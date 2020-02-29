虹影《羅馬》：你從哪裡來不重要，重要的是你的生命可以在這兒重新開始

文：虹影

羅馬，令我最愛的是什麼？

那是個夏天。

整個羅馬城都是雪，我穿著短裙從火車站裡出來，沒走多遠，見好多人抬著聖母塑像唱著聖歌經過我，我不由自主尾隨他們。雪越來越大，隊伍走進聖母瑪利亞大教堂，人更多了，有紅衣主教、有佩劍的衛兵、唱詩班清一色的男孩，羅馬教皇出現，做大彌撒，空中飛舞著白玫瑰花瓣。他們注視我，目光好神祕。我小心地走上前去，撲通一聲跪下，畫十字，感恩主，領吃聖餅，薄薄如紙的餅融化在嘴裡，頓時一股暖流傳遍周身。

我夢見進入聖母殿，至少三次，而在現實裡，我一個人穿著長裙背著背包獨自在羅馬小街上閑走，被遠處洪亮的鐘聲吸引，循聲而去，近了，被唱詩班的歌吸引，推門進入，大殿人山人海，教皇正在做大彌撒，許多紅衣主教佇立邊上，殿頂射下來好多燦爛的光，一切宛若夢中。

那是二○○六年夏天。

這座聖母大殿，傳說是聖母托夢給教皇利伯略，讓他在下雪之處建立一座修道院，顯示主的榮耀，結果第二天早晨埃斯奎利諾山丘下了雪。由此，教皇下令建聖母殿，它僅次於聖彼得大教堂，千百年來歷經多次改造，有閃閃發光的馬賽克鑲嵌畫，後來建築師費迪南多・福加又專門設計了巴洛克風格的立體面，之後又建了羅馬最高的鐘樓，可以俯瞰全城。大殿祭壇上方的華蓋有精緻的鍍金小天使守護，放著聖馬太（St. Matthew）和其他殉道者的遺骸。祭壇右邊那塊飾板下是貝爾尼尼和父親彼得羅的安息處。這兒還有一間安放聖物的告解室，有一尊教皇皮烏斯九世的跪像，面前是一個聖物匣，匣裡是耶穌誕生馬槽的一塊碎片。

我曾在耶路撒冷，也見到如此的聖物。而這一次，是現實重疊夢境。

我的生命充滿奇異，不時會發生不可思議之事，也許在於我從來就是一個虔誠的信者，在主的面前我信，在佛的面前，我信，在別的神面前，我信。

羅馬九百多座教堂，隔一條街便有一座，座座不同，我喜歡信步走入，有的令我驚歎，有的令我喜悅，有的令我靜穆、深思。有的讓我一進再進，看不夠，僅僅注視著，心境便寬敞無比，回回到羅馬，都想進去，進去後，出來便是一個新我。

但都不如那天在聖母殿的奇遇，記得當時，聽著教皇的布道聲，我躁動不安的心幾乎毫無察覺地平靜下來，人海中一個小女孩的身影模模糊糊。為了看得更清，我努力地在空隙裡向前走了好些步，她似乎也有感覺，向我側過身來，我不認識她。又隔了一會兒，我再看小女孩時，覺得她一瞬間長大，她的臉是那樣的清晰，分明就是我的母親，尤其是那雙亮亮的眼睛。再看她時，她已不在了，可一分鐘不到，她的聲音響在我耳旁：「孩子，想著好的，壞的就會去。」

母親叮囑我，像我小時一樣。

母親是在這一年的秋天走的。

從未有過孩子的我，在這之後不到一年有了一個女兒。謝謝主的恩典。

從羅馬到福祈，需要開車三個多小時，福祈那幢在山頂看海的房子，成了我的第二個家。女兒一個月後，帶她去那兒。她的名字西比爾來自希臘、羅馬神話，是一個幾萬年，甚至更久的預言家，以各種面貌、情節出現在傳說中的人物。她燒掉自己幾卷預言，預言總是成真。在義大利的傳說中，她就在福祈周圍的山峰間，偶爾才得一見。她站在那兒說話。

