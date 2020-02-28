《古拉格氣象學家》書評：烏托邦的徹底幻滅，和他們一起被屠殺的，是我們

穿越了這麼多城市，凝望過這麼多地平線，從濱海邊疆到被普魯士人包圍的加里寧格勒，從北冰洋的邊緣到蒙古的布里亞特部落：一定是這些地方，和那裡或被銘刻或被抹殺的故事在我看來有某種魅力 ── 甚至是很矛盾的，某些可怕的地方也會有魅力。——奧立維・侯蘭（Olivier Rolin）《古拉格氣象學家》

讀這本書有點門檻，故事也存在許多空白區塊，沒有引人入勝的情節，無預期中父女分隔兩地的感人肺腑書信往來，更非透過史學家針對蘇聯時期的學術研究角度。而是以作家之眼，從手上所採集到的信件、畫作與文獻資料，彷彿記錄片般從一位氣象學家范根格安姆曾經存在過的痕跡，冷靜、淵博且相當優美地主觀拼湊出屬於理想主義以及共產主義夢碎的一塊大清洗悲劇歷史。

以記錄片形容之，除了具體史料蒐集以外，還存在視角的問題，紀錄片大多數都是主觀的，創作者有自己的立場，有自己的認知，也有自己的情緒，電影鏡頭就是導演目光所及之處，當然反射更多自身的胸腔共鳴。記得法國新浪潮電影大師安妮華達（Agnès Varda）曾表示，她不相信靈感會像晴空裡的閃電一樣突然出現，而是應該從你的體內深處與人生經驗中崛起，這也是為什麼她喜歡拍記錄片的原因，作品帶給她越強烈的拍攝動機，越能客觀的陳述這些事物，相信這也是奧立維侯蘭決定提筆撰寫此書的根本緣由。

氣象學家的故事形同烏托邦的徹底幻滅

他筆下《古拉格氣象學家》的主人翁范根格安姆並非什麼勇於質疑、勇敢抗爭，或值得大書特書的革命領袖、異議份子，充其量只是一位安分守己、忠心耿耿且受過良好教育的社會菁英，卻也有其平庸從眾之處，這份平庸說好聽一點可以是忠誠，講難聽一點則是所謂的盲從，盲從於黨、史達林和共產夢想的政治謊言與美好憧憬。某一天，失約於與妻子約定好一起觀賞的歌劇演出，從此被扔至孤立無援的古拉格勞改營，卻依然不曾放棄這份對社會主義建設的堅定不移，徒勞持續表達自己的愛國心，不停撰寫申訴信件為自己辯護，始終石沉大海，或許一直到被槍決前的那一刻才幡然醒悟。

就因為他遭遇不公的審判，我們就對他百般苛求，要求他十全十美。他是清白的，這已經很了不起了。

當然，欲加之罪何患無辭，至今依然沒有人知道范根格安姆被捕的真正理由，他的故事卻形同於烏托邦的徹底幻滅，共同的理想還來不及實現，卻先創造出了共同的地獄，好比古拉格，好比集中營。極端的國家暴力與政治暴力下人人都是潛在罪犯，越是忠心越是換來漫長冬夜的等待，他對女兒的思念與疼愛化成一張又一張細膩的手繪、標本、謎語和家書等，始終期盼共產主義得以為自己、未來世代和全人類迎來陽光普照的新紀元。

或許他盡自己所能試圖守護孩子和家庭，因此字裡行間不見一絲烏雲，也或許他由衷相信這場世界革命的勝利，從未懷疑過眼前的海市蜃樓，也基於如此不能再普通的遭遇、不能再平凡的態度、不能再無辜的生命，讓他成為時代浪潮下無數受苦者和無數被抹去之人的卑微縮影。

拉遠來看，范根格安姆無疑為國家做出了偉大貢獻，同時又被歸類為社會改造工程之下的壞分子，但正因有了發揮一己之力的空間，而造成自身對於政治變化的冷淡與沉默，進而無可避免地葬身於國家恐怖主義挖掘出的巨大墳墓。

當極權的絕望餘燼延燒至今，如何防止悲劇重演？

氣象學家的故事，以及其他所有在壕溝深處被處決的無辜者的故事，在某種意義上也是我們的故事的一部分，因為和他們一起被屠殺的，是我們（我們的父母，我們之前的一代人）曾經共享的希望，是我們曾經至少在某一刻相信即將變為現實的烏托邦。

作者寫道，除了革命，近代歷史不存在其他史詩，而屬於世界性的革命只有法國大革命與二十世紀的俄國革命，真正為人類社會帶來無比深遠的影響。《戲夢巴黎》之所以出現這麼一段，浪漫、叛逆又無知的初生之犢以管窺天，三個人盲目崇拜毛澤東與紅衛兵，一廂情願抒發自己對於越戰與政治的片面見解，無法苟同父母們之所以明哲保身的原因，捧著紅酒天花亂墜的談論電影、文學與哲學，高談闊論自己腦海中的憤怒、革命與反戰理想，放縱於見不得人的性愛遊戲情感糾葛，一廂情願的活在自己不堪一擊薄如蟬翼的表象世界，最終帶著高昂的革命意識走入一團火光之中。

