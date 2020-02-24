肺部移植為何罕見？我們可以做甚麼？

相信大家這幾天已經在不同渠道得知一位女生急需屍肺移植的消息，詳細的情況讀者可以參考文末幾篇新聞報導。本來想着比我更加有影響力的媒體都已經作出報導，我再分享似乎也沒有意思，但這位女生的朋友特意找我希望我能再作宣傳，所以都希望借這個小小的平台再作呼籲。

在幾篇報導的留言中，見有些人還是未清楚肺部移植是甚麼一回事。或許我可以作的，只有把我學到的知識淺白地寫出來，增加犖晴獲捐屍肺的機會。

在多種器官移植手術中，肺部移植算是非常罕見的，就是全球每年也只有3,700宗。其中一個原因，是要找到合適的屍肺實在非常困難。老人家、曾是長期吸煙者、生前有肺病，甚至在去世前曾經「濁親」的病人的肺部都不適合用作移植。如果將已受損的肺部移植至病人身上，在肺部缺血與恢復供血的過程中，或可引致更嚴重的發炎反應，甚至腦死。

簡單來說，每五名剛去世並適合捐出器官的（腦幹死亡）人士中，就只有一人的肺部適合用作移植。香港的器官捐贈比例本身已經不高，要在僅有的人選中再找到血型、身高、體重合適的屍肺更加困難，因此有近四成肺病病人會在排隊等候移植時去世。

這個呼籲的受眾其實很少，就是在彌留之際病人的親屬。說實話，要在親人還在機器幫助之下擁有呼吸心跳之時作出這個決定，實在不容易。而且東方文化也未必完全接受器官移植的概念，所以我也理解某些家人看似冷血無情的決定。

但是，如果另一個生命可以因為你們的決定延續下去，然後女生可以因為你們點頭而繼續她的人生、結婚生子，其實也是件美事。在此懇切地希望合適捐贈者的家人，能作出善舉。

而我們固然無法捐贈自己的雙肺，那我們可以做什麼呢？登記器官捐贈。不少與我同齡的朋友，口說不介意死後捐出自己器官，但實際卻未有作登記或跟家人討論。如果你被這個呼籲感動到了，或者曾經轉發這則新聞，希望你也能抽一點時間作出登記（連結見留言）。令自己的意願清晰可見，獲得家人的支持，能大大減少關鍵時候家人之間的紛爭。

說回這名女生犖晴，醫生家人呼籲有心人能捐出O型血、肺功能正常的雙葉屍肺，為了符合犖晴肺部大小，捐肺者的理想身高約為167cm，體重在40至50公斤之間。

犖晴與我同齡，原來是我姐姐和許多朋友的中學同學。原來死亡可以離我們這些年歲的人這麼近。希望以上小小的解釋和呼籲，可以幫助她找到合適的捐贈者，她的未婚夫在等候她呢。

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責任編輯：Kayue

核稿編輯：Alvin