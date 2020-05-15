因為疫情而「中年負債」的旅宿主人：20萬的紓困補貼簡直是「杯水車薪」

COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情1月爆發以來，不僅導致台灣人不敢出遊，外國人入境限制也越來越嚴格，讓旅遊業迎來最寒冷的一季。

其中，在市區、由年輕人經營的老屋民宿，可能因為《民宿管理辦法》長期的不合時宜而無法申請交通部觀光局的補助。也有的旅宿，為了符合「旅館」的規範，花大錢投資硬體，卻在這正要開始回本的時期碰上疫情，不得不停業。（台灣提供短期住宿者，依法分為「旅館」、「觀光旅館」和「民宿」3種，文中通稱為「旅宿」）

人人自危的時代，必須共用空間的「青年旅館」最慘

在台北經營旅宿的Claude（化名）就說，雖然旅宿無論規模大小都受到疫情衝擊，但中小型旅宿，更難與「大肆殺價」的大飯店競爭，「你難得來台北、還願意出來玩，比如我去郊外，我就會想住老爺大飯店，平常住不起，但現在難得這麼便宜。」

而在這些中小型旅宿中，需要與他人共用空間的「青年旅館」旅客減少的狀況最嚴重。Claude在台北有2棟旅宿，其中一棟75%是有隔間的套房、只有25%是背包客床位，這棟旅宿到4月底仍有10%到20%的旅客，但另一棟旅宿背包客床位高達65%，則只剩大約1成旅客。

Claude說：「大家不太想住青旅，因為公共空間多、接觸比較頻繁，大家就會選擇一間一間分隔開的旅館。」

而另一位在台中經營旅宿的Frank（化名）或許可作為Claude的對照，Frank的營業狀況雖然也受疫情影響，但是因為他的旅宿只有一間房間，一次只收一組客人，來住的客人 幾乎不會與其他陌生人接觸，所以4月底還有約5成的旅客。

他們租下老房，為了拿到合法登記，投資千萬

而這些開背包客棧、民宿的年輕人，許多是在3、4年前的旅遊熱潮後創業，租下老屋。為了合乎法令，花大錢改建，經過3、4年，現在正是要回本的時期，卻碰上疫情阻撓，甚至有的民宿已經撐不下去，關門大吉代表的不僅是失業，還有負債。

在南部市區經營套房旅宿的Dave（化名）解釋：「馬英九執政的後2年（2015、2016年），全台興起蓋旅館的熱朝。」很多受訪者也都是在那時候投入旅宿業經營。而Claude說，一般市區的老屋屋主都很想等都市更新，如果要租給年輕人開民宿，只願意簽8到10年的短期租約。【註1】

而大多數老房子都在都市區，根據《民宿管理辦法》，「都市計畫區」無法申請「民宿業」的登記，因此許多旅宿主人只能申請「旅館業」登記，但《旅館業管理規則》和內政部都對旅館都有許多消防安全、公共設施上的限制。

Dave就說，他租下的老屋，為了符合旅館法規，必須「全部重新來，沒有辦法留原本的東西。因為旅館也屬於公共建築物，一扇防火門就2、3萬塊，光門就30、40萬，走道寬度就要1.2米，樓梯的寬度、入口的寬度都有要求。」

Claude也提到：「青旅跟旅館來的人根本不同，旅館的是開車，你去青旅問一個月有多少人開車？但法令規定你要無障礙車位、要有電梯。蓋了電梯就算了，至少打掃還能用到，租了一個一樓車位，每天在那邊養花。很多的法令跟現實生活不一定一樣。」

Claude和Dave的雖然分屬不同城市，但同樣都必須面對嚴格的法規，兩人的旅宿每棟都花了至少1000萬改建。Claude感慨地說：「最近幾年我們好像理解到，做旅館好像是財團才能做的事。」Dave也說，在他開始經旅宿2年後，他所在的縣市終於將市區部分土地劃為「觀光區」，可以申請民宿登記，Dave感慨地說：「如果再晚個1、2年（開始），我就不會申請旅館執照，如果是民宿，那500萬就很夠用了。」

入境全面14天居家檢疫，市區「外國」觀光客全消失

而從他們開始做旅宿至今，8到10年的租約剛好過了一半，旅宿慢慢打出名號，將要開始回收初期的投資時，卻遇到疫情。

以Claude為例，他的2棟旅宿位在台北，國外旅客佔多數，台灣逐步限制入境，等於將他的客源封死。

指揮中心在1月禁止部分中港澳人士入境，Claude說，「過年期間大概下降10%」；2月，日本、韓國入境也遭限制，「2月上旬還剩5成，下旬大概3、4成」；3月，指揮中心的入境管制越來越嚴格，3月20日，全球入境者都需要居家檢疫14天，「整體鎖國，就只剩1成、2成」。

