保釋條件的兩難局面︰容許增加監控方式，如何影響保釋權利？

文：K、腸

反送中運動至今，示威者被控被告，有一些被還押、被拒絕保釋；有一些附以嚴苛保釋條件，例如一星期報到三次、晚上9時開始宵禁、不得離港或不得進入整個特定區域，有些條件加加埋埋幾乎軟禁。

最近有被告代表律師主動提出在性質嚴重的案件中遵守特別條件，包括在家中門前安裝閉路電視讓警方監察，以換取保釋外出；同一法官在稍前案件亦詢問電子腳環的可能性。今天黃國輝裁判官在粉嶺裁判法院亦以此措施為條件而批準了保釋申請。究竟這樣的保釋條件是更嚴苛，還是釋出了更多保釋的可能？

保釋是權利

首先，刑事法對保釋一事的起點是「保釋是權利」，權利的基礎是《刑事訴訟程序條例》第9D條。第9D(1)條明訂，除非法庭有實質理由相信被告會棄保潛逃、保釋期間犯罪及干擾證人或妨礙司法公正，被告應獲予保釋。即是說，法律容許候審期間還押，是明確為了達至以上三點防止潛逃及犯罪的目標（下稱「目標」），而不是為了懲罰被告。

第9D(3)(b)條明訂法庭可以規定的保釋條件，包括交出護照、不得離開香港、交出保釋金等。在詮釋法例時，第(3)(b)條下的條件似乎是exhaustive的：換言之，法庭不能從法例本身得到權力以賦予其他保釋條件。

在天秤的另一邊是被告獲得保釋的可能：要知道在涉及爆炸品、汽油彈及攻撃性武器的案件，被告都有一定風險不獲保釋，失去自由。

增加保釋條件會否影響權利？

問題來了：在法例規定以外，法庭有否權力在法例以外定出保釋條件？如果可以，一些傳統以外的條例，例如電子監控或電子腳環、裝閉路電視，更符合還是更偏離保釋權利的保障？

電子監控或電子腳環賦予警方權力24小時追蹤與監察未定罪的人士。除了確保他在特定時間留在家中，亦特別感應到該人士有否干擾證人，尤其是受害者。而閉路電視亦容許警方不受時間限制監控與被告出入及所接觸人士。兩個方法均不同程度地侵犯了被告的私隱權及限制了被告的自由，擴大了警方權力收集被告個人行跡資料，亦讓被告被無間斷監控。

如果是該限制不合乎比例而違反人權法，法例又有沒有給予相稱的規定，讓警方權力僅為必需及最低限度的干擾？

英國及歐洲案例：視乎監控措施的種類、長度、效果及方式

英國案例都稱電子監控等絕對是一種囚錮方式[1]，法庭考慮到一旦違反禁令會招致刑事後果，認為長期電子監控與軟禁無異。

2020年2月12日，最高法院頒下了判辭，正好說明如沒合適法律基礎，電子監控亦可構成普通法下的非法禁錮。[2]雖然電子腳環不一定違反了《歐洲人權公約》第5條的人身自由權，但法庭援引了歐洲人權法院在案例指，是否干犯人權視乎監控措施的種類、長度、效果及方式（type, duration, effect and manner），最終是程度的問題。[3]

換言之，法庭會否認為在沒有合適限制、沒有相應法理基礎的措施有違人權法，仍是未知之數。

法律設計應與時並進

觀乎世界各地的法制革改，如果容許電子腳環、裝閉路電視，似乎法例需要有同等的設計、經合適的討論醞釀，才可保障被告雙方面的權利。例如，英國的在Bail Act 1976第6ZAA條等就明訂了法庭作出電子監控的保釋條件的權限。

在紐西蘭亦有Bail Act 2000。法例明訂電子監控的詳細限制：除非沒有其他合適的保釋條件以達到目標（第30C條），否則不得加以電子監控。法官亦會要求警方提供腳環適合度的報告，研究該設備是否切合可行、與被告同住的人士有否暴力傾向、同住者是否同意等（第30F及30I條）。法庭亦要說明被告可出入的範圍並得被告明白其責任。第30O條更明訂電子監控的資料僅可用作達到目標的用途，以不得作其他用途。

從各種設計見到，電子監控需要極詳細的考量，並不能單要求警方配合即可。

無論如何，被告的保釋權利、自由及私隱權同樣應受到重視及尊重。不論保釋條件多創新也好，法庭亦需考慮保釋措施的合法性。同時律政司司長是有權按同條例第9H條對保釋決定作覆核。又或者說，政府早應提出法例改革方案容許新增保釋條例的方法，以最終解決警權過大或人權漏洞的問題。

加裝閉路電視及電子腳環等等雖然可以換取保釋外出，但是也是甚為苛刻、亦藏人權法漏洞的隱憂。一旦成為慣例，無疑也是擴大了警方監控的權力，絕對要三思喔。

註︰

R (Gedi) v Secretary of State for the Home Department [2016] EWCA Civ 409, [2016] 4 WLR 93 ；Secretary of State for the Home Department v JJ [2007] UKHL 45, [2008] AC 385 R (on the application of Jalloh (formerly Jollah)) v Secretary of State for the Home Department Guzzardi v Italy (1980) 3 EHRR 333

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