疫地煉金術：地產吹奏師出沒注意！

近日除了政府以防疫之名派300億為建制派助選[1]，一眾地產吹奏師亦已歸位，借疫情以名大舉發動輿論攻勢，要求放寬非首置印花稅、境外買家印花稅等各種房稅，此舉勢必引入大量投機炒家炒瘋樓市，令香港居住問題雪上加霜。

不單只地產界、經民連、功能組別議員、某大報章連日頭版推銷[2]，文匯報還幫手說得清楚撤稅可為「方便內地人來港買樓及收租」[3]，地產建設商會主席梁志堅更預期政府短期內會有新安排公布。現時各行各業已經被林鄭不全面封關累死，未來還要大開中門幫內地富豪來港炒樓？

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其實單是過去5年計（2015至2019初），香港樓價已經升近38%[4]，19.4年不吃不喝才能支付樓價。現時樓市都未見有幅度回落，就急不及待建議取消對港人首置保障托市，形同借疫情發港難財犧牲香港市民福祉。

一買一賣，其實只要發展商大幅讓價賣樓，香港人肯定派隊等著買。當然，地產利益才不會與市民「齊上齊落」，甚至對某些人來說，任何災難都是一次發財的契機。

在全球熱錢橫流的年代，「非首置物業稅」等房稅在世界各地均以不同形式實施，旨在保障國民不受過度投機行為合理獲得房屋資源，並非地產業界描繪為非恆常、無效力的「辣招」，是一個地方對市民保障的應有之義。現時印花稅一直都存在漏洞沒有修補，例如借殼買樓避稅[5]，今天反要撤銷房稅更顯得於理不合。

去年政府重推出「樓市縱火案」放寬九成按揭貸款至800萬托市，賣樓業主立即封盤抬價。今日為了re-connect政商利益，未來是否盲目迎合倒逆施行實在不難想像，必須密切關注事態發展！

註：

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責任編輯︰Alex

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