在台中市區經營旅宿的Frank也說，3月後國外旅客訂房全都取消，只剩國內旅客。

而在市區以外的觀光景點，雖然國內旅遊人潮略有增加，但住宿狀況各地都不同，有的地區住宿成長，有的地方則接不到客人。

在郊區觀光景點經營3、4棟獨棟民宿的Claude說，以往平日接待的多是國外遊客、假日多是國內遊客。外國入境管制後，平日幾乎沒有客人，不過假日時，台灣人還是會出來玩，「有時候往觀光景點的路上還會塞車」。

旅宿平台Dear b&b創辦人溫名秀就說，南投、東海岸的旅宿，「2、3月都還有7成住宿，有的甚至成長。因為雖然外國人進不來，但台灣人也出不去，因此國內旅遊反而增加。」不過這樣的狀況並不適用每個觀光景點，Claude就說，在他經營的區域，「大家還是會出來，但晚上就會離開，選擇住的人相對少。」

此外，大型群聚事件也會影響國內旅客的住房意願，Dave所在的縣市，位列敦睦艦隊成員出沒的11個縣市之一，他說：「敦睦艦隊的事情，就讓我們的住房趨近於零。」

「20萬的補助根本杯水車薪」：正要回收投資時，卻遇到疫情

在這樣的狀況下，政府給每間旅館最高20萬的紓困補助，Claude說，簡直是「杯水車薪」。

Claude說，他在台北有一間大約50幾床的青旅，人事、租金、加上前期投資的攤提，一個月必須要營收200萬，才有辦法撐下去。但現在因為疫情，營收「降到兩成，剩50萬，連薪水都不夠你付。」就算是床位較少、規模較小的Dave，每個月要收支平衡（還不算初期投資的攤提、賺錢）一個月也要50萬左右。

而政府提供給旅館的，有兩種紓困方案，一個是「貸款」、另一個是「現金補貼」。

交通部觀光局提供旅館業最高5000萬元的紓困貸款【註2】，政府幫忙擔保、補貼利息。但Claude說，「融資對我來講沒有意義，就已經在跟親友借錢了，再去跟政府借錢，是差不多的意思。」

而姍姍來遲、直到4月初才出現施行細節的「現金補貼」，分為「營運損失」補貼跟「員工薪資」補貼。前者提供小型旅館每間20萬的現金補貼【註3】，而後者則針對旅館員工，補貼每名員工4成薪水，每名員工最高補貼6萬。

但兩種現金補貼都有條件，「營運損失」的申請條件是3個月內不能裁員、停業或歇業。「員工薪資」的申請條件是放無薪假不能超過每週16小時、減薪不超過20%，且同樣在3個月內不能裁員、停業或歇業。

對於現金補貼，Claude表示「來得有點慢。」他補充說：「疫情發生已經蠻久，3月初開始鎖國，我們就有預期到會死路一條、會沒有人，住房率只會比2月的3、4成更差。」但現金補助，直到4月14日才開放申請。

此外，Claude青旅的營收，光一棟就減少超過150萬，20萬的現金補貼對他來說確實是杯水車薪。「不是說我們都是每個都是統一大企業，我們不只是『少賺一點錢』，我們這些小企業都是跟家人朋友借錢，每個月負百萬債務。跟我說我補助你十幾萬，你的員工不要減薪超過2成，不太符合現實狀態。」

他說：「觀光局說接下來好幾個月不能裁員、不能減薪，站在勞工的權益是對的。但你看如果它補我20萬，最後我還是關了，我們公司20個正職、10個PT，我們到時候就是大家一起解散、失業。那最後勞工問題就產生社會問題。」

Dave也申請了交通部觀光局的員工薪資補貼，面對「不能減薪、不能放無薪假」的條件，Dave很直接的說，是因為「剛好我們還有1樓的咖啡廳，還算有一點生意，因為我們咖啡廳才開始3個月，人員還沒有那麼齊。我們的做法是讓民宿的員工到咖啡廳工作，幫他們轉換工作內容。」

他說：「如果我們只有民宿，這個時刻我可能就必須要考慮放無薪假。」

Claude說，他一位在南部做老屋青旅的朋友，4月下旬在臉書發文，宣布5月將停業，「我們問他，他說，政府補貼就是在補助我前面（幾個月）虧的，接下來真的撐不住。」而結束營業後，這群年輕人面臨的不只是「失業」，而是「失業兼負債」。Claude分享另一位朋友的貼文，「我的朋友就寫說，當初我們也是貸款、跟親友借錢做這個旅館，我現在如果繼續做，只是虧更多錢，只好選擇現在放棄，本來預期後面4年要賺回來的錢的確就沒了，就變成債務。」

面對部分旅宿業者對紓困時間、紓困條件的質疑，《關鍵評論網》記者曾洽詢觀光局，請求觀光局回應，不過交通部觀光局公關室表示，目前沒有觀光局代表方便口頭受訪，文字回應也不方便，「我們就是全力進行紓困，不會進一步對外說明。」

