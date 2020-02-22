香港魚類學家莊棣華——弱水三千，只取一瓢飲

文：陳志樺

圖：香港電台

一條不起眼的小溪流，也能孕育奇珍；時來風送，也能造就人材。

看來厚實、內斂的莊棣華，實質上是個享負盛名的魚類學家。他是中日混血兒，約5歲來港定居，小四時隨校秋季旅行，在銀礦灣瀑布附近意外落水，卻發現溪流中的斑斕小魚，令他著迷，好奇驅使沿流而上，見另一片天。水本有情，似引領著他：另一份人生功課。

小四的秋季旅行，偶然發現溪流中美麗的小魚，從此便與魚類結下不解之緣。

莊特別鍾情「蝦虎魚」，他發現蝦虎魚乃香港原生；美麗，甚有研究價值。現實中，蝦虎魚卻鮮為人知、聞所未聞。金魚街店舖前經常都擠滿著魚迷，金魚據稱是「被製造」出來的玩物，與原生比較，是天壤之別。莊為著研究，走盡全香港6,400多條小支流，花上五年才能走一遍，十年走過兩遍。「每一次都有新的發現，讓我有動力繼續追隨……」是耐性也是紀律。

一條河流，還分上中下游，隨四時日夜，水裡有不同光景，有時實地觀察長達24小時，需要捱夜，完全基於科學精神，仍否「浪漫」？子非魚，安知魚之樂？

魚類研究隨著四時變化要作實地觀察，包括生物及環境因子的影響，例如水溫、溶氧量、酸鹼度等等，是需要相當的耐性和堅持。

飲水思源，莊棣華最敬重兩位伯樂、恩師。

那年，莊到北京讀高中，再到上海訪尋蝦虎魚專家，有幸認識伍漢霖教授——他敬重的恩師。莊回想，伍教授早起晚歸，對研究工作全情投入，是指導也是身教，往後更得到提攜，得償所願，合作編輯國家級《中國動物志》蝦虎魚類部份。89年更逢機緣，熱愛蝦虎魚的日皇明仁希望與國內專家學術交流，莊成為理想人選與教授赴日拜會日皇。

在莊眼中，教授因著文化大革命，曾經路途多桀，日皇明仁本身國事繁忙，但兩人都能堅持對魚的鍾愛，不離不棄，讓他非常感動。這次經驗，日後成為他精神上的重要支柱。

為了深入了解及研究蝦虎魚類，莊棣華於中四時毅然到中國求學，這時候結識了他的恩師，蝦虎魚類專家伍漢霖教授。

莊笑言：「它是我工作上的精神支柱」。原來手中的漁網是他與日皇明仁學術交流後的紀念品，轉眼間已陪伴他渡過了接近二十個年頭。

然而，弱水三千，只取一瓢飲？

也許，莊一直奉行紀律、克己嚴苛，08年曾因工作纏身，試過一星期只睡三幾小時，嚴重休息不足而患上罕見腦炎。那次，面對的是癱瘓或死亡，過了關、梳理後，才懂得把眼光放得更遠，他希望把研究知識、心得回饋社會。他決意成立香港魚類學會，做推廣、分享、傳承，諷刺地，香港本是世界魚類集中地，卻乏人認真研究。其實，研究魚，也得研究環境生態，是實幹是科學，不是經濟、旅遊、門面、假大空。在腳下，有很多本土寶藏，都被視而不見。看來，莊雖長居香港，卻具備日本匠人可敬的DNA，一生一專，深入無遺；同時，永遠尊師重道。

2008年莊不倖患上腦炎，經此一役驅使他立即行動在香港成立魚類學會，將所學到的知識回饋社會。

由一條溪流開始，與魚結緣，格物致知，到後來發現人與大自然微妙關係。莊還不時親自帶隊夜行，離開象牙塔，看溪看魚看自然，分享知識，與眾同樂。觀魚，令人平和、釋懷，莊希望把學會研究的「自然水族」應用到精神康複，是保育，也是更深切的回饋。

當然，長遠能做到人心保育，理想不過。畢竟今天，風雨飄遙，與心中靜土，兩者之間鴻溝實在太遠。也許，格物之中，真有大智慧？

莊棣華認為社會越進步，人類越遠離大自然，所以他希望通過魚類學會帶領大家回到大自然的懷抱。

香港電台節目《香港故事─追尋人生》逢星期六晚上9時05分於港台電視31及31A播映，本集2月22日播放；港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue