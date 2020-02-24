【影片】外籍白領成為台灣永久居民的三個好處：居留無期限、自由轉換雇主與享有勞退

影片製作：The Canaan Project

The Canaan Project創辦人Isaac來自馬來西亞，來台多年的他，透過輕鬆的影片教學，把外籍人士在台求學、生活、工作、求職的必備資訊給分享出去。

這次Isaac跟大家說明，在台的外籍人士申請成為了永久居民之後，會有哪些好處？影片提到了四個重點：

一、以「應聘」資格取得永久居留之後，每年是否要在台灣待滿183天？答案是不用的。

二、申請到永久居留之後，還需要申請工作證嗎？答案是要，得自行向中央主管機關申請工作許可。

三、永久居留是否有期限？多久需要更新一次？答案是永久居留沒有期限。

四、外籍人士得到永久居留權後，是否享有勞退嗎？根據《勞工退休金條例》自108年5月17日起，

取得永久居留的外籍人士適用勞退新制，雇主應提繳至少每月工資6％的新制退休金，儲存於勞保局設立的個人專戶。

參考資料：

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