「舔屁溝」才是政治正確：李文亮之死，中國中產階級的盛世悲歌

在中國，一個人穿什麽牌子的衣服，開什麽樣的車，住哪個地段的房子，有什麽樣的業餘生活，可以體現出不同的階級趣味。但是散發出豪車或是地鐵味道的人都不得不面對一些相同的事實，比如一日三餐、三尺臥塌、生老病死，還有這次的新冠病毒。

感染新冠病毒後，不像其他的疾病，花更多錢可以得到更好的治療，到目前為止，它沒有藥物可以治療，美國研發的藥物瑞德西韋雖然被證明有效，但是它還在試驗階段，現在有錢也買不到。所以說，不管是官僚集團、中產階級還是底層人民，暫時在它面前真正做到了人人平等，每個人都要靠自己的免疫力來對抗病魔。

歐威爾的反烏托邦小說《1984》裡面有一段名言：「一切動物都平等，但有的動物比其他動物更平等。」當這種更平等遇上了新冠病毒的人人平等，官僚集團陷入了集體焦慮，中產階級出奇憤怒，底層人民依舊麻木。

「舔屁溝」才是政治正確

習近平將這次疫情視作了人民的戰爭，這當然是台面話，疫情如果再得不到控制，這可能是一場關乎其政治前途乃至政權生死存亡的保衛戰。有海外學者將這次疫情比做了中共版的「車諾比核爆炸」，因為當年蘇共的境遇和表現與今天的中共有太多相似之處。事發前，整個國家在官僚主義的操控下，表面上欣欣向榮，實則積弊叢生，一個小小的火星就可能引發燎原大火。這樣的火星在一個有民主機制的正常國家本可以及時撲滅，但是好勝、魯莽的共產主義國家卻很難避免。

災難釀成後，共產黨的官僚們首先是掩蓋、逃避和卸責，因為在他們的條件反射裡只有好消息才能正常傳遞。而當災難進一步擴大和蔓延，從上到下的官僚都陷入了集體焦慮和恐慌，在這種情緒之下，就難免歇斯底里，做出令人匪夷所思的行為。

當1月20日，習近平對疫情作出重要指示後，一場精彩的踢皮球大賽就隆重登場了。首先發球的是武漢市長周先旺，他因為不堪巨大的輿論壓力，在接受央視採訪時大吐苦水，還以地方沒有發布疫情權限為由，將皮球踢向了上級。接著上場的是國家疾控中心、武漢病毒所，連親自領導、親自部署的習近平也在黨刊《求是》上秀了一腳。「你是否認為中國政府在這件事上做得不對？」 當英國廣播公司記者馬爾就李文亮之死單刀直入問中國駐英大使劉曉明，劉稱：「我要糾正你的說法，不是中國政府，是地方政府相關部門。」

當疫情蔓延全國，各地官員卯足了勁爭表現。最簡單粗暴的做法是封城、封路、小區封閉式管理，重災區的湖北城市還禁止人們出門，將整座城市變成一座死城。其他地方允許出門的條件是必需戴口罩，如果有人拒絕戴口罩，警察可以直接將其行政拘留，就算人跡罕至的偏鄉也不例外。為了杜絕人群聚集的交叉感染，很多商場、商店被迫關閉，連一家人在一起打麻將也被執法人員破門而入砸爛桌子。在防疫的大旗下，任何不入地方官員法眼的行為和人都要收入「缽盂」，鎮壓在「雷鋒塔」下。

近日，中國廣電總局還發文要求各媒體傳播「習近平光輝形象，打贏防疫戰爭」，接著我們看到了一大批媒體排隊「舔屁溝」。第一個走上紅毯的是《長江日報》評論員肖暢，他的代表作是〈相比風月同天，我更想聽到武漢加油〉；第二個向我們走來的是漢網評論員楊劍，他的代表作是〈疫流而上，何不給武漢市長暖暖心〉；第三個來賓是自媒體公眾號，她的代表作是〈我要感謝你，冠狀君！〉，第四個是各地官媒發來的「祥瑞」，標題是〈丟下一萬元就跑了，那背影真帥〉……他們一個個甘之如飴，讓人應接不暇。不過，也有人厭棄這樣的「舔屁溝」，還上去踹了屁股一腳，最終都逃不過夜以繼日、廢寢忘食的網警的法眼。

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李文亮是中國中產階級悲劇的縮影

重大危機事件中，官僚集團的焦慮早有跡可循，但是由最初先提醒疫情的八位「造謠者」之一的李文亮之死，引發的中產階級的集體憤怒卻十分罕見。

李文亮是武漢中心醫院的眼科醫生，他在2019年12月30日上午看到一位患者檢測出類SARS病毒的報告，隨後下午在同學群發布了提示消息，同時他還在群裡囑咐不要將該消息和檢測報告外傳，沒想到很快被截圖傳了出去。2020年1月3日，當地派出所指控他在網際網路上發布「不實言論」，對他提出警示和訓誡。

