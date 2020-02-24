工業用漂白劑毒性更強，不宜在家居使用

有網友問，工業漂白劑可否在家居使用。筆者認為應盡量避免，避免不了都要十分小心。

根據一份英國政府的公共衛生的文件[註]，筆者綜合以下幾點，讓大家可作參考。

普遍的家用漂白劑都含有低於10％的次氯酸鈉，算是是輕度至中度的刺激物，除非大量攝入，否則不會導致人體組織的損傷。

但工業用漂白劑大部分都含有高於10％的次氯酸鈉，這個濃度的次氯酸鈉是具有一定的腐蝕性，所以攝入工業漂白劑可能會有明顯損害。

故此，在使用前必須要先留意漂白劑次氯酸鈉濃度，要是高於10%，就要加倍小心處理。

家用與工業用的漂白劑毒性不一，沒受過訓練的人使用工業用漂白劑有一定危險。

吸入毒性

正常使用家用漂白劑並不會對呼吸系統造成大傷害，但將漂白劑與其他家用清潔產品混合時，可能產生腐蝕性氣體（與酸混合會釋放氯和硫的氧化物；與氨混合會釋放氯胺），吸入則會刺激到肺部。

但吸入工業用的漂白劑，即會有機會做成喉嚨痛、咳嗽、胸悶、頭痛、發燒等等的情況，最嚴重甚至會引起呼吸困難、化學性肺炎、肺纖維化和慢性阻塞性呼吸道疾病等。

食道毒性

除非唔覺意飲了家用漂白劑（<10％的次氯酸鈉），否則大多只會引致較輕微的傷害。

但工業用漂白水是腐蝕性物質，少量攝取都有可能導致口腔、喉嚨和胃部出現燃燒的感覺，隨後更可能會出現腹痛、嘔吐、嘔血和呼吸困難。嚴重病例更會出現血容量不足性休克以及喉或會厭水腫而引起的呼吸道阻塞。

皮膚毒性

家用漂白劑具刺激性，皮膚接觸後可引起過敏性皮炎。

鹼性較強的工業用漂白劑pH值可達至13，基本上可以直接損害皮膚組織，導致液化燒傷、皮膚壞死和組織軟化等。

眼部毒性

家用漂白劑入眼會立即出現疼痛、刺激性的流淚和灼熱感，甚至可能導致短暫性角膜損傷。

工業用的漂白劑入眼會導致眼睛疼痛、痙攣、流淚、結膜炎、角膜燒傷，而鹼性溶液能滲入眼睛的所有組織層，最嚴重會引致虹膜炎、白內障、青光眼和視網膜萎縮等的後果。直接入眼的氣霧劑（aerosol）亦可能導致角膜損傷。

小結

所以，平常人真係最好唔好用工業用的漂白劑，如果真係迫不得已，要加倍小心謹慎之餘，仲要識調至適當的使用濃度（已不一定是1:49或1:99），用了過高濃度的漂白劑清潔，對小朋友及寵物亦有可能帶來一定傷害。

註︰Sodium Hypochlorite Incident Management (Public Health England)

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alvin