《魔鬼終結者：黑暗宿命》：延續《魔鬼終結者2》的水準，性別翻轉可能是本片最重要的價值

80至90年代，詹姆斯柯麥隆的《魔鬼終結者》系列，引領全球潮流。尤其以1991年的《魔鬼終結者2》震撼全球，成為世界焦點。而片中的液態金屬機器人T-1000，運用當時最新的電腦合成技術，震撼全球影迷的視野。這個效果，直到四年後的《侏儸紀公園》才被打破。

而《魔鬼終結者2》之所以成功，不單只靠電影特效。它也建立在導演詹姆士柯麥隆擅長的商業賣座元素上。柯麥隆替這個系列電影創立了一套公式：「來自未來的機器人為了阻止救世主誕生，對其進行一系列的追殺」。這個公式之好用，足以讓系列中的第一到三集，以及最新的第六集，都按照這個脈絡進行。

這個設定，可以方便讓主角由平靜的生活進入逃亡狀態，而表現出隱藏的各種性格，這本身就具有戲劇性。而逃亡過程不管是對抗，或是飛車追逐，以及最後如何力克強敵，都是一個很好操作的元素。只要在過程中沒有出錯，通常可以做出相當成績。另外也可以是傳統動作片愛用的軸線。

但《魔鬼終結者2》除了讓一個震撼人心的T1000，構成影史最有魅力的反派之一，真正左右觀眾注意力的，是救世主約翰康納與母親莎拉康納的互動。國中生年紀的康納在被自己送回過去的T-800的協助下，救出莎拉，並在莎拉從抗拒T-800到認同這個機器人，最後聯手葬送T-1000。柯麥隆厲害的地方在於他能巧妙地掌握商業電影元素，將一般會拍得平淡、公式化的情節，透過人物動作與電影梗的鋪陳，讓觀眾認同主角。一旦觀眾認同主角，搭配當時最優秀的動作技術畫面加以呈現，讓他從終結者系列到《阿凡達》，都能寫下影史賣座紀錄。

當詹姆士柯麥隆不再執導後續劇集時，從第三集到第五集，片場只能以他所奠定的電影元素為基礎，將救世主約翰康納的故事加以延伸，雖然設定上大多不脫「天網從未來派出機器人狙殺約翰康納或莎拉康納」，但後續電影總達不到《魔鬼終結者2》的高度。

但系列的第六集《魔鬼終結者：黑暗宿命》，由詹姆士回歸擔任監製，並參與故事創作，就做出耳目一新的電影，各方面來說可說延續了《魔鬼終結者2》的水準，成為最成功的續集。

《魔鬼終結者：黑暗宿命》的故事主軸，與《魔鬼終結者2》大同小異。來自未來的先進機器人Rev-9，具有金屬骨架跟液態形體，可分身行動。但特別的是約翰康納此時已死於另一個T-800刺客手下，所以Rev-9並非由天網所派來，且要追殺的是新的救世主丹妮拉拉莫斯。而未來的丹妮拉，也派出生化人葛雷斯來救自己。因緣際會下，莎拉康納與殺死約翰的T-800聯手保護丹妮拉，並與Rev-9展開一場大戰。

這個故事脈絡除了多一個生化人，以及莎拉康納的身分轉變外，其實路數完全與《魔鬼終結者2》相同。雖無法確定柯麥隆是否有意為之，但依循著過去的做法，Rev-9在現今的電影科技的技術下，展現了遠比T-1000更精采的追殺。無論是傳統的公路飛車追逐，或是一路打到軍營，在飛機上大戰，甚至是最後的水庫之戰，在動作場面上都遠比1991年的第二集宏大，無論是緊湊感、刺激度、節奏，都開創出新的格局。

就動作片來說，真正的要旨就是「動作戲」。電影《殺手47》改編自電玩，角色性格與背景設定極為薄弱，但電玩式的主觀動作場面，以及絕無冷場的對戰場面，使這部電影成為動作戲迷吹捧的佳作。90年代受限於電影技術，快速移動的追逐打鬥場面大多位於地面，以飛車追逐為主。而到了21世紀，數位技術發達，如《不可能的任務》系列的由地上打到空中，在飛機裡外進行緊張的武鬥，也所在多有。《玩命關頭》系列甚至還有戰鬥機與跑車互鬥的經典場景，更不用說《美國隊長2》（電影動作設計的本質偏向傳統動作戲，而非科幻）在空中戰艦上的對戰，能玩的花樣早就有人玩過。而《魔鬼終結者：黑暗宿命》的動作設計可說具有超越性。

