《馬男波傑克》完結篇：你以為自己的人生可以得到救贖，其實根本不行

由於Netflix的放映政策改變，過去可以一次看完整季新劇集的做法，變成分段進行。《馬男波傑克》第六季即被分成兩階段播映，前八集首先於2019年10月釋出，而後八集則在2020年1月播映，期間隔了三個月。

這對於過去習慣一次看完各季《馬男波傑克》的觀眾，可能難以適應，特別是第六季很明顯的在1到8集埋下了伏筆，而9到16集則是揭曉謎底，並順勢收尾，迎來全劇的大結局。

在第五季的結尾，馬男波傑克反省自己毀滅至極的人生，走入戒毒所，試圖改變自己。第六季的前半段，他不斷在重複舊習與自我質疑的辯證中，透過跟旁人的互動，逐漸走出陰霾，試圖重建自己的人生。而在前半段的結尾，他找到了在妹妹碧翠絲就讀的大學擔任講師的工作，傳授演技。但在日子即將步上軌道時，一個即將結婚的八卦記者，開始追查大明星莎莉琳死前與馬男波傑克相處的真相。陰影開始壟罩。

這樣的伏筆，通常應該埋在每一季的結尾，但第六季卻明顯的區分出上下部，試著在一季當中做出轉折。這在電視劇中比較罕見。以標準規格的《陰屍路》來說，每一季的結尾都是新的危機，或是主角群們移動到新的聚落發生的衝突，讓觀眾期待隔年的新劇集。《馬男波傑克》過去幾季也是如此。這次的做法，似乎是要讓觀眾期待三個月後，迎來完結篇的高潮。但編劇卻神來一筆的不這麼處理。

「追查莎莉琳死因的真相」應該是《馬男波傑克》的最後高潮，但編劇卻反其道而行。第六季後半段的重心並不在這個推理劇的細節上，反而是透過許多極為日常的場景，以緩慢的步調，讓全劇的主角們：凱洛琳公主、黛安阮、花生醬先生、陶德，跟波傑克，去整理六季以來的各種情感糾葛，由於所有人都是經歷各種冒險、混亂，全都想要過著安定的生活，但日子中的瑣事卻都在挑戰著他們人生。但這次已經沒有過往的災難、地震、死亡、人際關係毀滅等重大衝擊，反而是主角群們如何在平淡的日子中，讓他們每個人受傷的自我，得以安頓。

而八卦記者追查真相是理所當然的高潮，因為那是觀眾所期待的──即將毀掉波傑克，讓他經歷一個好萊塢明星式的毀滅或死亡，一如莎莉琳一樣的毀敗結果。但追查真相的過程卻十分拖沓，彷彿八卦記者並未如她所說的，要在結婚前留下最輝煌的成就。幾乎是按章行事，把工作做完的敷衍態度而已。

而隨著真相的追查，波傑克過去的黑歷史，也在眾多他所傷害的人的爆料中，一一被揭穿。但扮演關鍵角色的不是八卦記者，反而是配合波傑克進行媒體宣傳的電視節目。這個變動的過程，是相當反劇情高潮的，卻影射了美國好萊塢媒體內部各種態度與利益交換的「現實世界」的縮影。

而波傑克第一次上節目時，將自己塑造成破碎家庭與好萊塢文化的受害者，獲得世人的同情。但因為爆料的出現，第二次專訪卻透過莎莉琳死亡的真相，反過來毀掉了波傑克。莎莉琳吸毒過量而死，毒品來自波傑克。而當波傑克在天文館發現莎莉琳失去意識，卻沒有第一時間將她送醫，而是花了20多分鐘處理掉自己與她相處的痕跡，才報警，導致莎莉琳的死。

隨著記者的追問，波傑克一生以來雖非刻意，但總是利用身邊的女人，來緩解自己破碎童年造成的痛苦，然後造成那些女性的心理傷害，卻又不願負責。不管是造成舊情人女兒的誘姦陰影，或讓莎莉琳在童年就接觸酒精，繼而上癮，最後導致吸毒死亡。他怎樣都該負起責任，但他沒有。第二次專訪一出，波傑克瞬間成為全民公敵，無路可走。

但劇中世人所不知道的是，隨著五季的影集過去，波傑克的一生都展現在觀眾面前。他原本應該成為花生醬先生那樣開朗自在，人格從未因為環境而動搖的人。但所有來自家庭、童年、身邊的人，以及好萊塢環境的傷害，早就毀掉了波傑克。波傑克有意無意的利用明星權勢「宰制女性」，而追逐金錢名利的好萊塢文化，以及資本主義社會影響下的各種處境，才是導致他毀滅的原因。波傑克像是鏡子，他受到了傷害，然後反射到身邊所有的人身上。

