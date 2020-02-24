武漢肺炎：台灣新增兩例確診，27日開始從韓國入境一律居家檢疫

中央流行疫情指揮中心今（24）日召開記者會，除了宣布台灣新增兩例「家庭群聚」確診個案，也宣布自27日零時開始，自韓國入境者一律必須「居家檢疫」。此外，中國武漢近日下午短暫解除封城，有記者問指揮中心，是否有去過武漢者，趁解除封城時離開武漢返台入境，指揮官陳時中表示，「無法掌握這段時間從武漢出來多少人」，未來如何判斷台人是否有武漢居住史，「要靠海基會、海協會兩會協助。」

新增2例「家庭群聚」確診個案，為案27的么兒與妻子

中央流行疫情指揮中心今日下午4:45召開記者會，指揮官陳時中宣布，台灣新增兩個武漢肺炎確診個案，是昨日公布確診案27之小兒子（案29，40多歲）及妻子（案30，70多歲）。

根據指揮中心新聞稿，案29於1月29～30日出現喉嚨不適症狀，但未就醫，23日因列為確診個案之密切接觸者，而收治入院採檢，於今日確診，該個案因工作關係，頻繁往返中國大陸武漢及其它地區，最後一次為去是2019年12月2日自廣州返台，且過年期間亦曾與具中國大陸旅遊史之友人聚餐，目前感染源釐清中。

案30則於2月6日因身體不適前往就醫，22日因列為確診個案之密切接觸者收治隔離採檢，於今日確診。

指揮中心表示，針對本起家庭群聚事件，衛生單位已掌握接觸者共143人，包括個案家人及醫療院所醫護人員，截至目前共採檢87人，其中3人陽性確診（案28至30）、50人陰性，其餘檢驗中。綜合檢驗中及未檢驗者，目前仍有90人還沒確定是楊姓或陰性。

27日起，韓國入境者一律居家檢疫14天

此外，陳時中也宣布，由於韓國的疫情出現社區傳播，且已經相當廣泛，把韓國旅遊警示升到第3級「警告」，提醒民眾非必要不要前往當地旅遊。且25日零時起，從韓國入境者全部要做居家檢疫14天。而在韓國的我國國人，若在25日零時到27日零時這兩天內返回，則做自主健康管理14天，但若27日零時起入境就要居家檢疫14天。

另外，陳時中也說，外交部已將韓國重要疫區大邱市、慶尚北道列為旅遊「紅色警示」，表示「不宜前往，宜儘速離境」，而韓國其他地區列為「橙色警示」，代表「避免非必要旅行」。

此外，指揮中心新聞稿也提到，目前列為旅遊疫情建議等級第一級（泰國、義大利、伊朗）及第二級（新加坡、日本）等國家，過去對於從這兩類地區入境的旅客沒有特別要求，但這些國家且陸續傳出社區及醫院群聚，因此即日起從這兩類地區入境者，入境後14天內，應落實自主健康管理措施。

武漢短暫解除封城，如何掌握出城入境者？

此外，今日中午，武漢曾宣佈可以有限度的解除封城，外籍居民可以離開武漢，但稍早又隨即撤回該命令，持續封城。有記者提問，指揮中心有沒有掌握有多少居住武漢的台灣人在這短短的解禁期間出城？除了自行填寫居住史和旅遊史，還有哪些手段可以確定這些入境者有沒有待過武漢？

對此，陳時中表示，「無法掌握這段時間從武漢出來多少人。但只要有武漢的旅遊史或居住史，都得由包機型態來處理。」陳時中進一步說明何為「包機型態」，他說，「就擇定地點、擇定航班，今天如果在上海，就公布幾點幾分就有包機，從武漢來的就來登機。」至於如何分辨入境者有沒有待過武漢，陳時中僅表示，「名單掌握要靠海基會、海協會兩會協助。」

武漢血友病患回今日回台

而關於民眾極關心的武漢血友病患回台狀況，指揮中心新聞稿指出，考量病童與母親均有中華民國國籍身分，且該病童因患血友病迫於緊急醫療需求，故安排一名護理師及防護裝備，於今日下午搭乘至成都的航班，協助病童及其母親共兩人之返台事宜，相關防疫說明如下：

搭機前：病童及其母親均會測量體溫，若有發燒情形則不能上飛機；若無發燒，將由護理師協助進行隔離衣、口罩、面罩等防護裝備著裝。 上下機：為避免影響其他乘客，將安排兩人先行登機、最後下機，並坐在最後一排，與前面座位至少空兩排。 航程中：不供餐、不服務、少用廁所且不與其他乘客共用廁所，航程中原則由護理師協助兩人照護。 返國入境：病童及其母親由專人協助完成入境檢疫作業程序後，依照後送流程，由救護車載往後送醫院進行隔離採檢。 後續檢疫：若檢驗陽性，則住院隔離；兩次檢驗均為陰性，送至集中檢疫所。

陳時中表示，這台飛機上除了那對母子，僅有40幾名乘客，可以做很好的機上隔離。而未派醫師前往，是因為這名血友病患在台灣長期有在看病，醫療史很清楚，也有熟識的醫師也可以視訊診察。另外，機上除了這對母子，沒有其他從湖北前來的旅客。該航班今天晚上7:15從成都起飛，約10點抵達台灣。

醫事人員禁止出國明天確定報准細節

而日前宣布的「醫事人員禁止出國」爭議，陳時中表示，明天會跟各醫院召開會議研商後，才會有清楚規則，明日開會，會依照醫事人員要去的是否是疫區、該地旅遊警示，以及目前國內醫療人力需求來做規定。醫事司司長石崇良進一步解釋，旅遊三級警示是嚴格禁止前往，一級、二級「報准前往」，但詳細報准程序明日才會確定。

此外，也有名種擔心即將來臨的「大甲媽祖遶境」會成為防疫漏洞。陳時中則說，「內政部會跟相關宗教領袖會商。」

指揮中心指出，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診7萬7150例，較前日新增409例，其中9915例重症，2592例死亡。

國際間累計2110例確診病例，分布於30個國家或地區；病例數以韓國763例、日本鑽石公主號644例（含本國籍5例）、日本147例、義大利132例及新加坡89例為多；病例中25例死亡，其中伊朗8例，韓國7例，鑽石公主號3例，義大利、香港各2例，菲律賓、法國、日本各1例。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊之瑜