義大利武漢肺炎3人死亡，疫區發布「限娛令」，連米蘭時裝週也改成「無人時裝展」

義大利的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情近日快速增溫，目前已經有152人確診，其中3人死亡。疫情較嚴重的倫巴底大區（Lombardy）及威尼托大區（Veneto）22日封鎖11個疫情爆發的城鎮後，24日更進一步祭出「限娛令」，包括教堂、歌劇院、博物館等都暫停對外開放，而威尼斯「面具節」嘉年華、米蘭時裝週也受影響。

義大利確診增至152例，其中已有3人死亡

《中央社》報導，義大利衛生官員23日表示，一名罹患癌症的年長女性因為感染武漢肺炎不治，成為境內第3起死亡病例。這名患者生前在倫巴底大區克里馬市（Crema）的醫院接受治療。倫巴底衛生首長蓋列拉（Giulio Gallera）在記者會表示：「她已經住院數天。她接受了檢測，他們已經得知她感染了冠狀病毒。」

《法新社》報導，義大利民防部門首長波瑞里（Angelo Borrelli）指出，目前全國已有152人對冠狀病毒檢測呈現陽性反應，其中包含3名死者。

《中央社》報導，歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）23日晚間表示，正密切關注義大利局勢，並讚揚義大利當局迅速採取有效行動。由於歐盟申根區無邊界管制，人員自由流動，媒體在2月14日曾詢問凱瑞亞基德斯是否考慮限制申根免簽政策，當時她回答目前情勢並未惡化至此。但現今在感染人數增加下，是否會進一步考慮採取措施備受關注。

義大利祭出「限娛令」，亞曼尼米蘭時裝週也改「無人時裝展」

（中央社）義大利武漢肺炎疫情截至24日凌晨確診個案達到152例。義國政府繼23日封鎖11個疫情爆發城鎮後，24日在周邊地區祭出「限娛令」，暫停一切文化、娛樂、宗教、體育活動。米蘭、威尼斯等觀光重鎮首當其衝。

威尼斯市政府宣布取消俗稱「面具節」的年度最大盛事嘉年華，威尼斯最知名的景點聖馬可大教堂和鳳凰劇院將關閉。在3月1日之前，所有博物館也不對外開放，公眾和私人大型活動都暫停。

米蘭大教堂宣布暫不開放參觀，僅保留部分祈禱區給信徒使用。被譽為世界3大歌劇院之一的史卡拉（La Scala）歌劇院也暫停表演。義大利《共和報》（La Repubblica）報導，史卡拉劇院成立以來的242年間，只曾停止演出過6次。其中兩次是象徵性暫停一晚節目，其他則多半是為了整修建築，只有二次世界大戰時因被砲彈炸毀，花兩年重建，這次是劇院首度因為流行疫病被迫停擺。

義大利北部21日爆發首例武漢肺炎境內感染，短短3天內案例不斷翻倍，目前確診案例已攀升到全球第4。義大利政府22日深夜宣布將疫情嚴重的11個城鎮列為「紅色區域」，實施禁止出入的封城管制，23日進一步宣布，對於城鎮周邊次級警戒的區域，也升高管制娛樂活動。

義大利疫情爆發地點主要在米蘭為首府的倫巴底大區，共有110個確診案例，其次是威尼斯所在的威尼托大區，有21個案例。義大利衛生部與這些地區行政首長23日共同簽署命令，強制減少當地公眾的娛樂、社交活動。

這項禁令也包含類似「宵禁」的措施，要求當地酒吧、迪斯可舞廳在晚上6點到隔天凌晨6點之間不得營業，盼藉此避免更多群聚性感染。

在「封城」的區域，義大利警方則已派員駐守對外聯通道路，若有違規進出將面臨罰款或刑責。火車經過這些城鎮的月台也不會停靠，只有專門運送食材或物資的車輛可以自由進出這些封鎖城鎮。

《中央社》報導，為防堵疫情擴散，義大利政府22日下令封鎖境內11座城鎮，封城措施可能持續數週，有超過5萬人居住在以上城鎮。

根據外交部領事事務局，受管制的11個疫區包括：科多尼奧（Codogno）、卡薩爾普斯泰爾倫戈（Casapusterlengo）、卡斯蒂廖內達達（Castiglione d'Adda）、馬萊奧（Maleo）、豐比奧（Fombio）、貝爾托尼科（Bertonico）、卡斯特爾杰朗多（Castelgerundo）、索馬格利亞（Somaglia）、聖菲奧拉諾（San Fiorano）、泰拉諾瓦德伊帕塞里尼（Terranova dei Passerini），以及沃尤格尼歐（Vo Euganeo）。前10個地區皆位於倫巴底大區的洛迪省（Lodi），最後一個位於威尼托大區。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊之瑜