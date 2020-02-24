2020/02/24, 國際
馬來西亞政局生變！執政不到兩年，首相馬哈迪宣布辭職
Photo Credit: Reuters/ 達志影像
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2018年5月9日，馬哈迪主導的希望聯盟成功實現馬國首次政權輪替，由於馬哈迪和安華的交棒之爭始終未平，2020年2月24日，馬哈迪宣布辭首相一職，希望聯盟政府執政不到兩年便瓦解。
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（中央社）馬來西亞首相馬哈迪（港譯「馬哈蒂爾」）宣布辭職，並將在今天遞交辭職信給最高元首。另外，馬哈迪所屬政黨、馬來西亞土著團結黨發表聲明，經過最高理事議決即日起退出希望聯盟。
編按：綜合馬國媒體報導，首相辦公室表示馬哈迪已於24日下午一點遞交辭呈給最高元首。
馬來西亞首相秘書處發表聲明，表示馬哈迪（Mahathir Mohamad）將在今天辭去首相一職。
馬來西亞土著團結黨主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）發表聲明宣布，經過最高理事議決，即日起退出希望聯盟，並強調該黨所有國會議員會簽署法定宣誓書，支持馬哈迪繼續出任首相。
他說，這項決定是在考量大馬目前政局進展和國家未來而決定。
馬哈迪昨天傳出將切割人民公正黨實權領袖安華，與部分執政黨與在野黨成員另組執政聯盟，令執政不到2年的希望聯盟政權搖搖欲墜。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊之瑜