【東南亞週報】中國—東協特別外長會議寮國落幕｜泰槍擊案頻傳輿論聚焦槍枝管制｜馬哈迪APEC結束後再決定何時交棒

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第54期，為讀者挑選2020年2月15日至2月21日期間，有關寮國、印尼、泰國、新加坡、越南、及馬來西亞等國家的六則東協區域大事。



寮國｜第五屆湄公河—瀾滄江合作外長會議永珍落幕

第五屆MLC外長會議由中國及寮國外長主持，與會方包括柬埔寨、緬甸、泰國、及越南，主要聚焦如何拓展水資源管理、農業發展與減貧、連通與整合、生產能力建構、及跨境貿易等五個議題領域的合作，除檢視上述會員國自第二屆MLC領袖高峰會及第四屆MLC外長會議迄今的落實成果，也針對MLC五年（2018 – 2022）行動計畫的2019年進展報告交換意見。

根據聯合新聞公報，外長們肯定由六國智庫共組的湄公河研究全球中心（GCMS）所提的共建湄公河—瀾滄江經濟發展帶建議，並鼓勵六國相關部門著手研究、擬訂具體方案，尤其是連通該經濟發展帶與「國際海陸貿易新廊道」，以串連中國中西部與東協市場。

對於爭論不休的湄公河水壩興建工程，中國除表示將自上游水壩釋出更多水，未來也考慮分享水文資訊，以協助下游國家解決河道枯竭與乾旱問題。惠譽集團底下的Fitch Solutions所作最新分析顯示，水壩興建已扭轉該流域民眾生計型態，漁獲及農產量均受嚴重衝擊，將進一步迫使下游國家轉而仰賴進口糧食。

Photo Credit：AP/達志影像 寮國首都永珍的凱旋門

印尼｜佐科威第二任就職百日，支持率達70%

佐科威總統第二任期就職滿百日，民調顯示其支持率為70.1%，高於第一任同期的57.5%；整體內閣支持率亦高於首任，惟副總統安明支持率低於2015年副手卡拉。

民調指出選民對於印尼的民主進程最為滿意，包含言論自由以及選舉權利；而經濟、就業、物價和貪汙是選民最注重的議題。佐科威就職百日將經濟發展作為施政重點，同時亦宣布啟動首都遷移計畫。智庫兼民調機構Charta Politika的政治分析師Yunarto Wijaya認為，面對經濟的重大挑戰，同時進行昂貴且費時的遷都並不太實際。

副總統安明（Ma’ruf Amin）的支持率則為49.6%，相較於2015年時任副手的卡拉（Jusuf Kalla）的支持率為低。而對於佐科威內閣的支持率則為54.4%，高於第一任的46.8%。其中前總統候選人、國防部長蘇比安托（Prabowo Subianto）在內閣成員中有最高的支持率，其次是曾任世界銀行董事的財長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）。

民調機構Indo Barometer執行長Muhammad Qodari對此表示，這次首次見到內閣支持率比副總統高的情況。分析指出相較於卡拉上任100日在決策上扮演積極、重要角色，安明則較少曝光，再加上安明在政黨政治上經驗較少，使他的角色較為邊緣。安明則回應，總統才是該站在聚光燈下的人，若副總統亦扮演要角，形同有兩個太陽。

Photo Credit: 中央社 印尼總統佐科威1月9日對返國述職的印尼駐外大使發表談話，要求把心力放在吸引外資的經濟外交，以符合印尼

的國家發展需要。（印尼總統府秘書室提供）

泰國｜槍擊案頻傳，槍枝管制成焦點

泰國槍擊案件量及比例近年雖均有下降趨勢，這兩週卻顯得極不平靜，先後發生三起槍擊事件，加上數起備受關注的槍枝犯罪事件，使得居高不下的槍枝持有率再度成為關注焦點。

這三起槍擊案分別為：2月8日一名軍人在東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）持槍掃射平民，造成槍手在內30人死亡、58人受傷；14日一名男子在曼谷市中心朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）附近連開數十槍，所幸無人傷亡；18日在曼谷市中心勝利紀念碑附近的百貨商場，因感情糾紛再釀1死1傷案件。

由於槍擊案頻傳，泰國民眾人心惶惶，不僅推特上隨處可見對人身安全產生疑慮的貼文，槍枝持有議題也再度引發關注。雪梨大學槍枝政策組織（GunPolicy.org）研究主任Michael Picard直言，雖難以一言蔽之泰國是否有槍枝管制問題，但不可諱言「擁槍文化」（gun culture）的存在。

根據瑞士日內瓦智庫Small Arms Survey於2017年所做的調查，泰國是東南亞國家之中公民持槍率最高的國家，平均每100人持有15.1把槍枝，估計共持有1,030萬把槍枝，其中410萬把未經登記。

儘管泰國槍枝管制法令嚴格，非法持有槍械最高可處10年有期徒刑及2萬泰銖罰金，落實法令才是真正的挑戰，需要克服包括非法槍械流通、國家安全部門貪汙、線上購買槍枝管道等阻礙。 政策副發言人Kissana Phathanacharoen強調，槍枝犯罪其實並未增加，僅是因為槍擊案密集發生而招致誤解。政府除對軍人涉案的第一起槍擊案受害者家屬提供賠償，陸軍司令阿皮拉（Apirat Kongsompong）也允諾推動軍隊內部改革。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為2014年6月24日，曼谷警方展示繳獲的大批軍火。