《魔鬼終結者：黑暗宿命》緊咬著「機器人透過未來科技追殺救世主」的概念，一如《魔鬼終結者2》的情境，眾人只能以普通彈藥對抗未來機器人。因此不管是公路上的尬車，到運輸機上的打鬥，以及空投有降落傘的吉普車，過程中幾乎都無法擺脫先進的Rev-9。而一些戰鬥細節的設計，全都在如何能拖延未來機器人上面。這些動作畫面，可說做出了近幾年來沒人做過的設計。因為絕大部分的電影不是主角單方虐殺敵人，就是勢均力敵，少有主角處於落後，全片走向都以人類對抗機器人的劣勢。這就能做出令人耳目一新的畫面感。

單就動作設計來看，《魔鬼終結者：黑暗宿命》可說是近年的動作片經典。但許多觀眾卻不這麼認為。

這個時代好萊塢電影有一個特性，就是欠缺原創性。由於許多故事情節能變的花樣，早就在一百年的電影史中被使用殆盡，很難做出新東西。而成長於80年代以來的觀眾群又見證了娛樂效果突飛猛進的狀況，所以對於過去的經典文本與元素，總是帶有懷舊感。而片場推出經典系列的續集，或是加以重製（例如《創：光速戰記》），總可以獲得絕佳票房。而《魔鬼終結者：黑暗宿命》就無法跳脫這個命題。系列作的第四集《魔鬼終結者：未來救贖》雖然加以創新，並拍出約翰康納在未來的狀況。但在漫威的英雄電影肆虐的時代，在經典設定下衍伸出新東西，又拍得沒漫威電影好看，口碑跟票房就差強人意。

而《魔鬼終結者：黑暗宿命》也許有意也許無意，走一個故事上的懷舊風。在動作上以最新的影片技術呈現，就是要抓老觀眾的胃口。但全球影評卻不怎麼買單，本片票房表現也不過回本，無法像《復仇者聯盟》系列一樣大賣，原因就在於觀眾的胃口已經被養大。雖然看到Linda Hamilton重登大銀幕飾演莎拉康納，連阿諾史瓦辛格都繼續演出，會有很強的懷舊感。但這招《星際大戰》系列的庫克天行者已經用過，在瞬息萬變的時代已成了老梗，沒什麼特別。

因此本片被說最多的就是「沒有新意、炒冷飯」，而評價不高。不過片中有一點倒是有趣，就是女性地位的提升。

過去的動作片，即使以女性為主角，故事大多也是對於父權社會的控訴、報復與挑戰。但本片的故事設定卻全然女性化。阿諾雖然是英雄，但他的作用還是機器人。而不管是被派去保護救世主的生化人葛雷斯，或是救世主本身，都是女性。女性不再扮演「只能生出救世主，由自己的兒子拯救世界」這種橋段，而是女人就成了救星。片中莎拉康納跟救世主還有葛雷斯的對話互動，完全呈現了三個女人要如何打敗邪惡勢力，拯救未來的架式。而她們的情感糾葛，或在危急時的戰鬥表現，如何犧牲等等，也與男人無關。

在近期許多瞄準女性市場的「性別價值翻轉」的電影中，舊片重拍的《魔鬼剋星》爛到極點，就是因為試圖用女性的嘲諷方式，來表現女性特質，反而失去了《魔鬼剋星》的原味。而本片卻是將三個女人丟入一個不分性別，對抗的未來電腦消滅人類的處境，而她們就自然地用女性的姿態，在沒有男人與雄性思維的狀態下，打倒了未來機器人。

光這個切入點就很有趣，不過在意的人似乎不很多。這也跟《魔鬼終結者》系列原本的受眾以男性為主有關。但這個性別翻轉，幾乎可說是近期動作電影中最成功的例子。反過來說，這可能才是本片最重要的價值。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航