武漢肺炎除了影響供應鏈，財報若「遲到」是上市公司另一大頭痛問題

文：朱建州／執業會計師、吳光俊／資深媒體人

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情持續升溫，台灣雖然不幸出現死亡案例，但所幸防疫小組因應得當，至今仍力守防線。由於多方資訊仍不明朗，抗疫從嚴，政府不得不祭出各項管制措施，民生活動也不免受到影響。不過除了適時適當戴口罩、勤洗手等防疫相關事情外，在經濟上另外也有值得我們需要關心的事。

金管會日前公告，若台灣會計師因武漢肺炎影響而無法赴中國查帳，以致上市上櫃公司無法於3月31日法定期限之前，提出2019年財務報告，可以檢附理由，向金管會申請延期申報。

根據2018年年報資料，有3成的上市上櫃公司在中國投資所產生的損益，占公司總損益超過2成。對照金管會先前的公告，這才明白財報遲到將會是武漢肺炎疫情稍歇後，上市上櫃公司除了修補供應鏈之外，另一個頭痛的問題。

財報無法如期提交會有多嚴重？股票停止交易。對投資人而言，這比股票利空下跌的殺傷力還可怕。此次疫情會持續多久仍是未知數，就算在短時間解除警報，台籍幹部立馬回中國據點整理帳務，會計師接續派出所有人力奔赴中國各地進行查核，能否在3月底前完成財務報告，實在不容樂觀。

接踵而來的，是5月15日前的第一季財報，若仍無法如期完成財報或獲准延期，也將面臨股票停止交易的命運。

國際貨幣基金組織（IMF）統計，2018年台灣GDP全球排名第21位，中國僅次於美國，位居第2；台灣資本市場是外資全球資產配置的重要一環，一旦2019年財報因故無法如期公告，也將連帶影響投資台灣資本市場的國際企業自身完成財報的時間。

上海證交所已率先公布，在上交所掛牌的公司，2019年財將統一延至4月底公告；香港證監會則將依在港交所上市公司的個別申請，審理並准駁2019財報的公告日期。這同樣會影響投資上交所、港交所股票的台灣上市櫃公司出具財報的時程。主管機關應及早評估兩岸三地資本市場交互影響下可能產生的衝擊，並提出有效的因應措施。

財報之外，《公司法》170條規定，公司應於每年6月底前召開年度股東常會。2019年上市上櫃公司的股東常會，約有228家在5月底前召開，其餘86%、近1,500家，則趕在法令期限的6月底前召開。依正常程序，年度股東常會的前置準備時間約需2.5個月，若要在6月底前召開，至少在4月中就要確定開會時間；然而若連財報出爐的時間都抓不出來，今年各公司股東常會的召開時間，必將陷入極大的混亂局面。

《上市上櫃公司企業社會責任實務守則》明訂，加強企業社會責任資訊揭露，是企業社會責任實踐的重要原則。面對此次重大疫情，企業更應就相關利害關係人及其關注之議題，進行具攸關性及可靠性之社會責任相關資訊揭露，以提升資訊透明度。

面對2019年財務報告可能大規模難產，以及後續股東常召開時間的不確定性，最糟糕的情況，將是台股爆發史上最大停牌潮。

不少人將這次武漢肺炎與2003年的SARS作比較。就資本市場而言，兩者最大的差別在於：

一、SRAS初期並未引起重大關注，等到了高峰期，假設以和平醫院4月24日封院作為參考，各上市上櫃公司2002年年度財報早已簽核審閱完畢，股東會也陸續召開中；而且第一季季報不須查核中國子公司，因此各公司沒有股票停牌的問題。

二、兩岸於2005年1月才正式開放直航，在此之前，小三通也好、第三地轉機也罷，兩岸人員往來絕對沒有現在頻繁，病毒的傳播自然也不若此次暢行無阻；台商來去、會計師查帳，都沒有所謂的「敵情意識」。

面對不可知的疫情變化，股市投資人對於手中持股的會否停牌，要預先評估，並做好心理準備。

上市上櫃公司則須及早檢視財報是否無法如期提交、進而開不成股東常會以致停牌，也要與主管機關溝通，商妥因應對策。尤其自許服膺公司治理的上市櫃公司，更應積極面對潛在風險與可能因應方案，並向利害關係人披露。

至於主管機關，則須更積極調查近2,000家公司的狀況，以對市場的影響程度分級處置，一方面協助公司，一方面讓市場了解實情；切莫等到亮起警戒燈號，再匆匆放鬆門檻，亂了資本市場的遊戲規則。料敵從嚴，主管機關宜有最壞的心理準備，以防疫般的嚴肅心態，面對資本市場未來幾個月的挑戰。

責任編輯：楊士範

核稿編輯：翁世航