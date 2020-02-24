甫遭憲法法院裁定解散，未來前進黨爆「帕拉育協助馬來西亞掩蓋1MDB弊案」

反軍政府、原國會第3大黨未來前進黨（Future Forward Party）21日被憲法法庭裁定解散，黨魁他納通也被禁止從政10年，他表示不會放棄政治改革之路。該黨發言人Pannika Wanich在23日記者會上，指控泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）協助馬來西亞掩蓋1MDB弊案，也曾允許關鍵人物劉特佐出入泰國。

劉特佐同時在馬來西亞與美國被起訴，據信他從1MDB（一個馬來西亞發展有限公司）中盜走45億美元，他自2016年起就被國際刑警組織（INTERPOL）下達紅色通緝令（Red Notice），至今下落未明。《路透社》報導，Pannika Wanich指出，泰國軍政府允許劉特佐在2016年10月至2018年5月間，入境泰國至少5次。

此外，Pannika Wanich也說，泰國前軍政府過去曾和馬來西亞前任政府合作，在2015年連手逮捕1MDB案第一位吹哨者，瑞士籍胡斯托（Xavier Justo）。

Pannika Wanich指出，泰國前軍政府允許金融犯罪份子在泰國運作業務，而危及泰國的國際關係，「（泰國）軍政府在政變後渴望得到國際接受……所以和馬來西亞形成黑暗同盟。」她指出，「唯一能下這些命令的人就是總理帕拉育。」帕拉育在2014年泰國軍事政變後上台，並於2019年3月大選後續任總理，並掌控軍政府直到他2019年7月辭去軍政府最高領袖。

《法新社》報導，24日泰國政府發言人Narumon Pinyosinwat回擊Pannika Wanich，表示她的指控並非事實。前將軍、現任總理帕拉育，在24日早晨輕快地走向政府大樓時，被記者問及Pannika Wanich的指控，「相關部會正在調查，如果這不是事實，他們可以起訴（Pannika Wanich）。」

《曼谷郵報》報導，直隸於總理的泰國皇家警察（The Royal Thai Police Office）24日已經建立法定辦公室，調查Pannika Wanich的聲明提及。辦公室的發言人Pol Lt Gen Piya說，警察局長要求辦公室查核Pannika Wanich提到的紀錄，檢視她的聲明是否破壞任何法律。

因他納通借貸1.91億泰銖（約630萬美元）給自己的政黨，未來前進黨被憲法法庭裁定解散。《中央社》報導，法院還禁止包括他納通在內共16位黨的主要幹部，10年不得成立新政黨、不能參與其他政黨、不能投票。這16位幹部中有11位眾議員，也因而喪失眾議員資格。未來前進黨剩餘的65位眾議員必須在60天內加入新的政黨。

至於被解散的未來前進黨，未來將前進何方，《國民報》報導，黨魁他納通（ Thanathorn Juangroongruangkit ）21日宣誓必將繼續戰鬥，並宣布Group of Future Forward的訊息，將持續發起運動以爭取泰國走上民主之路。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2月22日，泰國國立法政大學。泰國學生對憲法法院判決的抗議時，寫下自己的意見。

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責任編輯：徐卉馨

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