編劇還透過不同的人物設定，來反思波傑克的存在。凱洛琳公主是典型非明星的好萊塢從業人員，她想擺脫窮苦出身獲得名利，盡量不傷害人但也常導致事情惡化。她的作用就是反映了一般人的視野，去襯托大明星的生命裂痕。好萊塢明星的自我其實無形中被這樣的人掌控，但反過來大明星又掌握了這些人的思想與行為，並形成了名利場的亂象。這中間有錯綜複雜的情感，相互需要也相互傷害，然後兩邊都不快樂。

而花生醬先生象徵了世俗善良的正面價值，但這樣的正面人物在劇中卻一直受挫。他不由自主地被環境操控，唯一自由的是他樂觀善良的內心，但這樣的人卻根本無法融入環境，以至於婚姻破碎，也沒辦法跟任何人產生真正的交情。陶德是典型的依附者，自己無能處理人生問題，都靠身邊的人解圍。但他最後努力地想要獨立自主生活時，卻還是無法真正地跟母親和解，因為壞掉的人生已經壞掉了，無法重來。

最關鍵的就是黛安阮。她跟波傑克一樣有著破碎家庭的背景，與不見容於世俗的性格。她是劇中真正最能貼近波傑克的人，但她卻無法親近波傑克，因為波傑克就像是她最想逃避的自我。每當波傑克自我毀滅，她想拯救的不是波傑克，而是那看似透過寫作被世俗肯定，但內心永遠自卑的自己。

這些人物在最後處理人生的過程，都在映照著波傑克的內在本質。波傑克在第六季中覺得自己有改過自新，其實根本沒有。他只是在自我催眠，以為自己走過了那些傷痛，但那一樣只是逃避。相較其他主角都在潰敗中，試著解決自己的問題，波傑克卻還是想依賴唯一的妹妹，來擺脫自己的困境。他以為只要能跟妹妹好好相處，自己的問題就能被解決。

結果卻是波傑克的妹妹棄他而去，完全不想面對他。最後一集波傑克終於打開了妹妹寫給他的信，讀完了卻只有崩潰。觀眾永遠也不知道信的內容是什麼。但可想而知，第二次專訪記者所點出的：「波傑克利用自己的創傷宰制親友」，應該就是妹妹之所以棄他而去的原因。直到此刻，波傑克才體會到，自己到底出了什麼問題。

也就是說，第六季的劇情看似平淡，而且並沒有像第五季那樣，讓波傑克圍繞在莎莉琳的死，既而崩潰整季。那是一個無法正視自己的逃避過程。但到了第六季，人生的荒謬讓波傑克體悟到，一切都是虛幻的。他以為自己當受學生歡迎的老師就可以步上正軌，但兩次專訪讓他成為群眾簇擁的對象，也將他拋向地獄。而當他自暴自棄跑去拍搞笑爛片後，莫名的沒人再關心他是不是一個爛人。纏繞在他人生的傷痛與成就也不過就是大眾眼中茶餘飯後的八卦，過了也沒人在意。一切都如此荒謬。

最神來一筆的就是第六季的結尾。當波傑克自殺未遂後，隔了一段時間見到了黛安阮。兩人終於開誠布公的對談，把心裡話講出來。黛安的一席話其實道出了六季的真正主旨：「你以為自己的人生可以得到救贖，其實根本不行，你就只能承受而這麼走下去。」波傑克自殺行為給她的真正衝擊，不只是讓她再度看到了同樣毀滅後的自己，而是讓她體悟到，即使她表面上寫了熱門的少女偵探故事，交了男友過著幸福的日子，但古怪扭曲的黛安跟她的過去，還是如影隨形。即使她很平靜，即使她不管是承受或遺忘傷痛，但這世界就是如此殘酷而荒謬，她無法得到救贖，只能背負著一切活著。

波傑克自己當然也體悟到這點，於是兩人相對無言。在只有20多分鐘的完結篇，竟然就這樣沉默了幾十秒，迎向了《馬男波傑克》的結束。

整整六季的《馬男波傑克》，展現了電影史上幾乎是最具文學藝術深度的劇本。如果把六季的敘事結構串聯在一起，第六季的平淡，其實正是一般純文學小說會用的，慢慢將複雜的情節線收尾的良好典範。特別是角色性格與內心轉折，短期內可說難有電視劇可堪匹敵。《馬男波傑克》寫下了輝煌的一頁。結束在第六季也許會讓影迷失望，但就故事來說，也沒必要再多說什麼了。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航