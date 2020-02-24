馬哈迪24日宣布辭職首相：過去三天，究竟馬來西亞政壇發生了什麼？
我們想讓你知道的是
2020年2月21日晚上，馬哈迪才公開宣布會在11月的APEC結束後再決定交棒，但23日卻傳出希望聯盟將瓦解的消息，而24日馬哈迪正式請辭首相一職，究竟這幾天中發生了什麼？
這幾日馬來西亞的政治局勢詭譎多變，不僅外界霧裡看花，即使是馬國人民也一頭霧水。《關鍵評論網》在此整理了2月21日至2月24日的政局發展，供讀者參考。
首先，先要理解已瓦解的馬國執政聯盟——希望聯盟（Pakatan Harapan，以下簡稱希盟）的組成。希盟成員黨包括人民公正黨（簡稱公正黨）、民主行動黨（簡稱行動黨）、土著團結黨（簡稱土團黨）和國家誠信黨（簡稱誠信黨）組成，馬國國會下議院共有222個國會議席，其中由安華任黨主席的公正黨占最多，共51席；馬哈迪領導的土團黨有26席；而民主行動黨與國家誠信黨分別有42席與11席。
希盟的主要對手是國民陣線（Barisan Nasional，簡稱國陣），國陣的主要成員黨包括巫統、馬華公會與國大黨。希盟是在2018年5月9日的全國大選中擊敗國陣，實現馬國建國以來的首次政權輪替，如今希盟執政不到兩年便宣告瓦解。
在這幾日的「政治宮廷劇」中，主角有三，除了台灣讀者較熟悉的馬哈迪（Mahathir Mohamad）、安華（Anwar Ibrahim）外，還有馬國經濟部長阿茲敏（Mohamed Azmin bin Ali）。儘管阿茲敏是安華領導的公正黨國會議員，但由於過去安華長期是政治犯，因此在政權輪替前、安華仍身處牢獄之時，阿茲敏已累積了政治資本，在黨內形成了足以挑戰安華的派系。
儘管2018年政權輪替後，安華在二度任相的馬哈迪主導下獲得特赦，馬哈迪也宣稱會交棒予安華，但馬國各界多認為馬哈迪有意扶植公正黨阿茲敏派系，使阿茲敏成為接班人。因此近兩年以來，為了誰能成為馬國第八任首相，安華與阿茲敏的派系鬥爭傳聞始終不斷。
在24日午間，馬哈迪丟出「辭職信」震撼彈後，馬來西亞政壇在短短的4小時內鋒迴路轉，接下來還會發生什麼事情，《關鍵評論網》會持續追蹤。
以下為2月21日晚上馬哈迪宣布會在11月APEC結束後交棒後，馬國政局變化的發展。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊之瑜