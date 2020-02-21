杜特蒂曾嗆「如果我是你們就賣掉公司」，菲律賓最大媒體集團ABS-CBN面臨經營權到期危機

菲律賓最大的媒體集團ABS-CBN經營權續期爭議延燒到今年，董事長暨執行長Carlo Lopez Katigbak首度打破沉默，於20日晚間回應此事，「他們沒看到有任何理由不繼續提供聯播網的服務。」

ABS-CBN集團為菲律賓知名的政商家族洛佩茲家族（Lopez）所掌控，旗下有馬尼拉、宿霧（Cebu）、納卯（Davao）等數十個全國性和地方電視台、廣播電台及網路新聞平台。1995年，前總統Fidel Ramos特許ABS-CBN長達25年的經營權，往後每5年需換照一次。ABS-CBN的執照將於3月30日到期，屆時若未獲准換照，ABS-CBN電視網和廣播電台將被迫停止營運。

按照規定，經營權被視為地方議題，故應該先在眾議院審議後，之後參議院才投票。但是，《菲律賓之星》報導，在眾議院審議前，24日參議院將對此舉辦第一場公開聽證會。一來一往恐費時不少。ABS-CBN擁有1萬1000名員工，2016年接任董事長的Carlo Lopez Katigbak相當焦急，他在公開影片對國會喊話，「ABS-CBN的未來在你們手中。」

眾議院議長Alan Peter Cayetano 20日則說，眾議院會在5月或6月時聽取相關法案。他堅持 ABS-CBN在下個月執照過期時也不會被馬上停播。同時，國家電信委員會（ National Telecommunications Communications）也要求司法部法律意見書，對於在聽候國會決定之前，是否先發給ABS-CBN臨時執照。

《Rappler》報導，14日ABS-CBN的員工及支持者已站上街頭，而馬卡蒂商業俱樂部（The Makati Business Club）、公司董事協會（ICD）等5個商業團體18日也發表聯合聲明，呼籲立法機關「平衡、公平與及時審議」，支持ABS-CBN持續播出。

強人與媒體巨擘之爭

ABS-CBN跟菲律賓網媒《Rappler》都針對杜特蒂2016年以來的毒品戰爭，製作批判性報導。另外，《中央社》報導，杜特蒂也曾多次抱怨ABS-CBN電視網在2016年總統大選期間，對他報導時數不足，在選前選後對他的報導有所不公或偏頗。

《CNN Philippines》報導，2019年年底杜特蒂在哥打巴托省（Cotabato）一席談話中曾提及，「ABS-CBN，你們的合約就快到期了。我不知道會不會續約。如果我是你們，我就會賣掉公司了。」事實上，在2019年5月的期中選舉後，杜特蒂盟友在參、眾兩院均取得壓倒性優勢，眾議院議長Alan Peter Cayetano 就是杜特蒂的盟友。

《ABS-CBN News》報導，「不管是同意或拒絕發放專營權，這都是國會的職責。」總統發言人 Salvador Panelo在21日告訴ANC（即ABS-CBN新聞頻道的簡稱），「如果你們被這個男人（即杜特蒂）或任何為他喉舌的人影響，代表你們與國會當中任何成員毫無關係。」此外，眾議院議長Alan Peter Cayetano 還說，這事沒有那麼緊急。

一場訴訟則讓換照爭議再添風波，《紐約時報》報導，杜特蒂和媒體關係相當緊張，而在國會即將審議有關ABS-CBN經營權之際，菲律賓總檢察長Jose Calida在10日向最高法院提起請願書（quo warranto），表示ABS-CBN公司，及其子公司ABS-CBN Convergence違反國會授予的特許專營權。

Jose Calida在聲明中指出「我們要停止ABS-CBN濫用經營權，以數百萬忠實用戶來圖利少數人。」並補充這些行徑早已行之有年，只是沒被發現。他表示，ABS-CBN讓外國投資者也分得公司的所有權。不過，最高法院對於經營權是否有權干涉尚有爭議。

「毫無疑問地證明了政府正在運用權力停止聯播網。」菲律賓的全國新聞工作者聯合會（ NUJP）抨擊政府針對聯播網的行動，「我們絕不允許一個人的報復心——不管他多麼有力，在憲法保障的新聞出版自由權利、人民知的權利上橫行霸道。」

著有《杜特蒂的崛起：民粹主義對精英民主的反抗》（《The Rise of Duterte: a Populist Revolt Against Elite Democracy》）的政治學者Richard Javad Heydarian則較樂觀，他認為杜特蒂已屆6年任期的一半，而且即使政府真的撤銷ABS-CBN經營權，則ABS-CBN仍很可能仍會在某個「法律灰色地帶」營運，或許是網路上營運，對公司而言可能並不一定是一記喪鐘。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