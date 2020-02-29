《花開小路一丁目的刑警》小說選摘：奶奶，我跟蹤的對象是人不是貓啊！

文：小路幸也

〈花開小路事件簿〉之一：橋本家的貓

難得的輪休日，其實很想睡到自然醒，無奈天不從人願。

爺爺奶奶向來起得早。為了滿足顧客希望供應早餐的需求，食堂於早上六點半開始營業。爺爺奶奶因而必須在清晨五點下床張羅打理，才趕得及開門做生意。以前我住在這裡的時候，兩位老人家就是這樣的作息了。

幸好他們從沒在清晨五點喚醒我，總是等到早餐時段客潮散去的八點三十分左右，奶奶才爬上二樓叫醒我，「小淳，吃早飯嘍！」

我含糊地應了一聲，坐起身來。見我醒了，奶奶總會叮嚀一句：

「小心門框唷！」

「知道嘍！」

回到老家已經一個多月了，稍不留神還是會一頭撞上門框。爺爺揶揄我：誰讓你沒事長得比門框還高！住在這裡讀中學時還不覺得屋子小，現在才發覺這真是一棟年代久遠的老房子，樣樣尺寸都小上一號。

「奶奶早。」

「乖，早安。」

我踏著嘎吱作響的木梯下樓，客廳的矮桌上已經擺著白飯、味噌湯、煎蛋捲、烤魚、自家做的油炸肉餅以及涼拌海帶芽了。身上罩著一件長袖連身圍裙的奶奶端坐在對面，我合掌說聲開動了，奶奶也回了句請慢用。