就是奧立維侯蘭親自見證的1968年巴黎的躁動不安與時代焦慮，受共產理想激勵的人們不再如六十年代般壓抑克制，徘徊在順從與反叛，習性與不安之際，逐漸用與以往不同的眼光看待一切，蘇聯一度賦予了世界這樣龐大的承諾，例如輝煌的未來，高歌的明天，世界的青春，還有麵包和玫瑰，真正等在前面的卻只剩下恐懼。

《古拉格氣象學家》整部作品的核心理念於最後一章完整闡述，見證一個時代的戛然而止，世俗希望的殘酷謀殺，像來到一個時代的終點，隨著崩壞而生的絕望餘燼延燒至今，無形加諸在一代又一代的年輕人身上。因此，為何著重在俄羅斯，為何聚焦蘇聯時期，這些記憶如何影響身為法國人的他與世界各個角落，而今早已被迅速遺忘，被視而不見，成了他的創作初衷，成了他的高聲疾呼，也成了我們現在展卷閱讀的理由。

那逝去的人們一心嚮往不再有階級的國度，共享共榮的均富社會，事實與真相我們早已聽膩，過去從未真正過去，人類世界的進步有限，如何防止重演，如何敲響警鐘，第一步就是理解受害者的故事開始，從人性光輝，從人道光芒，在狂暴年代與歷史脈絡裡為當代困境尋求更為清醒的視野。

相關書摘

書籍介紹

《古拉格氣象學家》，木馬文化出版

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作者：奧立維・侯蘭（Olivier Rolin）

譯者：林苑

在古拉格與氣象學家一起被屠殺的，

是人們曾經相信即將變為現實的烏托邦。

一部講述無辜者如何被國家暴力碾碎的真實紀錄，法蘭西文化獎、費米娜文學獎、保羅・莫朗文學獎得主奧立維・侯蘭的良心鉅著。

168封寫給女兒的信，見證蘇聯最黑暗的大清洗歷史。

「古拉格」，GULAG的音譯，全名「勞改營管理總局」（Glavnoe Upravlenie Lagerei），是前蘇聯負責管理全國勞改營的機構。一九七三年，索忍尼辛發表《古拉格群島》後，「古拉格」一詞便被代指蘇聯的勞改營與一切形式的政治迫害。「人命」這個史達林口中「最寶貴的資產」，在改革人類社會的堂皇大纛下迭遭輕踐，極權政體召喚的陰霾教人避無可避。

奧立維・侯蘭以西方「遲到的」後見之明，重新檢視二十世紀共產鐵幕下的人性罪行，揭發集體理想主義下的血淚闇影。而他所採集的證據，來自一名大量訊息已被蘇維埃官僚體系暴力抹銷掉的受難者阿列克謝．費奧多謝維奇．范根格安姆……一個對雲朵懷抱熱情、為愛女作畫，卻不幸被捲進一場嗜血狂歡的氣象學家。

一九三四年一月八日晚上，莫斯科下著雪，氣象學家范根格安姆與妻子約在莫斯科大劇院入口的廊柱下碰面，當晚上演的是歌劇《薩特闊》，開場鐘聲已響過了，他仍遲遲未到，妻子仍等著，她還不知道他不會來了，那時他已被關入格別烏總部大樓的「內部隔離室」了……從國家氣象專才，陡然變成人民叛徒……他既非科學天才，也不是詩人，從某種角度看，他就是個普通人，但他是清白的。他熱愛他生活的時代，在他看來是一個屬於偉大的政治科學成就的時代。

他在蘇聯鐵幕時代選擇了氣象這個專業，因為氣流和水流、風和水不識國界，可以自由行天下。他的信中寫道：「但願我們的女兒像我們一樣，成為一名忘我的勞動者。向她傳達我的熱情。她即將迎接的時代，比我們的時代更加激動人心……」千萬人夢想中的那一個世界，是改頭換面的世界，是沒有階級的社會，是就要變為現實的美夢。范根格安姆愛他的工作，愛他的理念，愛家庭，尤其憐愛他的女兒，他的「小星星」。在古拉格的勞改營裡，他持續給年幼的女兒艾萊奧諾拉寄去小畫、標本、謎語，直到他的消息與生命從人間被抹除。

在極權主義的統治下，每個公民都是潛在的罪人

范根格安姆只是蘇聯二十世紀三○年代消失的千萬人中的一個。史達林主義瘋狂殺掉菁英、科學家、技術專家、知識分子、藝術家、軍人……這是一個時代的悲劇。如今，那片無數人被殘殺的亂葬崗已經成為紀念園區，入口處一塊石頭刻著銘文：「人們，你們不要互相殘殺。」

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航