學東漢桓景「登高避疫」？——九龍半島核心採石山

近來香港的疫症令我想起小學時代學來的重陽節故事，東漢桓景聽道士費長房的話，九月九日帶家人登高避禍，後來回家發現家中雞犬全死，自此中國有重陽節登高的習俗，現在年長，知道東漢末年多場瘟疫死人無數，加上戰爭連年，五千萬人口只存十分之一，十分慘烈，有這個背景難怪有登高遠離人口稠密地方避疫的傳說。

現在大家都知道瘟疫傳開去全因人口密集互相感染，想不受感染需要離開人群，登山是自然之選，所以近日多了人在山上走動，也令人重新重視郊野公園的重要避疫功能。

但是有人擔心搭車去郊野有風險，因此多了朋友在網上介紹市區也有登高效果的去處，今天我參考了戴緻然的文章註1，去了老龍坑山和採石山（文章中稱為紅燈山），親身體驗確認是閙市包圍下的意外好景，很值得向大家推薦，戴文有文字和相片資料，我這裏提供地圖幫助大家完成旅程，享受這個九龍半島核心註2的綠洲和避疫高地，路不算艱難，是親子遊的好去處。

路線圖 注意北方向左

出發地點選在何文田站A2出口，用旁邊梯級上九龍坑山，中途有林蔭，仿似在郊野公園，往上是一處跑步練習場（圖中「上」字之下的紅色場地），稍往前行是大片草地，這裏是老龍坑山，可以蓆地野餐或讓孩子跑跑跳跳甚至打滾，遊樂場另一邊出口是常樂街，沿路輕微上斜至某教堂轉右再轉右，有車路蜿蜒上山，途中感覺非常郊野，難以想像原來身處九龍半島核心，上到頂部是另一遊樂場，而且是這一帶的制高點，地圖稱為採石山，也有紅燈山或靠背壟山之稱，這裏景觀甚佳，可以細心欣賞，離開可以原路下山去常樂道轉入常盛街去天光道，轉右去土瓜灣或轉左去九龍城，有興趣走梯級小路可在網球場旁下山去樂民新邨（參考立體圖）。

採石山立體圖

註1戴緻賢：〈親子山遊：老龍坑山、紅燈山〉

註2在Google Map 輸入 ”Kowloon” 搜尋，逐步放大畫面，到了一個地步，出現 Kowloon 字樣時，正好在採石山範圍。

文章獲作者授權轉載，作者網誌。

責任編輯：Alvin

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