全台28萬「無法合法」的民宿：雖然投資不多，但都無法領補助

除了成功申請「旅館業登記」的旅宿，台灣還有更多無法申請到合法登記的旅宿。

根據《民宿管理辦法》第3條，在都市計畫區內，原則上不能申請民宿。溫名秀就說，依照他們的預估，台灣目前「有合法登記的民宿」與「沒有合法登記的民宿」，比例大約是1:3。觀光局2020年3月民宿數量統計總共9385間，依此推估，全台沒有合法登記的民宿大約有28萬間。

《關鍵評論網》記者就訪問到2家無法合法的旅宿主人，他們雖然可以免去初期的千萬投資，但因為沒有合法登記，也無法領到觀光局的紓困。

台中一家旅宿主人Frank就在市區經營一間「一次只服務一組客人」的超迷你老屋旅宿，但Frank也礙於地目規定，無法申請民宿登記，「因為我們這邊在市區，我們的位置不能申請民宿。其實我也很想申請牌照，政府的法規讓我們沒辦法去做這件事。」

Frank的困擾，凸顯了全台許多「都市地區」民宿的困境。民宿登記的問題已經爭議多年，雖然2017年，台南等縣市就開放，在市區的文化古蹟周邊的地帶，定為可以申請民宿登記的「觀光區」，但還是有美中不足之處。北部都市的一家青年旅館主人Elmo（化名）就在營業1年後，碰上地方政府開放民宿登記。但Elmo的房屋因為是幾經轉手的老屋，缺乏使用執照，能讓他免除使用執照的相關資料又佚失，Elmo的旅宿因此仍然無法合法。

Elmo和Frank的旅宿，因為不用符合繁瑣的消防法令，所以初期投資不像Claude和Dave需要耗費千萬。以Frank為例，他的木造民宿翻修時，就無需貸款，他用自己的薪水跟積蓄，花了兩年的時間翻修。

但，不能合法的缺點，就是他們即使收入受疫情衝擊，也沒有辦法申請觀光局的任何紓困補助。

以國內遊客為主的Elmo就說，「清明連假過後，人開始變很少，一個禮拜只有1、2組客人，4月影響更大，現在幾乎整個禮拜都有沒有客人。」Frank則說，「2月、3月衰退一半以上。封鎖之後國外的單就全部取消了。」

Frank和Elmo只能申請其他形態的補助，或用其他營業的收入來補旅宿的損失。

Elmo的青年旅館是複合式經營，平常除了住房，還兼營咖啡廳、書店，以及藝文展演空間，疫情還沒爆發前，幾乎每個星期都有各式各樣的藝文表演或展覽，因此Elmo選擇申請文化部的藝文補助，稍稍舒緩疫情帶來的營收下跌。

而Frank也想過，不要依靠觀光局，申請勞動部給「自營作業者」的紓困方案，適用於攤販、小店老闆，每人可以領3萬元的補貼，但條件是必須加入職業工會。Frank說，因為他沒有加入職業工會，所以無法領這部分的補助。他也想過另外一項勞動部提供的「紓困貸款」，只要能拿出存摺、證明收入受疫情影響，就可以申請政府擔保的低利貸款，但Frank說，「紓困貸款需要看要工作證明，銀行會看以前是否有『固定新資』入帳，」像Frank樣每個月薪資不固定的人，銀行也很難界定他是不是真的受疫情影響。

記者詢問，「所以你目前是沒有辦法申請任何紓困補助？」Frank說：「坦白講就是這樣。」但Frank看得很開：「有可以用的（補助）當然OK，沒有的話我們也不要說自己生存不下去，所以平常也會做其他的企劃，讓這個地方有其他收入，」比如舉辦活動、工作坊，出租場地讓新人拍攝婚紗，像婚紗拍攝「2月的時候，影響比較大，那時候很多都停止了，4月比較有回來一些。」

目前台灣疫情看似趨緩，但觀光業要復甦到以前的情況，或許還要一點時間。

沒能合法的民宿，用較低成本經營、不同的行業分散風險，或許還能撐過近期的旅遊低潮。但不少合法的旅館，卻面臨斷炊的危機，Claude就說：「在這個時間點去說，公司倒了是因為體質不好，其實不是很公道。」未知疫情帶來的不安定感，更是這些旅宿主人是否堅持下去重要的參考，Dave就說：「我們也是在思考，要不要再借錢繼續撐，也許可以借個100萬或150萬，再撐個3個月，但重點是，要看得到市場回溫的狀況。」

【註1】租屋經營旅宿，如何分短期租約與長期租約？Claude舉例，有的財團是租下其他老舊旅館，重新拉皮整建再經營，這類財團的租約都簽15年以上，才會回本。

【註2】政府提供旅館2種貸款，第一是「融資貸款」，最高可以貸3000萬，只能用於整修、修繕硬體；另一種是「週轉金貸款」，最高2000萬元，用於人事、營運資金。

【註3】旅館的規模大小，依地價稅、房屋稅決定。地價稅額、房務稅額小於10萬元的，歸類為小型旅館，每間補貼20萬；地價稅額、房務稅額大於10萬元，為大型旅館，補貼地價稅額跟房屋稅額的25%，最高補貼1800萬。

核稿編輯：楊士範