沒人信她的話，但我信。是否如此，她才走近我？

從那時開始到今天，有十二年時間，每到夏天有近三個月住在福祈，以此為中心，足跡遍及義大利每個角落，有時從中國飛威尼斯，有時也直接從英國飛到安科納，但都沒有比從羅馬飛讓我高興。條條大路通羅馬，有人一出生就在羅馬，而我這個生長在重慶的人，卻要走很多路，繞很多圈，才能到達羅馬，雖然一直心嚮往之，真正走近它，則需要幾十年時間。

真正認識它，還需要更長的時間。羅馬的奇特，你已把它熟稔在心，還會發現它的新。

有一次我住在西班牙台階上面的酒店，要去看一個住在萬神殿邊上的朋友，我看看地圖，不是太遠，走路可能需要三十多分鐘，我決定走路。

這路程不會覺得無聊，沿途全是景點，走偏會遇到掛紅色旗子英國詩人濟慈的故居，走歪了，會遇上法國作家司湯達、巴爾扎克、匈牙利作曲家李斯特、英國詩人勃朗甯夫人，甚至德國作曲家瓦格納的故居或是常去的咖啡館，走對了路，恰好會走在《羅馬假日》電影拍攝過的石階上，一個個巴洛克的雕塑會讓你喘不過氣來，停下仰望片刻。

我一路走著，中間還到路邊小店喝了一杯檸檬蘇打水、吃了一個霜淇淋。古老的羅馬，下午的陽光投在臉上，是那麼讓你周身上下懶洋洋的，舒舒服服，投在房子和街上，是如此明媚耀眼。

這一路上，總有手攬紅玫瑰的男人經過，總有拉手風琴的藝人的曲子挽留我的腳步。這一天總遇到攝影師給新娘新郎拍照，中國新娘新郎居多，在台階上或是爬上古石牆、在廢墟上拍新婚照。羅馬恐怕最受歡迎的職業就是馬車夫，加上攝影師。

巴貝里尼廣場上的特里同噴泉依然美如往昔。在貝爾尼尼酒店的邊上，那三隻蜜蜂是貝爾尼尼家族的標誌。好多個世紀這廣場就是擺放無名屍體的地方，讓人們來辨認。如果新婚照片在此，是否會帶上幾個鬼魂？想想都令我害怕。中國新娘新郎喜歡在古老的鬥獸場拍照，那麼多沉睡在此不安的靈魂，因你們的歡叫而甦醒，殘酷的血如一道光濺起，會不會沾上幾滴？果真有一次我在酒店讀報，看到一個新娘子因為拍照從那兒跌下丟了性命。

扯遠了，拉入正題，我那天像一個貪心的孩子，玩心大發，本該走三十多分鐘的路，卻走了雙倍多，一個小時還沒到目的地。朋友打來電話。我說不是迷路了，而是被下午的羅馬迷住了。她放心地擱了電話。

雖然朋友沒催我，可我不好意思了，加快腳步。可是經過一個廣場，我就止步了，廣場裡有一個樂隊，就在萬神殿前的方尖碑旁，正在吹小號，樂隊演奏義大利作曲家埃尼奧・莫里康內（Ennio Morricone）的電影音樂〈黃金三鏢客〉，我隨手拍了一個視頻，正要走，又來了好幾輛馬車，馬車裡的人不是遊客，而是扮成戲子的男男女女，可能就是戲子。

整個廣場上，百分之九十九都是外來人。

事實上沒有哪一個歐洲城市，甚至巴黎、倫敦，有羅馬這麼多外來人。兩千年前羅馬便有一百萬人，大多是非羅馬人。想想這是什麼概念。那時羅馬就是世界中心。到過羅馬的破罐山，你就知道，破碎的陶瓷罐子堆積成山，那時羅馬不會有橄欖油，義大利也沒有橄欖樹，而是從北非、西班牙海運到台伯河，用雙耳大罐子裝著橄欖油，用來吃，用來洗頭擦身體，用來點燈，同時為了這麼多人的生存，還需要進口大量的糧食和生活所需。那時羅馬到處是建築工地，建的都是幾層樓高的房子和氣勢宏偉的宮殿，就像咱們中國的二三線城市一樣，大修土木。然後對於一個外來者來說，當你融入這座城市，雖然文化背景和信仰都不同，但要不了多久，你所有的觀念都得重組，羅馬的多元，並不是寬容的，外來人的恐懼和擔憂，會加重，但羅馬可重塑自我，你從哪裡來不重要，重要的是你的生命可以在這兒重新開始。

