武漢肺炎中東擴散：伊朗出現第6例死亡，伊拉克傳出現首例

中東地區的COVID-19（2019冠狀病毒肺炎，簡稱武漢肺炎）疫情持續擴大，伊拉克南部濟加爾省則是傳出有第一起確診病例，這也使得伊拉克繼阿聯酋、伊朗、以色列、黎巴嫩後，第五個出現確診武漢肺炎患者的中東地區國家。而伊朗衛生部則是宣布，該國境內新增10起確診案例，總共28名確診病患，死亡個案也新增2起，這也讓伊朗因武漢肺炎死亡的人數來到6位。

《中央社》報導，伊朗中央省省長阿加查迪今天告訴官方伊朗通訊社（IRNA），最近在中部城市阿拉克（Arak）病逝的一名病患，2019冠狀病毒肺炎檢驗呈陽性，伊朗境內感染此病毒死亡人數增至6人。

感染武漢肺炎的伊朗病患，目前在至少4個城市接受治療，包括首都德黑蘭、德黑蘭以南什葉派聖城科姆（Qom）、工業大城阿拉克以及伊朗西北部最大城市拉希特（Rasht）。

伊朗的武漢肺炎確診人數累積達到28人。根據官方數據，伊朗武漢肺炎確診病例中，有近18%的患者死亡，比中國的逾3%，高出許多。

伊拉克傳有首例，若屬實則成第5個確診中東國家

《中央社》報導，伊拉克22日傳出武漢肺炎確診首例，為第5個有確診病例的中東國家，區域防疫形勢日益嚴峻。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述當地醫界消息人士報導，伊拉克今天傳出南部濟加爾省（Dhi Qar）出現武漢肺炎確診首例，成為繼阿拉伯聯合大公國、伊朗、以色列、黎巴嫩之後，出現確診病例的第5個中東國家。以色列和黎巴嫩都是22日通報確診首例。爆發疫情的中東5國累計共有逾40例，通報5死，情勢日益吃緊。

根據土耳其廣播電視總台引述伊拉克當地媒體指出，該名確診病患為學生，從伊朗科姆市返回伊拉克，已經遭到隔離等待進一步檢測。

伊朗似乎已經成為中東區域的武漢肺炎「重鎮」。《阿拉伯新聞》報導，阿拉伯聯合大公國22日宣布新增兩起確診案例，一對來自伊朗的夫婦，這也讓該國確診案例增加到13名。

黎巴嫩則是在週五出現首例，是一名自庫姆返國的45歲女性。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

伊朗與伊拉克政府，紛紛提高對邊境的監控防範疫情

《中央社》報導，武漢肺炎在伊朗爆發，是中國、韓國等東亞地區外，死亡人數最多的地方。伊朗22日下令，關閉學校、大學和文化中心。

半島電視台（Al Jazeera）報導，伊朗什葉派聖城科姆的學校和大學持續停課。據傳當局打算禁止民眾進入位在科姆的聖人陵墓和聖殿，試圖限制民眾活動以控制疫情。

伊拉克卡巴拉省（Karbala）和納加夫省（Najaf）的聖地是伊朗什葉派穆斯林重要朝聖地，半官方法斯通訊社（Fars news agency）今天報導，伊朗也暫停對伊拉克的朝聖活動。

武漢肺炎疫情蔓延，與伊朗分別有陸上和海上邊界的伊拉克和科威特都如臨大敵。由於伊朗最早出現疫情的科姆是伊拉克和科威特什葉派信徒的熱門旅遊地，當局不敢掉以輕心。

伊拉克當局於20日宣布邊境關卡對伊朗人關閉3天，並呼籲民眾不要前往伊朗。伊拉克航空公司（Iraqi Airways）20日已宣布停飛伊朗航線。

伊朗是伊拉克商品第2大出口國，每年出口額約90億美元。伊拉克邊界口岸局（Border Ports Authority）今天在聲明中指出，因應武漢肺炎疫情而設立的委員會「建議民眾為了自身安全，不要前往伊朗」，但同時表示，「兩伊間的商業活動持續，駕駛須接受醫學檢查」。

伊拉克庫德斯坦自治區（Kurdistan Region）政府衛生部長阿邁德（Reber Ahmed）今天確認，當地沒有武漢肺炎確診病例，他表示，與伊朗間的3個邊境口岸維持開放，但只提供居民返回自治區的功能。

科威特民航當局決定，過去兩週有伊朗旅遊史的國際旅客禁止入境，從伊朗出發的科威特公民於入境後將立即予以隔離。科威特航空公司（Kuwait Airways）20日已宣布停飛所有伊朗航線，當局並且禁止旅客從科威特的港口往返兩地。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

病毒怎麼傳入伊朗的？

《東森新聞》報導，伊朗衛生部官員莫雷斯（Minou Mohrez），伊朗境內新型冠狀病毒感染疫情已經開始在各大城市傳播，且伊朗所有城市都有病例出現的可能。官員還提到，新冠病毒可能源自在聖城庫姆工作的「中國工人」，但沒有針對這點進一步說明。《伊朗日報》報導，與庫姆有關的確診病患與中國人並無接觸史，莫雷斯表示，「感染源有可能是在庫姆工作、並曾經造訪中國的中國人。」該報指出，一家中國公司在庫姆建造太陽能工廠。

伊朗19日首度傳出武漢肺炎病例，當時有關當局宣稱，在首都德黑蘭以南什葉派聖城科姆（Qom），武漢肺炎奪走2名老人的性命。這是中東地區首次出現武漢肺炎死亡病例。

外界擔心伊拉克的醫療體系能否負荷

《中央社》報導，伊拉克的醫院設備簡陋，有些必須重建和翻新。自從前獨裁者海珊（Saddam Hussein）於2003年垮台以來，估計有逾2萬名醫生已經離開伊拉克。根據世界衛生組織（WHO），伊拉克每一萬人口中只有不到10名醫生。外界憂心當地一旦爆發武漢肺炎疫情，醫療體系恐怕難以因應。

新聞來源

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：楊之瑜