後來隨著疫情的失控，很多人想起了那些「造謠者」，其中李文亮因為感染病危，受到了極大的關注。在萬眾矚目之下，官方還不忘拿他做秀，他在已經死亡後，仍然被官方強制搶救數小時，據傳最後肋骨盡斷。消息傳出，引發了公眾極大的憤慨，網路上鋪天蓋地對李文亮的惋惜和對體制的不滿，微博上一度出現了「我們要言論自由」的熱搜，有專家、學者呼籲將李文亮祭日設立為中國的「言論自由日」。

李文亮被大眾捧為英雄、吹哨者，更多有後者自己內心的感情投射。網路上對他有一句評價比較客觀，「沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。」李文亮並不想做英雄，他也不是一個嚴格意義上的吹哨者，他在同學群裡提醒同學時，還特別囑咐不要外傳，他明白一個健康的社會裡，不應該只有一種聲音，但是人微言輕的他也不得不屈服於一種聲音。

李文亮的遭遇其實有大部分中產階級的影子，所以他們能感同身受。近些年，中國經濟高速發展釋放諸多紅利，中產階級雖不能像高官權貴們分肥啖肉，但也能通過自身努力勉強吃到些殘羹剩飯。他們大多從事腦力勞動，或技術基礎的體力勞動，主要靠工資及薪金謀生，一般受過良好教育，具有專業知識和較強的職業能力及相應的家庭消費能力。在西方國家，他們是科技創新的主力軍，是經濟社會發展的中堅力量和「穩定器」。隨著中國中產階級的不斷擴大，中共也開始重視他們，為了獲得他們的支持，給他們提供更多可預見的上升機會，而他們付出的是自己政治權利，其中就包括言論自由。你可以唾棄他們的「歲月靜好」，但是他們也會給出很多苦衷，比如上有老下有小、有房貸、車貸， 生活對他們來說早已沒有了詩和遠方，只剩下苟且。

社會上諸多不公，他們吞下去了，他們安慰自己畢竟中國幾千年都是如此；毒奶粉、假疫苗、環境汙染傷害他們和家人的身體，他們咬牙忍了，他們安慰自己這是少部分不肖官員和商人造成的，大部分人是好的。但是經過這次疫情，讓他們發現，哪有什麽歲月靜好，所有的隱忍最後可能都是慢性自殺。退休的廳官染病後，還可以要求廳級病房，官員的兒子可以安排專車衝破封鎖，大官的親戚可以不戴口罩，衝撞交警。他們只能和身上有地鐵味道的人擠在一起排隊等病床或是搖號買口罩，他們死了，不是馬革裹屍，而是黃色塑膠袋草草收場。

有染病的武漢人錄下視訊哭訴道：「有錢也住不了院，買不到藥，這是什麽世道？」

還有人在微博寫道：「大家經歷了這幾天，再審視自己的家底，自問：我們經得起一場重病嗎？我反正經不起，就算我的收入已經超過國內百分之多少的人，我也經不起，我連醫院裡的一張病床都搞不到。中國根本就沒有中產階級，只有兩種階級，一種是我們，一種是『能搞到病床』的階級。 ​」

在百業停頓，復工艱難的時刻，有份工作的中產階級還能勉強糊口，如果未來收入降低，大不了降低消費水準或另尋高枝。但是對那些有小生意或小公司的老板來說，每延遲開工一天，不僅沒有收入，還要支付工人工資、房租、貸款利息等各種費用，他們的壓力是可想而知的。中國的中小企業吸納了大部分的城鄉就業，如果他們撐不下去，那對中國經濟社會的衝擊將是災難性的。

當然，中共也意識到這樣的危機，出台了各種幫助企業復工復產、渡過危機的政策，大部分小企業主不會對此心有戚戚焉，因為國企和私企畢竟親疏有別。中國地方政府扶持私營企業發展，一方面是因為有上級經濟考核指標的壓力，另一方面也是為了養雞生蛋，如果真到了緊急關頭，他們不會吝嗇殺雞取卵。

2007年，時任國家主席胡錦濤頒布了《中華人民共和國突發事件應對法》，其中第十二條就規定了： 有關人民政府及其部門為應對突發事件，可以征用單位和個人的財產，這次疫情也確實將它派上了用場。2020年2月2日，大理衛健局發文，緊急征用從雲南省瑞麗市發往重慶市的9件口罩。2月6日，青島市發改委發公文聲稱：「青島10萬只口罩被瀋陽海關暫扣後，將按照對等原則，通過海關扣留瀋陽從韓國採購的口罩。」

此外，各地政府還嚴厲打擊哄抬救災物資價格的行為。2月9日，湖北洪湖市市場監管局因加價超過15％，對華康大藥房6毛進貨1元出售口罩予以重罰，並稱其涉嫌哄抬物價。與此同時，一些地方政府自己投放市場的口罩價格卻超過了1元每只。

