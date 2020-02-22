劏房一屋七戶共用廁所廚房，「假家居隔離」逼走其他住戶

由今年2月8日起，香港政府實施了《若干到港人士強制檢疫規例》（香港法例第599C章），規定所有從中國內地抵港或在抵港前14天內曾到訪中國內地的人士，都必須接受強制檢疫14天。執筆當日是2月22日，首批663人已完成強制檢疫，幸好當中沒有人感染「武漢肺炎」。

不少傳媒早已經指出過政府檢查馬虎兒戲，而我想補充一點：一直以來，政府都不會理會入境者的居住環境是否適合進行自我隔離，忽略了有些人其實居住在沒有獨立廁所廚房的板間房。這完全是假家居隔離，病毒隨時在社區爆發。

近日，我收到旺角街坊求助，他居住在一間「一劏七」的板間房，七戶家庭每日都需要共用洗手間、浴室和廚房，而他得知其中一戶人於2月17日從中國內地返港，正在接受強制檢疫，須於家中自我隔離。但問題來了，這間屋是「一劏七」 ，七戶家庭每日都需要共用廁所廚房，他們之間有大量間接甚至直接的接觸，根本就不是真正的隔離。萬一那戶剛從內地返港的人帶有「武漢肺炎」病毒，同屋其他住戶就有機會感染。而事實上，接受檢疫人士的垃圾曾放在公共廚房，全體住戶都人心惶惶，其中兩戶已經因此自行搬走。

我曾經向政府反映，政府回覆指：「現行政策並不包涵同住家人或同屋其他劏房户。若自我隔離人士認為居住處不合，可聯絡衞生署安排進入隔離營。」簡單來說，即是由接受檢疫人士自願選擇是否進入隔離營。每日有數千人從中國內地抵港，在入境時，政府根本不會理會入境者的居住環境是否適合進行居家隔離，這是一個極大的政策漏洞。

為了防止病毒於社區爆發，政府必須嚴格審查入境者的居住環境是否適合進行居家隔離，例如詢問入境者是否居住在沒有獨立廁所廚房的板間房，以及加強家訪。假若發現居住環境根本不適合進行居家隔離，就必須強制安排進入隔離營，保障同屋人士的健康，也讓接受檢疫人士能夠更方便進行居家隔離。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue