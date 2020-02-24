2020/02/24, 國際
【影片】外籍白領成為台灣永久居民的三個好處：居留無期限、自由轉換雇主與享有勞退
Photo Credit：The Canaan Project
我們想讓你知道的是
The Canaan Project創辦人Isaac來自馬來西亞，來台多年的他剛成為台灣的永久居民，他教導在台外籍人士如何申請成為永久居民，並分享稱為台灣的永久居民能享有哪些好處。
唸給你聽
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影片製作：The Canaan Project
The Canaan Project創辦人Isaac來自馬來西亞，來台多年的他，透過輕鬆的影片教學，把外籍人士在台求學、生活、工作、求職的必備資訊給分享出去。
這次Isaac跟大家說明，在台的外籍人士申請成為了永久居民之後，會有哪些好處？影片提到了四個重點：
一、以「應聘」資格取得永久居留之後，每年是否要在台灣待滿183天？答案是不用的。
二、申請到永久居留之後，還需要申請工作證嗎？答案是要，得自行向中央主管機關申請工作許可。
三、永久居留是否有期限？多久需要更新一次？答案是永久居留沒有期限。
四、外籍人士得到永久居留權後，是否享有勞退嗎？根據《勞工退休金條例》自108年5月17日起，
取得永久居留的外籍人士適用勞退新制，雇主應提繳至少每月工資6％的新制退休金，儲存於勞保局設立的個人專戶。
參考資料：
- 108.08.05 ─ 外籍人士應提繳勞工退休金嗎？（勞動部勞工保險局）
- 永居外籍人士適用新制 雇主應申報提繳6%勞退（聯合新聞網）
- 勞工退休金適用對象（勞動部勞工保險局）
- 外國專業人才延攬及僱用法 （全國法規資料庫）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊之瑜