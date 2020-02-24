騎鐵馬、學塔羅　春天會館聯誼活動讓人直呼超好玩

Photo credit:春天會館 春天會館每季規劃主題課程及聯誼活動，創造自然的交友氛圍

男子漢顧面子保養班、Henna人體彩繪、DIY烘焙……聽起來超有趣的活動名稱，但這些可都是交友平台業者發想的聯誼活動。很多人對聯誼遊戲、活動有刻板印象，讓怕尷尬的單身男女不敢跨出第一步。

成立30多年的婚戀交友品牌「春天會館」觀察到現代人的交友習慣，規劃多元課程及活動協助會員提升個人魅力，創造自然互動。

多元課程提升個人自信 創造戀愛吸引力

想脫單約會，除了積極拓展交友圈，更重要的是提升自我，自然會吸引好桃花。成功媒合數萬對伴侶的春天會館，針對會員需求設計了一系列課程，例如彩妝課、曖昧技巧經營等等，協助大家加強外在打扮與談吐自信。

Photo credit:春天會館 春天會館透過主題課程規劃，協助會員提升個人魅力

其中又以「九型人格識人術」、「生命靈數」、塔羅牌等課程最受歡迎，透過專業講師的分享，會員得以深入了解自己，也更清楚適合哪種類型的對象。春天會館表示，通常自己先準備好再進行排約，會更容易尋覓到合適的另一半。

活動結合時下議題 創造自然互動

能否遇到好姻緣，關鍵在於心態調整。有時候太執著想戀愛、結婚，反而欲速則不達。為了讓大家在輕鬆氛圍中自然互動，春天會館每一季都會推搭配節慶與時下流行議題推出活動，包括聖誕節交換禮物、新竹內灣賞螢、小琉球旅行等等。

Photo credit:春天會館 參加活動可認識許多志同道合的朋友，受到許多單身男女歡迎

會員可依照喜好選擇活動，加上經驗豐富的主持人帶氣氛，不但不必擔心冷場，還可與興趣相近的朋友交流，多元內容讓參加者直呼「超好玩！」、「認識大家真好！」還有會員上錯遊覽車，卻意外認識真命天女！春天會館建議大家不要設限，當作多交朋友，桃花就會在意想不到時出現。

因應春暖花開時節，春天會館也將在三月推出「白色情人節：平溪鐵路浪漫之旅」、「鐵馬輕旅行」等活動，希望大家暫時放下生活壓力，一起到戶外走走放鬆身心，與新朋友度過假日時光： 點此了解