《凝望手心》小說選摘：來到這裡的爺爺奶奶，絕大多數都在這裡度過人生最後的時光

文：窪美澄

〈在那之中的、湖泊〉

第一次見到宮澤先生，是今年一月的事情。

宮澤先生隸屬於東京的某間編輯工作室，當時正在製作我畢業的那間看護福祉專門學校的入學簡介手冊。

「手冊裡有介紹畢業生的單元，請妳務必幫忙。」校長在每月舉行一次，針對畢業生的看護技術研習會時對我說。

「不行，絕對沒辦法。」雖然我強硬地拒絕，但是「原定的畢業生接連得了流感，真的找不到人了，就當作是幫我一個忙。」校長苦苦哀求。「更何況不是只有妳一個人，和妳同一屆的海斗也會去，所以用不著擔心。」雖然我終究被說服，心不甘情不願地答應了，但前一天還是緊張到完全睡不著，就這樣到了採訪和拍攝的日子。

新年才剛過，那些人來到了我工作的特別照護養老中心。

「上午在海斗工作的另一個機構完成了採訪和拍攝工作，不過也因此時間上有些延誤了。」穿著灰色針織衫的男人以飛快的語氣道歉，並遞出了名片向我問候。「我是負責指揮的宮澤。」他用略帶沙啞的聲音說道，露出微笑。

所謂的指揮是什麼意思，我行禮的同時心想。然後撰稿、攝影師、化妝師等各種頭銜的人接二連三出現，給我各種設計風格迥異的名片。明明是初次見面卻不使用敬語，如同老朋友般的相處態度，這些人給我一種有生以來從未感受過的氛圍。

「那麼，首先進行拍攝，然後是採訪。」

「拍攝前先來化妝吧。」

工作人員中外表最年輕的宮澤先生，似乎是領導者的樣子。向我說明大致流程的同時，對工作人員下達細微的指令，留下我和女性化妝師後，便匆促地離開了房間。

「現在這樣其實就很漂亮了。」

戴著黑框眼鏡的化妝師，用拇指和食指輕輕掀起我的劉海同時說著。會客室的桌子上擺著許多化妝用的道具。桌子邊緣有個打開後會變成一層一層構造的黑色化妝箱，裡面塞滿了我從來沒有看過的色彩繽紛的眼影和腮紅，以及各種尺寸，看起來像是腮紅刷的東西。

「只上一點點淡妝。」化妝師一邊說，一邊用大大的刷子刷上蜜粉，用海綿輕壓，用眉粉和眉筆畫出清楚的眉型，在臉頰上畫上鮮豔的橘色腮紅。一陣沉默之後，「完成了。」化妝師說，並將手拿鏡交給我。鏡子裡我的臉要比平常立體了百分之五十。「超可愛的。」化妝師興奮地說。雖然明白這只是客套話，我還是覺得高興。

和化妝師一同走到中心的庭園時，「真是壯觀呢，富士山。」宮澤先生看著我的臉大聲地說。從這個距離市中心車程約三十分鐘的庭園，可以看到不被任何建築物所阻擋，巨大的富士山。來到這裡的人都會那麼說。不過，富士山這種東西，是因為偶爾看到才會心生感激。要是生長於無論在哪裡都能看到富士山的城市的話，就會因為太過於理所當然而沒有任何感動。

「看這裡——，像美國人那樣笑——」

雖然男性攝影師那樣說，我的臉卻僵硬地笑不出來。總覺得自己說不定正以令人作嘔的表情笑著，卻一直聽到「很好——，很好——」，於是自暴自棄，豁出去地露齒笑。

「真是漂亮。」宮澤先生大聲地說。

「這裡感覺就像天國一樣。」

瞇著眼，表情陶醉的宮澤先生再次大聲說道。帶著爺爺、奶奶來到這裡的人，都會像宮澤先生一樣說出那樣的話。而且，說完之後，表情總是如釋重負卻又帶著一絲後悔。拍攝結束，我回頭望向富士山。山頂附近飄著一片看起來像是天使單邊翅膀的雲。來到這裡的爺爺奶奶，絕大多數都在這裡度過了人生最後的時光。比起其他地方，這裡的確更接近天國也說不定。

