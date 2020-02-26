南山人壽因業績不佳懲處高層，為何惹火金管會？

根據新聞報導，2020年2月15日，南山人壽發出公告要記副董事長尹崇堯及總經理許妙靜大過各一支。原因竟是因大股東尹衍樑不滿公司業績連續兩年掉到業界第三名，親自下令對二人進行懲處。此等「大義滅親」的舉動（副董事長尹崇堯為尹衍樑獨子）卻令金管會大怒，要求南山人壽為此作出說明。

金管會在氣什麼？

《公司法》的立法精神來自於「公司治理的概念」，就是指公司應落實經營者的責任，並保護股東及其他利害關係人的利益。為提供各國公司參考，經濟與合作發展組織（OECD）所提出的「公司治理原則」，認為公司應特別重視的部分包含：1.規範公司內部的規則，應該要符合法治、透明及可被執行的要求 2.強化董事會的結構與功能 3.確保全部股東受到公平的對待。4.與利害關係人間之交流 5.資訊透明化 6.監督稽查功能的強化。

我國《公司法》相關法規也是參照這個原則所制定，例如台灣證券交易所制定的「上市上櫃公司治理實務守則」第二條規定：

上市上櫃公司建立公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定，暨與證券交易所或櫃檯買賣中心所簽訂之契約及相關規範事項外，應依下列原則為之：

保障股東權益。 強化董事會職能。 發揮監察人功能。 尊重利害關係人權益。 提昇資訊透明度。

由上述可知，公司對於其內部的管理，應該要制定一個明確的管理規則，包含獎懲、申訴辦法皆要經過明確的程序進行過後才會生效。

南山人壽這次僅聽從大股東的意見，完全沒有經過相關程序就對副董事長及總經理進行懲處，將專業經營團隊棄而不用。金管會認為南山人壽違反公司治理應有的程序，擔憂公司治理的精神開倒車，從法治淪為人治的管理方式，可能會影響到股東及利害關係人的利益。

而此次懲處事件不符合公司內部獎懲程序、也未經過董事會決議通過，因此該懲處無效。根據報導指出，日前南山人壽已經將15日所貼出之公告悄悄下架，如同本件從未發生一般，但金管會仍要追究其責任，甚至可能為此再提出「南山條款」。公司並非特定股東之私產，尤其是股東眾多的大型公司，股東和董事會間的分工和關係，在《公司法》相關法規上均有規定，公司的經營者，實在不可不慎。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航