我在一塊碑石上讀到這樣幾行字：「陌生的旅行者，不管你從哪裡來，請停下，請你注意到碑石下安葬著我。我是一個好人、仁慈而寬容，在羅馬，我從不後悔。請你千萬小心，不要弄壞我的墓。」

這個死者是一個首飾商人。

我朝朋友的家走去。她曾送了一本寫羅馬的紀實小書《隨鄉入俗》給我，想讓我知道，在羅馬，真正的羅馬人怎麼生活。那本書是美國人艾倫・愛普斯坦寫的，我讀了，沒留下多深的印象。這一路走來，之前讀的文字，一點一滴重新在我的腦子裡激蕩。好像有些懂得羅馬和生活在此的羅馬人，做生意那麼精明算計；做藝術家，那麼唯美、充滿詩意；做哲學家，那麼智慧善辯；做作家那麼會講故事，不可一世；做朋友時，是親人；做敵人時，就是黑手黨，要你的命。羅馬人好像重慶人，儘管重慶人的藝術感覺差點，卻不缺詩意。

拐入右邊小街，再向前走幾米，已可看到朋友那幢棕黃色宮殿一樣的房子。

按門鈴前，我腦子裡鑽出一個問題，寒暄後，我想問問她，當初從義大利中東部搬來羅馬，住在此二十年，羅馬令她最愛的是什麼？

如果她反問我，羅馬，令你最愛是什麼？

我得想一想。

這個問題看似簡單，實則難回答。赫本的痛苦是失去一個真心愛的人，於電影或電影外，她歷經的城市最難忘的是羅馬，她告訴我們：「無疑是羅馬，我會珍惜在這裡的記憶，直到永遠！」我呢，母親是對的，想著好的，壞的就會遠去。我是一個永遠信的人，負面的東西難在身體內生存，羅馬之美，滋養正能量，讓我心情愉悅。這最是我所愛。真的，羅馬就像一面神奇的鏡子，讓我迷失後總能找到自己，它傳遞給我的資訊是，有一天我會在這兒住很久很久，久過我的生命。

書籍介紹

本文摘錄自《羅馬》，九歌出版

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作者：虹影

你可以拒絕一切誘惑，除了羅馬。

這一次我要這樣來寫孤獨的燕燕，同樣孤獨的露露，一樣孤獨的母親們，母親們的母親，那種推不開的黑暗，而她們是那樣不屑一切地昂起頭來，她們在面對自己時，真實而坦然。她們進入這個世界，打爛它。——虹影

燕燕和露露，兩個出生於重慶長江南岸貧民窟的女孩，一個喜歡閱讀與凝望江水，一個總在沙灘上獨自舞蹈，她們貧窮、孤獨、缺少愛，渴望遠方，隨時代的潮水逃離原鄉，泅向彼岸，相遇於永恆之城羅馬。愛情、夢想、自由，她們都想擁有，卻不得不面對選擇，既不甘於現實的束縛，總要付出點什麼，要愛情或是要成功，野心與快樂，如同熊掌與魚。從出生地到城市中心、到大都市北京，再到羅馬，貧窮與財富，良心與權力，自負暗藏自卑，榮耀伴隨寂寞。

小說由一場跨國婚禮做引線，夢幻與現實交錯，跨越時間與空間，一個發生在羅馬僅僅五天半的故事，卻勾連起兩個國家、兩座城市、兩代人，過往、現在與未來……

那些遺落在記憶深處的故事，化成了小說「燕燕的羅馬婚禮」；而十多年的義大利生活經驗，著墨為輕快的散文「羅馬六章」，羅馬對虹影意味著什麼？虹影說：羅馬對我意味著一切。

本書特色

婁燁導演電影《蘭心大劇院》原著小說《上海之死》作者虹影最新力作

書寫現世代新女性的愛情、夢想與自由

由小說和散文兩部分構成，讓現實與虛構迎面撞擊

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