「那個，休假的時候，我會洗衣服、打掃，有空的話還會去購物中心買東西。」

聽到我如此回答，女性撰稿者露出些許困惑的神情。看到那個表情，我的胃隱隱作痛。僅僅被告知想問些平時工作的情況以及日常生活，生平第一次的採訪就這樣開始了。我沒有辦法不緊張。宮澤先生和撰稿者坐在我面前的沙發上，擺出一副不想漏聽我任何一句話的姿態。

撰稿者的年紀看起來比剛才的化妝師大。長度到下巴的咖啡色頭髮中分、嘴唇上的淡粉色唇蜜呈現出光澤。由於旁邊的宮澤先生看起來像個大學生，兩個人並肩而坐時，看起來就像一對有著年齡差距的情侶。

「有沒有什麼興趣呢？」

「沒有特別的興趣。」

「喜歡的電視節目之類的？」

「我不看電視。」

「不會去旅行嗎？」

「只要換了枕頭我就會睡不著。」

「在偵訊嗎？」宮澤先生笑著吐槽撰稿者，現場的氣氛一瞬間緩和了下來，但撰稿者的眼中看不到一絲笑意。她以一種「這個人的生活樂趣到底在哪裡」的表情看著我。喀噠、喀噠，她緩緩地按了兩下手中的原子筆。

「為什麼想去讀看護學校呢？」撰稿者問。

「我和爺爺兩個人住，想說將來可以照顧爺爺。」

「那麼，園田小姐成為了看護之後，爺爺也能安心了。」

撰稿者不停頓地在筆記本上寫上文字，同時說道。

「爺爺去年過世了。」聽到我這麼說，「這樣啊，真是遺憾。」撰稿者小聲地說。

「不過，想必爺爺在天國也很欣慰吧。」我急忙說道。

此時，宮澤先生用裝出來的大阪腔說「乖孫女。」，接著以右手肘遮住眼睛、做著浮誇的哭泣動作。撰稿者以一種「你是白痴嗎？」的表情看著宮澤先生。

「現在，什麼事情最能讓妳感到快樂呢？」她接著問。

「……快樂的事情嗎？嗯——。」

「和男朋友出去玩的時候？」

「我沒有男朋友。」聽到我這麼說，「太可惜了——，明明才二十四歲。」撰稿者用戲劇化的聲音說。宮澤先生做出不耐煩的表情，摀住雙耳。因為還年輕。所以應該要去談戀愛才對。撰稿者彷彿後悔般的這麼說。

去年的這個時候，確實有一個可以稱為男朋友的人。

我和專門學校同屆的海斗，談了一場描繪著愛情輪廓的戀愛。在生日的時候收到禮物、在情人節的時候送他巧克力、兩個人一起到購物中心買東西、去KTV唱歌。雖然因為完全沒有經驗而相當慘烈，但也發生了彼此人生中第一次的性行為。可是，無論做了什麼，打從心底感到快樂的瞬間從未出現過。

失去了爺爺這個世界上唯一的親人，如果不待在某個人身邊的話，就會覺得快要瘋掉。於是我依賴了身邊的海斗。可是我卻發現，和不是真心喜歡的人在一起，只會感到更加寂寞。

書籍介紹

本文摘錄自《凝望手心》，時報出版

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作者：窪美澄（Kubo Misumi）

譯者：emina

在這不知所謂的城市裡，我一直是一個人。

活著的時候懷抱著不值一文的回憶，

那些回憶如同肥皂泡泡破掉般一個一個消逝，

到那個時候我會呼喚著誰的名字呢。

我的工作，不是守候死亡，

而是在到死為止的漫長時間裡短暫地陪伴，

照顧衰老走向死亡的人。

我做這些事情來維持自己的生命。

這個我也不知道何時會結束的生命。

《凝望手心》是以看護者園田日奈為故事軸心，寫下連續七篇以不同人物為主述者的短篇小說。各自陳述著自身所遭遇的無常與生命困惑、愛情的寂寞、生活的困境。

當生命面臨必要的抉擇時（事業、感情、健康諸多問題），無法逃脫這世間的自己與只能面對的心酸苦澀，該如何才能作下不會讓自己後悔的決定。而命運是否早就如手中在出生時刻畫下的掌紋一樣，已無法變更抹滅……

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航