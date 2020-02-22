義大利首例死亡，以色列、黎巴嫩首起確診，WHO：遏止疫情的機會之窗正在縮小

COVID-19（2019冠狀病毒肺炎，簡稱武漢肺炎）持續在全球各地延燒，義大利出現首名死亡案例並出現醫院院內感染，義大利政府已下令關閉至少10座城市的學校、酒吧等公共場合為期一週；中東地區則是以色列和黎巴嫩紛紛傳出首起確診案例。世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在昨（21）日的例行記者會上，則表示對無中國相關接觸史以及病例快速增加的國家感到擔憂，坦承遏止疫情的機會之窗正在縮小。

首例死亡案例與醫院群聚感染，義政府下令至少10座城市關閉公共場所

《自由時報》報導，武漢肺炎在全球蔓延，義大利疫情進一步惡化，該國北部地區爆發醫院群聚感染，一天之內增加17例確診病例，為義大利首度本土傳染個案，並出現首例死亡案例。義大利當局緊急宣布，至少10座城市下令關閉學校、酒吧等公共場所為期一週。

綜合媒體報導，義大利北部倫巴底（Lombardy）宣布新增15人確診之後，鄰近的威內托（Veneto）也證實新增2名確診病例，義大利在一天之內增加17名確診病例，其中包括5名醫護人員，該國首度出現本土人傳人病例。其中，一名威內托行政區確診的78歲男子在城市帕多瓦死亡，為義大利境內首例武漢肺炎死亡病例。

《中央社》報導，這起院內感染的源頭似乎是一名38歲的義大利人，據報導，他曾在1月21日會見一個剛從中國返回義大利的人，後者當時並無症狀，但後來檢測出疑似武漢肺炎的抗體，目前在隔離中。38歲義大利男性病例2月18日前往科多諾的醫院就診，目前病況嚴重，他的妻子與一名友人也已確診。

義大利新聞社表示，死於武漢肺炎的病例是一名78歲男性，暫未提及國籍及其他身分資訊。

《中國時報》報導，有發現病例的幾個小市鎮，都在米蘭的東南方。當地市政府決定關閉學校、運動中心、辦公室，公共活動一律取消。

義大利衛生部長史班蘭薩（Roberto Speranza）表示，義大利政府有預料到疫情蔓延的可能性。現在正檢查所有有跟病患接觸過的民眾，人數多達上百人，但仍然必須一一檢查。

中東地區疫情：以色列、黎巴嫩接連出現首起確診案例

至於武漢肺炎疫情在中東地區，繼伊朗和阿聯之後，以色列和黎巴嫩紛紛傳出首起確診案例。

《自由時報》報導，以色列衛生部21日證實，20日11名從日本搭乘專機返國的公民中，有一名婦女驗出新型冠狀病毒陽性反應。官員強調，該名婦女是在鑽石公主號上感染的，不過另外10名以色列人並無驗出陽性反應。

以色列衛生部官員表示，目前感染的婦女正在醫院進行隔離治療，另外10人則在別家醫療中心進行隔離，為期兩週。

《聯合新聞網》報導，黎巴嫩衛生部長哈麥德・哈山（Hamad Hassan）表示，境內21日出現首起武漢肺炎確診病例。患者為45歲黎巴嫩籍女子，最近曾去過伊朗科姆市（Qom）。

哈麥德在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）舉行的記者會上說：「我們證實，黎巴嫩今天出現首起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例。」

哈麥德還說，確診的這名女子目前正在貝魯特一間醫院接受隔離，健康狀況良好。另有2起疑似病例正在接受追蹤調查。

世衛秘書長：遏止疫情的機會之窗正在縮小

《中央社》報導，世衛組織（WHO）秘書長譚德塞21日在日內瓦出席俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病的例行記者會，針對疫情發展做出最新說明。

譚德塞表示，武漢肺炎疫情影響國家愈來愈多，他對無中國相關接觸史及伊朗病例快速增加現象感到非常擔憂，坦承遏止疫情的機會之窗正在縮小。

《法國國際廣播電台》報導，譚德塞說，在中國以外，現在有26個國家報告有1152例病例，8例死亡病例。他指出，儘管中國境外的病例總數仍然相對較少，但世衛組織關注的是沒有明確流行病學聯繫的病例數量，例如到中國的旅行史或與確診病例有過接觸。

他表示，世衛組織仍然擔心2019冠狀病毒疫情有可能在衛生系統薄弱的國家傳播。他周六將在非洲聯盟和非洲疾病控制和預防中心聯合舉行的非洲衛生部長緊急會議上發表講話。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航