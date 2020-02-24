認識錨定效應，避免掉進炒價陷阱

我們最近除了要應付疫情，還要應對來勢洶洶的搶購潮。口罩，酒精搓手液，廁紙等各式各樣的衛生用品一律被搶購一空。面對缺貨，不少的賣家紛紛以炒價兜售衛生用品。連購入一盒只有BFE的口罩也需要數百元。

然而，我們是不是只能花費更多的金錢，去購買這些貴價的用品？如果你的答案是「對」，那你可能已經掉進了錨定效應（anchoring effect）的陷阱。錨定效應指出，我們會更重視最初獲得的資訊，並將這份最初獲得的資訊視為評估的標準。

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以口罩格價為例（利申：以下格價純屬虛構），假設你在瀏覽不同的網站，希望可以購買到最便宜的口罩，一按入超級市場的網站，你便發現一盒口罩的售價是400元，無論你最終會否購買這盒口罩，400元已經成為了你心目中一盒口罩的標準價格。往後，只要你發現少於400元的同款口罩，你更會認為這是物超所值，甚至不作進一步的比較便立刻講買。事實上，只將焦點放在比較兩間商店，我們或許會忽略其他用更低價錢出售口罩的商店。簡單來說，錨定效應令我們不能洞察事情的全貌，使我們落下不理性的決定。

要避免掉進這種陷阱，我們要釐清對資料的誤解。最快接收到的資料只是全部資料的一部分，這是一些我們可以參考的資料，但我們不能輕易將它判定為標準。要翻閲過全部（大部分）的資料，整理全面的趨勢，我們才能作出判決。

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面對搶購潮，社會上下人心惶惶，但我們也不能失去理智，購買衞生用品時，請慬記要持平地比較價格，不能一葉障目，衝動行事。這樣，我們能確保身體健康的同時，我們的錢包也就能平平安安了。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，題目由編輯所擬，原文請看此。

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