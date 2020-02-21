【Fact Check】「俄國認證武漢肺炎是人工病毒」的消息從何而來？

重點︰

消息來源僅為《新唐人電視台》節目《新聞拍案驚奇》的一段錄音。

根據引述的內容，俄國有關官方文件 並無表明 新型冠狀病毒乃人工重組。

新型冠狀病毒乃人工重組。 有關文件應指病毒透過重組而成，但自然界本來就會出現基因重組。

今日社交媒體上廣傳《Yahoo奇摩新聞》一篇題為〈全球首例官方認證 俄國衛生部指武漢肺炎是人工病毒〉的文章，宣稱俄國官方文件「證實」2019新型冠狀病毒（武漢肺炎病毒）是人工合成。[1]

這個說法並無證據支持。

「俄國認證病毒人工重組」的說法從何而來？

《Yahoo奇摩新聞》是台灣Yahoo的新聞平台，上面有轉載自各家媒體的文章，而上述文章來自《信傳媒》，由記者鄭國強撰寫[2]，相關段落引述如下︰

俄羅斯聯邦官方網站上這篇名為《預防、診斷、治療新型冠狀病毒（2019-NCOV）》的報告第一版發表於1月29日，2月3日還發表了第二版，是俄羅斯聯邦官方網站上，具有俄羅斯衛生部部長М.А. Мурашко的署名，一個是俄羅斯聯邦消費者保護局的局長雙署名的一篇官方文件。 該內部報告指出，武漢病毒是一種由蝙蝠病毒和未知來源的病毒而重新組成的新病毒，它的基因排列順序有70％跟 SARS 是相吻合，它不是天然來源，而是一個綜合體。俄羅斯的研判與美國伊利諾大學教授和匹茲堡大學教授的看法一致，都認為武漢病毒是人為製造的。

由於文件由俄文寫成，而且《信傳媒》未有標明原文及消息來源，因此難以查證其說法是否屬實，亦不清楚是記者懂俄文自行翻譯，抑或有其他參考資料。不過搜尋相關字眼後，可以找到這個消息最早出現在《新唐人電視台》2月16日的節目《新聞拍案驚奇》中。[3]

節目中主持人李大宇播出一段錄音，來自據稱是「在俄羅斯生活了25年，有醫學背景的華裔企業家」楊成，其中核心內容文字版本如下︰

它非常嚴謹地敘述了、描述了現在冠狀病毒是一個甚麼樣的東西。報告認為，新型冠狀病毒，是一種由蝙蝠的冠狀病毒和未知來源的冠狀病毒，重新綜合組成的病毒，並且，它的基因排列順序，有70%跟SARS是相吻合的。也就是說它明確闡述，它不是天然來源，不是人類至今所知道的，天然來源的這種產物，它是一個綜合體。

然而參考節目中這一段的畫面，製作組翻譯了該文件的相關段落與原文並置，其中並未提到新型冠狀病毒「不是天然來源」︰

先假設翻譯準確，紅框說的是「冠狀病毒2019-nCoV是一種重新組合的病毒，介於蝙蝠冠狀病毒和未知來源冠狀病毒的結合體」，而病毒基因重組在自然界中常見，「重新組合」並不代表「不是天然來源」。因此可以判斷，所謂「不是天然來源」的說法來自這位楊成的錯誤詮釋，再輾轉流傳到《信傳媒》記者處，寫成「人為製造」。（順帶一提，楊成在錄音中誤稱文件來自「俄羅斯聯邦統計局官方網站」，但文字版本僅寫成「俄羅斯聯邦官方網站」。）

退一步說，假如俄羅斯這份文件真的宣稱病毒是人工合成，文件中應有更多證據，但從《新唐人》到《信傳媒》均沒有引用其他資料，唯一可見的資料來源是《新聞拍案驚奇》中那段錄音，換言之，這兩個媒體均未有提出足夠證據支持其說法。

《信傳媒》引用多項有問題資料

《信傳媒》的文章強調該網站「持續報導病毒非自然形成」，但引用多項有問題資料，以下簡單解釋一下。

文中指「最早引證在1月27日的華人媒體《路德社》指出是舟山蝙蝠病毒合成」——其實有關文章[4]僅指出新型冠狀病毒跟2018年中國科學家從舟山捕獲的蝙蝠身上的冠狀病毒相似，沒有病毒屬人工合成的證據。

該文又提到「印度學者發表被植入愛滋病毒一部分基因」——相信這段文字是指早前有印度學者在BioRxiv上載一篇論文的預印本，當中提到新型冠狀病毒刺突蛋白（spike protein）與HIV部份蛋白相似，但這篇論文既備受批評，作者亦迅速撤稿，表明無意宣揚陰謀論。[5]

《信傳媒》的文章又指「俄羅斯的研判與美國伊利諾大學教授和匹茲堡大學教授的看法一致，都認為武漢病毒是人為製造的」，雖沒有說明到底是哪位「伊利諾大學教授」和「匹茲堡大學教授」，但花了點時間不難找到。

那位「伊利諾大學教授」是伊利諾伊大學法學院教授博伊爾（Francis Boyle），他早前在一段YouTube影片訪問中表示他相信病毒是生物武器，但沒有提供證據支持。[6]

至於那「匹茲堡大學教授」相信是《信傳媒》文章另一處提到的「生物基因分析專家里昂斯維勒（James Lyons-Weiler）」，但他並非匹茲堡大學教授，反而是反疫苗分子，而且相信病毒源於製作SARS疫苗。不過他的說法被專家質疑，而且其後亦修改立場。[7]

小結

這些零碎而不可靠的消息，往往容易留下深刻印象，結合起來會給人「好像有這麼一回事」的感覺，但仔細查看的話，會發現根本沒有足夠證據支持。

最後必須指出，《Yahoo奇摩新聞》上那篇文章並不完整，沒有提到俄國文件的資料來源，更出現「更多精采內文，請至信傳媒官網登入會員瀏覽」的提示，要求讀者按連結至《信傳媒》網站登入閱讀全文。然而比較一下CrowdTangle數據，《信傳媒》原文的分享次數不及《Yahoo奇摩新聞》版本的五分之一，這足以說明很多人甚至沒有讀完文章便轉發出去。

相關文章︰

資料來源︰

核稿編輯︰Alex