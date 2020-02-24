馬來西亞政局生變！執政不到兩年，首相馬哈迪宣布辭職

新加坡面積約716.1平方公里，現為東南亞的金融中心。 馬來西亞為多元民族的國家，其中華人佔總人口的24.6%，現為東南亞第三大經濟體。 印尼作為東南亞人口最多的國家，約有2.5億人，現為東南亞最大經濟體。 作為東南亞的經濟重鎮，台灣卻對三國鮮有關注，有鑑於此，關鍵評論網將為台灣讀者獻上每週新聞，以了解距離台灣不遠的國家。

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