新加坡｜星國公布新財政預算案，將調降三大產業外籍勞工S Pass比例

新加坡政府2月18日公布新年度的財政預算案，在外籍勞工政策部分將調整特別準證（S Pass）的持有率，影響的行業有建築業、海洋造船廠與加工業。這三大產業將分兩階段減少外勞僱用比例上限（Dependency Ratio Ceiling, DRC），第一階段為2021年1月1日從現行的20%降至18%，二階段為2023年1月1日進一步調降至15%。此外，各領域的外勞人頭稅（levy）將維持不變。

在星國所發給的外籍勞工准證中，S Pass定位為中技能外籍工作者，月薪為新幣2,400元（約新台幣52,089元）以上。可望成為下屆星國總理的副總理兼財政部長王瑞杰（Heng Swee Keat）在國會表示，這些工作事實上很多都能由本地勞工執行，例如理工學院（polytechnic）畢業生。

王瑞杰進一步解釋，當初設立S Pass制度是因為獅城當地技術勞工供不應求，透過該制度讓企業能招募更多外籍中技術勞動者，以及星國本地缺乏的技術勞工。但他認為當本地具有充足與適當的勞工時，企業主不應該利用S Pass管道來雇用較低成本的外籍勞工。

對於被鎖定的三大產業，王瑞杰表示該三項產業的S Pass持有率，過去兩年都增加3.8%。至於製造業，由於全球經濟充滿不確定性，星國政府暫時不會調整製造業的S Pass持有比例限制，不過星國仍希望製造業能盡量聘請當地技術勞工。星國外籍勞工准證政策朝緊縮方向調整，勢必將影響周遭國家例如馬來西亞與印尼等國勞工在新加坡的就業前景。

Photo Credit：AP/ 達志影像 新加坡的外籍移工

越南｜新冠肺炎影響原物料進口，三星旗艦機生產恐延遲

越南工商部於2月21日聲明表示，因受新冠肺炎疫情影響，製造業供應鏈原料不足，使汽車、電子、手機生產遭受衝擊，也導致三星最新款旗艦手機生產期程延遲。

越南因許多零組件、原料與設備仰賴中國進口，近期受新冠肺炎疫情影響，使供應鏈無法取得足夠原物料，導致汽車、電子、手機、紡織、鞋子生產遭受衝擊。三星在本週三於胡志明市發表最新型旗艦手機Galaxy S20，並表示其在越南的工廠目前產能開到最大，並未有減緩情況。不過週五時工商部聲明，即使越南境內目前未有工廠因為疫情而停工，卻面臨原物料不足的難題。三星表示擬使用海運或空運方式進口零組件到越南，但會使生產成本增加，也難以符合原定的生產期程。韓國的三星是越南最大單一外資企業，貢獻越南GDP近28%，旗下近三分之二的手機皆在越南北寧廠與太原廠等生產。

LG則表示其手機生產近30%零組件來自中國，雖然目前庫存足夠，仍需針對疫情審慎評估。韓國在越商會副主席Hong Sun指出，許多韓國製造商在越南廠的原料約可支應2到4週的生產，若疫情影響持續延長，便無法製造。根據越南電子商會（Vietnam Electronics Business Association）報告，若疫情未能在未來1到1.5月控制住，電視與手機產量將會大幅下降。

馬來西亞｜馬哈迪：APEC結束後，何時交棒由我決定

馬來西亞首相馬哈迪2月21日表示，他交出政權的時間將會是在今年11月主辦完亞太經合會（APEC）之後，且並沒有具體時程表，「是否要交棒取決於我，這是希望聯盟所賦予我的信任」。馬哈迪於主持完希望聯盟最高中央理事會後，舉行記者會發布此言論，並重申在會議中沒有討論內閣改組事宜，僅是討論交棒時限，而時間將由他決定。

日經新聞則在2月22日指出，由於馬哈迪曾承諾將在2年後的今年5月交棒，因而此番言論標誌著安華的挫敗、為其何時能正式成為馬來西亞首相帶來不確定性。不過根據馬來西亞華僑日報於同日報導，安華則表態其本身並不介意等到11月後才接任首相職務，「既然已經等了20幾年，再延長6個月不是什麼大問題」。

安華曾於1993年至1998年間擔任馬哈迪於第四任大馬首相時的副手，不過之後卻因貪污和雞姦罪受馬哈迪革職入獄。他於2004年出獄後，以領導人之姿帶領起在野黨、組成人民聯盟，參與了大馬的2008年及2013年大選。於2015年時，安華再次因雞姦罪成立而被判入獄五年失去議員資格。在其服刑期間，大馬新在野黨聯盟—希望聯盟—成立後，推選安華為實權領袖及馬哈迪為首相候選人。2018年5月時，安華獲得特赦，正式加入希望聯盟主席理事會。

Photo Credit：Reuters／達志影像 馬哈迪（左）與安華。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