加勒比海諸國的重要文化遺產——千里達嘉年華不只是集體式享樂

文：林鈞浩（世界主義、人道主義者、曾在逾50個國家工作生活。英國約克大學戰後重建碩士課程時，研究過俄羅斯車臣、波斯尼亞及阿富汗戰後的發展。畢業後從事國際人道救援工作。2017年離開職場與妻子遊歷中亞、西亞及東歐等10多個國家。2018-19年為國際人道組織美洲加勒比海辦事處主管）

此時此刻身在東亞，周邊環境有著各種低氣壓。最新出現的是新型肺炎的威脅，人心惶惶。人們都減少社交活動，出門都帶著口罩，又或宅在家，過著「緊急狀態」的日子。然而地球的另一端，加勒比海群島多國依然陽光明媚，人民熱情愛笑。其中最大的國家千里達和多巴哥（Trinidad & Tobago），全國人們都在忙著準備一年一度的國家盛事：嘉年華（Carnival）。

今年2月24日及25日兩天，千里達全國130萬人再加上無數主要來自北美洲及歐洲的遊客，都會參與這個國家盛事。因此千里達的嘉年華至少在參與的人數上，可堪稱全世界最大的。當地人甚至認為他們的嘉年華比巴西（因森巴舞〔Samba〕聞名）的更受歡迎。

千里達嘉年華的時間，一般都定在天主教曆四旬期（LENT）開始（星期三）的前兩天。在這時候，全國人民都會集中在這一個事情上：參與嘉年華，雖然這兩天不是國家法定假期。你可以是直接參與，或者間接的「被參與」。你可以直在首都西班牙港（Port of Spain）的公園Queen's Park Savannah（它也是全世界最大機動車使用的迴旋處）、或者在全國各大城市的街上參加巡遊隊伍、或觀賞者的一部份。你也會在電視及網絡上聽當屆民族音樂（Soca Calypso）勝出的歌神、或全國鋼鼓（Steelpan，千里達人發明的敲擊樂器）比賽的優勝者表演。

縱然你可能不想直接參與，但是因為交通改道、餐廳商店營業時間亦有調整，你的生活也跟著改變。這兩天，學生不上學（因為父母老師可能都參加巡遊隊伍）、上班一族不用上班。

在嘉年華兩天從早上六、七點到黃昏，千里達城市的街道都變成了全世界最大的巡遊表演場地。參加巡遊的人按自己報名的隊伍出列，穿著色彩繽紛、由隊伍購買或者自己設計的衣服（Cosyume），跟著節奏輕快的Soca及Calypso音樂，喝著加勒比海最有名的蘭姆酒或不同酒精飲品，在陽光中跳著舞，完全陶醉在享樂的意識裡。年輕的參與者展示著美好身材體格，年長的則表露了愛享受的生活態度。

這種集體式享樂、表現自我的風景，實在是在現場參與過後，才能明白為何加勒比海人對他們的嘉年華這麼自豪。你甚至會因此認為世界上最會玩、最會享受的民族國度，原來在遠方的加勒比海。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

但是別以為嘉年華只單是一個吃喝玩樂的節日。總體來說嘉年華其實是加勒比海諸國文化遺產的一部份，它的歷史與當地民族發展相關。在千里達的嘉年華來自法國殖民者，而被殖民的本地人民（主要為西非移民的後裔），一直都被禁止參加這些宗主的慶祝活動。直到1830年代的歐洲國家相繼對解放農奴立法之後，本地人才可以組織參加嘉年華。這說明了現今立足世界的千里達嘉年華，其來源與民族解放不無關係。

正因如此，千里達政府設立了一個部門「National Carnival Commission of Trinidad and Tobago」，專門管理一切與嘉年華有關的事情。這個部門的職能，包括活動的資源分配、日程設計、場地管理、以及長遠性的嘉年華文化保育。另外，加勒比海國家的大學也有研究嘉年華的碩士課程，讓人們可以更全面更有深度的「參與」嘉年華。由此可見，嘉年華是加勒比海國家民族血液和基因的一部份。

千里達作為國家或許在遠東並不著名，但是這個人口只有130萬、獨立剛60年的國家，也在世界文化中貢獻了一部份。嘉年華所呈現的民族性格，恰恰就是我對加勒比海人民的觀察。他們有著愛生活、愛享樂、愛自由、愛表達自我、以及樂天的生活態度。而這些生活態度是一種跨文化和種族的需要，因為這些態度會讓我們變得更快樂、生活更充實。相信嘉年華呈現的精神價值，是現時社會充滿著各種低氣壓時的正能量。但願我們的社會在經歷著現時的種種困難後，人們也可以來一場盛大的嘉年華。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航