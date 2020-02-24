馬哈迪24日宣布辭職首相：過去三天，究竟馬來西亞政壇發生了什麼？

這幾日馬來西亞的政治局勢詭譎多變，不僅外界霧裡看花，即使是馬國人民也一頭霧水。《關鍵評論網》在此整理了2月21日至2月24日的政局發展，供讀者參考。

首先，先要理解已瓦解的馬國執政聯盟——希望聯盟（Pakatan Harapan，以下簡稱希盟）的組成。希盟成員黨包括人民公正黨（簡稱公正黨）、民主行動黨（簡稱行動黨）、土著團結黨（簡稱土團黨）和國家誠信黨（簡稱誠信黨）組成，馬國國會下議院共有222個國會議席，其中由安華任黨主席的公正黨占最多，共51席；馬哈迪領導的土團黨有26席；而民主行動黨與國家誠信黨分別有42席與11席。

希盟的主要對手是國民陣線（Barisan Nasional，簡稱國陣），國陣的主要成員黨包括巫統、馬華公會與國大黨。希盟是在2018年5月9日的全國大選中擊敗國陣，實現馬國建國以來的首次政權輪替，如今希盟執政不到兩年便宣告瓦解。

在這幾日的「政治宮廷劇」中，主角有三，除了台灣讀者較熟悉的馬哈迪（Mahathir Mohamad）、安華（Anwar Ibrahim）外，還有馬國經濟部長阿茲敏（Mohamed Azmin bin Ali）。儘管阿茲敏是安華領導的公正黨國會議員，但由於過去安華長期是政治犯，因此在政權輪替前、安華仍身處牢獄之時，阿茲敏已累積了政治資本，在黨內形成了足以挑戰安華的派系。

儘管2018年政權輪替後，安華在二度任相的馬哈迪主導下獲得特赦，馬哈迪也宣稱會交棒予安華，但馬國各界多認為馬哈迪有意扶植公正黨阿茲敏派系，使阿茲敏成為接班人。因此近兩年以來，為了誰能成為馬國第八任首相，安華與阿茲敏的派系鬥爭傳聞始終不斷。

在24日午間，馬哈迪丟出「辭職信」震撼彈後，馬來西亞政壇在短短的4小時內鋒迴路轉，接下來還會發生什麼事情，《關鍵評論網》會持續追蹤。

以下為2月21日晚上馬哈迪宣布會在11月APEC結束後交棒後，馬國政局變化的發展。

21日 ━━ ━┥ 晚間，馬哈迪於主持完希望聯盟最高中央理事會後，表示他交出首相一職的時間點，會在今年11月主辦完APEC之後再決定。 22日 ━━ ━┥ 下午，傳言土團黨為捍衛馬哈迪，恫言退出希盟，安華回應媒體稱，各黨的民主討論有交鋒很正常。 23日 ━━ ━┥ 上午，朝野暗潮洶湧。土著團結黨、公正黨阿茲敏派系、砂拉越政黨聯盟、巫統等傳言的親馬哈迪陣營召開會議。 下午公正黨署理主席阿茲敏與土團黨、民興黨、砂州政黨聯盟、巫統與伊斯蘭等在野黨了領袖，前往國家王宮，覲見國家元首。 晚間，安華在住家向在場支持者坦言，有叛徒正在組織新政府，預料希盟會在24日垮台。 晚間，土著團結黨、公正黨阿茲敏派系、砂拉越政黨聯盟、巫統等陣營到雪州喜來登飯店進行閉門晚宴。晚上十點眾人離開酒店，未作任何宣布。 24日 ━━ ━┥ 上午，對於《馬來郵報》報導前首相納吉已簽署法定聲明支持馬哈迪，納吉公開駁斥。 上午，安華赴馬哈迪私邸，與馬哈迪會面。會後安華到公正黨總部召開會議前，回應媒體表示，會議情況「非常好」，且很滿意馬哈迪的立場。

同樣在上午，除安華，馬哈迪還與副首相旺阿茲莎、誠信黨主席莫哈末沙布及行動黨秘書長林冠英會面。 下午兩點，土團黨宣布退出希望聯盟，且土團黨的所有國會議員已簽署法定聲明，繼續支持馬哈迪任相。 約下午兩對半，公正黨總秘書宣布「革除」原任署理主席阿茲敏。接著阿茲敏與10名公正黨國會議員集體退出公正黨及希望聯盟，未來會在國會另組獨立陣營。 約莫下午兩點半至三點間，土團黨總裁辦公室宣布，馬哈迪已經辭去土團黨總裁一職。 約下午四點後，希盟成員黨，誠信黨與行動黨，以及沙巴民興黨相繼公開繼續支持馬哈迪任相。 約下午五點，馬哈迪赴國家皇宮覲見最高元首。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