有錢人是這樣的悲慘下場，那麽知識分子和專業人才呢？

湖北電影制片廠「像音像」對外聯絡部主任常凱之死，引發了輿論一片嘩然。他還留下一段遺言：

除夕之夜，遵從政令，撤單豪華酒店年夜宴。自己勉為其難將就掌勺，雙親高堂及內人歡聚一堂，其樂融觸。 殊不知，噩夢降臨，大年初一，老爺子發燒咳嗽，呼吸困難，送至多家醫院就治，均告無床位接收，多方求助，也還是一床難求。失望之及，回家自救床前盡孝，寥塞數日，回天乏術，老父含恨撒手人寰，多重打擊之下，慈母身心疲憊，免疫力盡失，亦遭烈性感染，隨老父而去。 床前服侍雙親數日，無情冠狀病毒也吞噬了愛妻和我的軀體。輾轉諸家醫院哀求哭拜，怎奈位卑言輕床位難覓，直至病入膏盲，錯失醫治良機，奄奄氣息之中，廣告親朋好友及遠在英倫吾兒：我一生為子盡孝，為父盡責，為夫愛妻，為人盡誠！永別了！我愛的人和愛我的人。

此外，湖北省前賽艇世界冠軍裴佳雲對媒體稱：「她的婆婆、丈夫、兒子先後感染武漢肺炎，丈夫已不幸病逝，兒子在方艙醫院隔離。」

對不少中產階級來說，頭可斷、血可流、體面不能丟。去（2019）年中，上海一位住著小兩千萬房子的女作家因為在颱風天裡被迫自己掏馬桶，情緒奔潰。這次疫情，也讓中產階級喪失了長久以來的體面和優越感，原本他們瞧不起的那些身上帶有地鐵味道的小人物，突然間搖身一變對他們指手畫腳的狠角色。

有網民在微博留言表示：「小區門口有一位給人縫縫褲角的女子，十多年了，我與她是每日進出見面挺熱的了，也經常找她剪點兒褲邊或改改衣領。平時，我們見面，她都是挺和藹的，甚至還有點謙恭。如今，她卻搖身一變帶上紅袖筒，當上了門崗員。我出門時，她板著一張臉向我要通行證，我理解，這是公事公辦嘛！可我到附近市場買了菜，時間頂多半小時返回門口，她又挺恰北北的要看我的通行證。因為我兩手都按著裝滿著東西的袋子，我就表示說彼此很熟，我又剛剛出去返回，兩手不空，通行證就不必再掏出來了吧。沒想到她根本不理會，反而更加氣壯的表示要嚴格執法。這下，真要把我惹急了。正要發作之時，我忽然覺得這女人挺可憐的。可能她這一輩子，只是到了難得的今天，才有了吃公家飯，作公家事，有權力在大家面前正顔厲色的得瑟一番。唉，就不給她計較吧！」

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中國的萬馬齊喑究可哀

這位網民雖然嘴上說不計較，但是內心一定耿耿於懷。他看不慣底層人物有了一點權力就要作威作福，殊不知後者也是有樣學樣，甚至以前者為師。底層人物沒有陳勝、吳廣那樣的膽識和勇氣去揭竿而起，也沒有實力和資本向上流動或是移民，他們只要看到一絲機會就會奮力把握。你說他們營營苟苟也好，寄生上流也好，他們也不過是為了生存，或是為了獲得衝破階級束縛的快感。

近日，中國網路上就流傳著一篇熱文〈有些人開始自我膨脹了〉，文章批評一些戴紅袖章的人把雞牌當令箭，肆意侵犯別人的人身權利。文章還評論道：「這種打著防疫的的名義，對無辜同胞公然羞辱，打砸發洩，儼然已成為另一種正在蔓延的病毒。」 這另一種病毒也被人們戲稱為「官狀病毒」，事實也證明從上到下的官僚主義比真正的病毒更可怕。

當然，我們也應該看到很多底層百姓不是沾上一點「官狀病毒」就作威作福，很多人依然有一顆赤子之心。一些孤寡、殘疾、拾荒的老人的生活條件並不是很好，他們卻拿出自己的積蓄去捐助災區，村幹部不願意幫助其捐款，他們還不高興，用「愛心」來形容他們的善良似乎有點殘忍，用無知來批判他們的淳樸又有些於心不忍。

胡錦濤執政期間，曾經提出建立「和諧社會」，「和諧」二字根據作家王朔的解釋是：「 和，禾木旁代表糧食，口就是嘴巴，代表人人有飯吃；諧，言字旁就是說話，皆就是大家，代表人人都可以說話。和諧就是人人有飯吃、人人能說話。」 胡錦濤時期，雖然也是和今天同樣的體制，但是今天的言論自由環境和過去相比判若雲泥。今天，習近平雖然不再提和諧社會，但是他也承諾要讓人民有更多的幸福感和獲得感，如果一個社會連話都不能講，還談什麽幸福感和獲得感。

正如許章潤教授所言：「國民的憤怒已如火山噴發，而憤怒的人民將不再恐懼。」 那接下來恐懼的會是誰？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航