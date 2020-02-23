武漢肺炎：23日再添2確診案例，伊朗、義大利旅遊疫情列為第一級，醫事人員不得出國

國內COVID-19（2019冠狀病毒肺炎，簡稱武漢肺炎）疫情再添新變化。今日中央流行疫情指揮中心表示，台灣再添兩名確診案例，分別為北部80餘歲男性（指標個案）與其50多歲的兒子，由於兩人同住，研判為研判為密切接觸者傳染，為一起家庭群聚。

指揮中心指揮官陳時中於記者會中並同時宣布，將義大利與伊朗旅遊疫情提升至第一級「注意（Watch）」 。此外，針對全民健保卡上的旅遊史註記。將要求健保署將所有旅遊史註記在健保卡，藉此建立一套擴大通訊診療，已經委請醫事司與健保署著手進行。

因應國際疫情蔓延，各地情況愈來愈嚴重，為了保全醫療系統，下週會馬上召開醫療系統的準備會議，指揮中心宣布要求所有醫事人員除了報准以外，均不得出國，陳時中表示，「去了任何一個區域如果回來需要做居家檢疫14天，醫療人力吃緊情況下，會對醫院產生不利的影響。」至於詳細的執行細節，還有待後續宣布。

根據《醫事人員人事條例》，醫事人員係指依法領有專門職業證書之醫師、中醫師、牙醫師、藥師、醫事檢驗師、護理師、助產師、營養師、物理治療師、職能治療師、醫事放射師、臨床心理師、諮商心理師、呼吸治療師、藥劑生、醫事檢驗生、護士、助產士、物理治療生、職能治療生、醫事放射士及其他經中央衛生主管機關核發醫事專門職業證書，並擔任公立醫療機構、政府機關或公立學校 (以下簡稱各機關) 組織法規所定醫事職務之人員。

對此宣布，台大醫院企業工會則是在臉書上指出，該項措施並未有法規細節及配套措施，且尚未就細節與利益相關團體磋商，且限制出境時間區間不明，匆促間禁止醫事人員出國恐造成經濟損失，呼籲設想補償措施。工會並表示，年休期間應經勞工同意，非雇主片面決定，且許多醫療人員考量單位人力吃緊，通常年休早在年初便以預定，因此期待醫院管理者應最大程度容許延後年休保障醫護人員的充分休息權益。

新增二例無中國旅遊史

今日新增案27（北部80多歲男性）與案28（50多歲男性）為父子，近期均無中國旅遊史。經調查發現，案27之小兒子因工作關係頻繁往返中國大陸地區，最後一次為108年12月2日自廣州返台，且過年期間亦曾與具中國旅遊史之友人聚餐，感染源釐清中。指揮中心將針對個案發病14天前之活動史與可能暴露者，持續進行回溯追蹤調查。

案27本身為具高血壓、糖尿病等慢性病之洗腎病人，於2月6日出現咳嗽、流鼻水等症狀，9日因發燒、診斷為肺炎而收治單人病房治療，16日出現呼吸急促情形轉至加護病房，20日由於懷疑結核病轉負壓隔離病房，並於21日通報COVID-19，並採檢送驗，於今日確診。案28則是在案27疫調時被發現，曾於1月31日出現發燒、流鼻水及喉嚨痛等症狀，2月4日至門診就醫，8日因持續發燒至急診就醫被診斷為肺炎，後返家自主健康管理，並於11及18日2次回診，21日通報並隔離採檢，亦於今日確診陽性。

指揮中心初步已匡列案27之醫院工作人員接觸者115人，已採檢40人，將持續調查、追蹤、採檢及隔離。

指揮中心統計，昨（22）日國內新增33例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，包含鑽石公主號包機返台者19例，目前累計通報2,035個案，含28名確診、1935名排除，餘隔離檢驗中（54名初驗陰性、其餘待檢驗）。確診個案中，1名死亡、5名已出院、其餘個案持續住院隔離中。

鑽石公主號台籍旅客，檢驗結果均為陰性

鑽石公主號19名台籍旅客2次採檢之檢驗結果均為陰性，所有旅客將送至集中檢疫所完成14天的隔離檢疫，密切觀察健康情形。

指揮中心強調，這些旅客將進行14天嚴格的「一人一室」隔離檢疫措施，每人每天需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫。

場所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，因此與附近居民不會有接觸，請民眾放心。

Photo Credit: AP/達志影像

伊朗、義大利兩地，旅遊疫情列為第一級注意

考量近期伊朗病例數快速增加，已有6例死亡，並已知輸出病例至黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國及加拿大；義大利官方截至2月22日公布病例數達52例，米蘭所在之倫巴底大區（Lombardy）確診數快速上升，並發生醫療機構群聚，當局已宣布指定地區實施停班停課、暫停公眾活動及公共運輸服務等措施。

指揮中心宣布即日起提升該兩國旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch），建議赴當地旅客需遵守當地的一般預防措施，返國後自主健康管理14天，並建議醫護人員暫緩前往。

居家檢疫隔離服務計畫3月1日上路

「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」由22縣市共同推動，重點綱要包括對象關懷、就醫協助、交通安排、生活支持及專線服務等，預計將於2月26日規劃完成，並於3月1日開始運作。這個計畫將幫助民眾於居家檢疫及居家隔離期間能獲得各項生活、心理及就醫支持。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：楊之瑜