快時尚能永續經營嗎？大量種樹當原料，印尼最大人造絲工廠開幕

21日，印尼總統佐科威（Joko Jokowi Widodo）廖内省（Riau）的Pelalawan地區，主持印尼最大人造絲工廠開幕，未來以環保材質為主的紡織業重鎮，也讓印尼朝佐科威擘劃的工業4.0藍圖更進一步。

這家亞太人造絲（Asia Pacific Rayon ，APR）在當地的工廠，應用將木材纖維加工為人造絲纖維的技術。《雅加達郵報》報導，亞太人造絲是亞太資源國際控股有限公司（Asia Pacific Resources International Holdings，APRIL）——全球主要的紙漿和紙張製造商的子公司，兩者均屬於新加坡金鷹集團（Royal Golden Eagle，RGE）。

黏膠纖維（viscose）即人造絲（rayon，譯作縲縈）。原料為再生樹木、甘蔗等植物的纖維素或木漿，是世界第三常被使用於纖維中的物質，被視為石化合成紡織品如聚酯纖維（polyester）、 丙烯酸樹酯（acrylic）、尼龍（nylon）和萊卡（spandex）之外的替代方案。

佐科威在21日演說中指出，他很驚訝於木材可以當作紡織品的主要材料。「該工廠的種植園可以播下30億顆種子，在世界其他地方，哪裡可以找到比Pelalawan的工廠還要巨大的規模？」他表示進步的科技不只存在於歐洲像德國或北歐國家，印尼可以與歐洲國家或美國競爭。該工廠每年可生產24萬噸的縲縈，未來預期產量上看每年60萬噸。

《雅加達郵報》報導，亞太人造絲董事Basrie Kamba2019年11月說，印尼有400萬人任職於紡織業，當永續時尚獲得全球關注時，希望人造絲可以成為替代方案，成為未來紡織業的原料，讓印尼成為世界紡織與時尚的重要力量之一的夢想成真。」

亞太人造絲宣稱要成為「印尼第一家有能力透過永續經營的種植園，製造人造絲的合成纖維製造商。」並標榜自己是「一切在印尼」（everything Indonesia），在廖內省Pelalawan地區種植桉樹等快速生長的樹木。

新加坡金鷹集團的經理Anderson Tanoto說，建設人造絲工廠的投資，將達到15兆印尼盾 （約11億美元），「我們也為這個地區帶來1200個就業機會。」該計畫也預估能為印尼帶來每年1310億美元的外匯收入，減少國家出口原料的依賴性。

2019年初才成立的亞太人造絲，已將產品出口到14個國家，包括巴基斯坦、孟加拉、巴西和數個歐洲國家。Anderson Tanoto表示「我們也希望在工業部的協助下，可以成長並支撐內需市場。我們希望政府可以協助我們在建立在地的紡織品市場，經由現代化和不斷進步的機械。」

《Vietnam plus》報導，佐科威2018年就職典禮提出工業4.0的路線，希望將印尼在2030年時建設為世界前十大經濟體。 印尼工業部長Agus Gumiwang表示，透過使用國內生產的原料，印尼可以促進紡織業的發展，這是國家優化勞力密集產業的其中一步。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2019年9月，印尼總統佐科威視察廖內省Pelalawan地區受森林火災肆虐的情形。

一切在印尼

帶來2.4兆美元的產值、養活7500萬個從業者——快時尚產業是世界第二大汙染源，僅次於石化產業。 UN Alliance for Sustainable Fashion在2019年3月報告中指出，快時尚（fast fashion）產業耗水量世界第2，佔世界8到10%的排碳量。平均每位消費者15年前多買了6成的衣服，造成每年9200萬噸的垃圾。

建立原料生產到銷售的產業鏈，印尼紡織業邁向工業4.0，試圖透過使用天然原料的人造絲，在快時產業造成嚴重汙染的惡名中，搶占永續時尚（sustainable fashion）的商機。

在印尼的一切，恐怕也包括汙染與破壞雨林。目前紡織市場原料仍以聚酯纖維為主導，不過，使用木漿的人造絲真的比較環保嗎？製程是關鍵。根據《衛報》的2017年的一篇報告，快時尚品牌H&M、Inditex人造絲供應商在中國、印度和印尼，製造廢水、垃圾汙染和空氣汙染。人造絲的製造過程，會產生刺鼻的二硫化碳和高度揮發性、易燃性的液體。

此外，為了生產人造絲的種植園，常常透過砍伐雨林來獲得土地。《BBC》報導，儘管有數家大品牌的人造纖維是來自經過認證的可持續林場，但在印尼、加拿大和亞馬遜河流域，為了生產人造纖維，而被砍伐的樹木，仍是有增無減。

亞太人造絲設廠的Pelalawan地區，亦是印尼棕櫚油生產重鎮，被焚毀的雨林地開發成棕櫚種植園，或是砍伐樹木供應紙漿原料。《聯合報》報導，森林火災引發的2019年東南亞霾害，印尼熱帶雨林主分布地蘇門答臘東部的廖內省，即為受害最深的省份之一。

根據印尼抗災署（BNPB） 統計 ，2019年1月至8月，印尼共有32萬8724公頃土地被燒毀，受災的土地基本上是森林，已被開發的經濟作物種植園，則大多完好無缺，「火災明顯是人禍導致。」印尼警察總長Tito Karnavian表示。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