奶奶吃過早飯了，坐著喝茶陪我，爺爺則在店裡幫客人點餐。這個時段已經沒什麼顧客上門了，他一個人就足以應付。

「奶奶。」

「怎麼了？」

「我搬回來以後，好像變胖了。」

「哎唷！」奶奶笑了起來。「這可是好事呢，小淳太瘦了。」

投身警界第五年。很久不曾像這樣天天規律吃早飯了。

「其實還想幫你帶餐盒，你應該不願意吧？」

我一邊喝味噌湯一邊點頭。

「感謝都來不及了，怎會不願意呢？只是每天東奔西跑，什麼時候能吃上午飯都不一定，要是糟蹋了奶奶辛苦準備的餐盒就太可惜了。」

「說得也是。」

奶奶點點頭。

我每天早上的這個時候總在心裡讚嘆，奶奶一點也沒變，歲月幾乎不曾在她臉上留下痕跡。按理說，已是年過七旬了，但是人人都稱讚奶奶還是和以前一樣可愛。

「我說，小淳哪……」

「奶奶請說。」

「今天輪休吧？」

奶奶說對了。自從當上刑警之後，好不容易熬到第一次輪休。我在心裡盤算著該怎麼好好享受這一天，想做的事情太多了。

「奶奶想託你幫個忙。」

「幫忙？」

不曉得是什麼事。

「有位客人來找我商量。」

「商量什麼？」

「家裡的小貓成天出門蹓躂，外頭好像有人餵飯吃。」

「貓？」

奶奶說是住在一丁目北側再過去那邊的橋本太太，算是相熟的鄰居。橋本家養的那隻名叫小栗子的貓喜歡出門散步，從早到晚到處閒逛，直到太陽快下山了才回到家裡。

出門玩倒是無所謂，問題是回到家後不肯吃飯。尤其是近幾個月以來，連一頓飯都沒在家裡吃過。

「橋本太太擔心極了。雖沒在家裡吃飯但一點也沒變瘦，甚至還胖了些。她猜一定有好心人餵了貓。既然小栗子在別人家吃了飯，總得知道是哪戶人家，才好登門道謝。問題是……」

「問題是沒辦法跟蹤小栗子，所以橋本太太不曉得該怎麼辦了，對吧？」

「就是說嘛。所以呢……」

「所以呢，奶奶的意思該不會是要我幫橋本太太調查小栗子到底是在哪裡吃飯的吧？」

「小淳，就是這樣沒錯！」

奶奶，您別那麼高興呀。

「我說奶奶，我是刑警耶！跟蹤的對象是人，而不是貓啊！」

「可是，你最拿手的就是調查事情了，不是嗎？」

「我的確擅長調查……」

「對嘛，而且今天也剛好有空吧？」

啊，今天輪休，我居然忘了這個最重要的關鍵。奶奶雖是滿面笑容，卻是步步進逼。我從小就對奶奶這種「笑咪咪地讓人聽話照辦」的招數毫無招架之力。

「聽說那隻小栗子總是在十點左右出門。」

奶奶的言下之意是：時間不多了，飯吃完了快去洗把臉趕緊到橋本家跟蹤小栗子吧。

我嘆氣了——到底該如何跟蹤一隻貓呢？

但是，我心裡明白，這是因為奶奶心腸軟，大家都把疑難雜症帶來找她商量。我以前住在這裡的時候就是這樣了。印象中爸爸媽媽也曾對此倍感困擾。

「嗯，知道了。我不敢保證一定能查出結果，總之先去問問情況。」

「小淳，不好意思，謝謝唷！」

奶奶用不著跟我客氣。既然是奶奶交託的事，就得使命必達。

「那，我出門嘍！」

走出店門，映入眼簾的是聳立在花開小路街面中央的超大型玻璃罩，裡面是一座名為〈苦惱的戰士〉的石像。

「究竟是誰把這東西擺在路上的？」

每看到一次總會暗忖一次。〈苦惱的戰士〉這個作品名稱實在令人拍案叫絕，雕像的表情和動作完完全全流露出內心的苦惱。唉，同為天涯苦惱人，伙伴你好啊。

「小淳！」

「喔！」

遠遠地，弘哥揮著手朝我跑來。

「真是的，總算見到你啦！」

「不好意思。」

弘哥笑著拍了拍我的肩膀。我們一塊長大，先後加入了學校的劍道社。他接下了名取皮鞋店的家業，店址就在我們食堂的正對門。

「聽說很忙？梅奶奶抱怨，好不容易盼到你回來了，結果成天不見人影。」

「剛進新單位就接到好幾起案子。」

弘哥頓時面色凝重。

「你被分派到那個連環殺手的專案小組吧？」

「嗯。」

關於調查的細節不便對外透露，只能讓爺爺奶奶知道我加入了小組，以免他們胡思亂想。其實就算不說，大家都曉得這樁發生在轄區內的凶殺案是由我們負責調查的。

「幸好逮到兇手了。」

「託大家的福。」

就是因為緝捕歸案了，我才得以申請輪休。

「是小淳親手抓到的嗎？」

「我沒那麼厲害啦。」

我只是跟在學長後面到處查訪而已，沒幫上太多忙。

「話說回來……」弘哥一臉佩服地搖了搖頭。「真沒想到當初那個小傢伙居然當上刑警了！」

「老實說，弘哥比我更適合加入警界。」

我們同時笑了起來。弘哥是劍道五段的高手，身材和一八九公分的我差不多一般高，但是魁梧的體格卻足足是我的兩倍，五官相貌也令人望之生懼。兩人肩並肩站在一起，任誰看了都以為我是賣鞋的，弘哥才是刑警。

「這件懸案，你不追查嗎？」

弘哥望著〈苦惱的戰士〉問我。

「主管沒派我去辦這件案子。」

大約一年前左右，這幾座石像突然出現在花開小路的路面中央。我從報上看到這則新聞時還吃了一驚。

「聽說目前還在調查，可是案情並不單純，遲遲沒有進展。」

「其實沒破案也無所謂，對我們來說等於是財神爺哩。」

的確如此。我聽爺爺說，自從這幾座謎樣的石像出現以後，原本死氣沉沉的花開小路商店街立刻變得欣欣向榮。只要故鄉能夠恢復昔日榮景，理由為何其實並不怎麼重要。

「值勤嗎？」

「不是。」

實在說不出口自己要去跟蹤一隻貓，只好含糊其詞地說有人託我調查一點事情。

「對了，弘哥，你認識住在後面那條巷子的橋本家嗎？」

弘哥轉頭看了一眼，回過來朝我點點頭。

「喔，認識啊！橋本直和先生，好像是某一家公司的高階主管。」

「聽說他家養貓？」

「有貓，也有狗。」

原來還養了狗。既然貴為高階主管，想必住在豪華的大房子裡。弘哥想了想，建議我：

「我不知道你想調查什麼，如果需要打聽這一帶的事，可以去松宮電子堂。」

「松宮電子堂？」

「那家電器行不是有個兒子嗎？小你五、六歲吧，名叫松宮北斗。」

「哦——」

聽弘哥這麼一說，好像有這麼個人。

「那傢伙是你表妹奈緒的男朋友哩！」

「真的假的？」

咖哩餐館的奈緒？我完全沒聽說這件事。算起來，奈緒應該讀完短期大學畢業了。

「這條花開小路上閒得發慌的老人家沒事就喜歡去他那裡坐坐，可以說是小道消息的蒐集中心了。」

書籍介紹

本文摘錄自《花開小路一丁目的刑警》，時報出版

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作者：小路幸也（Shoji Yukiya）

譯者：吳季倫

人生在世，既有幸福的際遇，也有悲傷的際遇。

無法預測的際遇，正是人生的奧妙所在。

休假日的疑案，統統交由我解謎！

花開小路來了一位新上任的刑警。原來是一丁目的赤坂食堂的孫兒——赤坂淳申請回鄉任職，以便在工作之餘也能就近照顧年邁的祖父母。除了平日辛苦的刑警工作外，休假日依然接受奶奶與鄰居的委託，協助處理一些周遭的神秘事件。

回家的第一天就遇見神秘優雅又有氣質的三毛小姐，之後在每個事件發生的時刻總會陰錯陽差的發現三毛小姐在事發地點附近出現，行蹤與身分猶如謎團的三毛小姐究竟是何來歷？橋本家的貓、來自天國的信、書店裡的檸檬、赤坂食堂的秘密。

花開小路的刑警事件簿就此展開

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航