國民黨並非沒有人才，而是長年的醬缸文化將這些人才排除在外

文：黃嘉俞（國民黨中央委員）

2020台灣總統大選，國民黨並未延續2018九合一縣市首長選舉的勝利底氣，總統未贏，就連立委選舉都有多位區域大將中箭落馬，看起來國民黨的國會總席次增加了，實際上仍舊處在國會少數的窘境，民進黨依舊推行法案暢通無阻，此間國民黨沒有任何辦法。

國民黨何以落到此一境地，2020選舉之後，各方各界人士都表達自己的看法，像是黨失去核心價值、缺乏核心論述、兩岸論述未能說清楚、芒果乾盛行......等等，筆者認為最關鍵的是：這個黨未能接地氣，彷彿身處空中樓閣，未能跳脫過去那種「舒服」日子的美好過往，該穿草鞋的時候依舊穿著皮鞋。

台灣社會本應監督執政黨，但這個社會氛圍卻是全民都在監督已經是在野的國民黨，當然一方面卻也因為國民黨自身給了民進黨可趁之機筆者，但筆者真想問：國民黨到底怎麼了？

國民黨：是百年政黨，還是百年包袱？

國民黨算是世界政治史上少見的百年政黨，從民國成立之初便一直出現於政治舞台，並在一段時間內帶給台灣這塊土地輝煌的經濟榮光。國民黨來到台灣後，本應跟台灣結合，接地氣、納人才，這個黨的革命本質也本來就是那樣，「十萬青年十萬軍」，十萬個青年也就等於擁有十萬個優秀的青年人才。

在執政的優勢下，結合各地方的政治菁英鞏固政權，又有黨內先賢的努力，台灣逐漸發展起來，靠著這種發展跟政治優勢，國民黨過了一段相當舒服的日子。但現在，國民黨卻成為一個與民心、民意脫鉤的政黨，不思考如何貼近台灣民眾的聲音，又因為部分黨內高層無法獲悉年輕的想法，再加上民進黨刻意的培養、拉攏年輕選民，讓2020年的國民黨陷入相當大的危機，這種危機延續至今。

國民黨過去的所作所為，偏向保守，保守有好有壞，但如今國民黨內的保守守舊，實則卻是讓部分黨內既得利益的少數人把持，這樣對嗎？百年政黨的背後，其實就是百年的黨內文化包袱，在今天這種文化包袱不卸不行，不革則更不行，試問年輕人的聲音有傳達進國民黨內嗎？民意有傳達進國民黨內嗎？人民的呼喊，有傳達進國民黨內嗎？

Photo Credit: 中央社

如果通通都沒有，這個黨還能不改革嗎？

黨內權力核心的「中常委」，制度該怎麼改？

國民黨中常委原則上可以說是國民黨內的核心，是重要的決策所在。

過去由於國民黨掌握執政優勢的關係，中常委的「資源」雄厚，具有財力之人更有機會當選，這是一種雙重循環，「有權斯有財，有財斯有權」，財聚則人聚，只是聚的人並非真的為黨著想之人。反之，當黨的資源、財力、權位不再，此時還留下來的人，才是為黨著想、苦思出路跟解方的人。

過去的中常委選舉，往往可以依著派系的脈絡邊緣，劃出一個大概的中常委版圖，也大概可以知道哪些人長期掌握中常委位子，而他們「屬意」的哪些人有機會一窺決策核心，而這也讓中常委職位在實際上由少數人所把持，這些人長期與民意脫鉤，與社會脫節，此間居於領導地位的「大老」們又隔著一層的關係，致使無法接觸到第一線，進而無從聽見社會聲音，中常會遂成為一個不接地氣、不知民意、不懂社會的決策單位。

現在即將迎來中常委選舉，各式各樣檯面下的吃飯請客、送禮傳聞又開始傳出，頗令眾多關心國民黨存亡的黨友們擔心，會不會幾年後，國民黨仍舊如此？現在的中常委如果要接地氣、知民意、懂社會，應邁向年輕化、專業化、具有熱情衝勁，並由同時具備上述這些的年輕朋友進入中常會，為中常會注入新血，資深的中常委則擔任穩定內部軍心的角色，青壯與資深共同世代合作，真能做到如此，中常會甚至到黨的文化，怎麼可能無法改革？

筆者認為，未來的中常委至少要有幾項特質：

心態年輕，能接受新事物

態度開放，能接受不同意見

立場中立，為黨不為派系

願意蹲點，在國民黨的艱困地區，願意挺身而出

放下成見，與不同派系、不同年齡層的人一起共事，建立共識

許多人覺得國民黨長期缺乏這類人才，但事實上並非沒有，而是因為長期的國民黨宮廷或所謂醬缸文化，幾乎總是將這些人才排除在外，國民黨才一直難以進行換血。

Photo Credit: 中央社

所以，國民黨並非沒有人才，而是從不給人才進入的機會跟管道。

筆者認為，一個健康的民主制度，要有足以與執政黨相抗衡的在野黨，國民黨健康了，台灣民主才能健康；反之，國民黨不健康的話，真正能夠監督執政黨的在野黨又在哪裡？讓執政黨一黨獨大，執政黨的荒謬施政誰能監督？

國民黨作為最大在野黨應該有這樣的自覺，黨的改革攸關台灣民主制度的健康。這是筆者的真心話，也是筆者最衷心的期盼。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航