飛沫傳染、居家隔離、囤貨⋯⋯這些肺炎疫情相關英文怎麼說？

文：Doris Lai

武漢肺炎病毒來勢洶洶，全球人心惶惶，想了解疫情，卻總是聽不懂看不懂英文報導？想知道「傳染」、「隔離」的英文怎麼說？別擔心，筆者小V現在就教你幾個必學單字片語，讓你輕鬆看懂國際新聞，即時跟上時事腳步。

coronavirus 冠狀病毒

在了解其他相關單字之前，首要先知道武漢肺炎的正確名稱才行！在2020年2月11日時世界衛生組織（World Health Organization，簡稱 WHO）已經正式將武漢肺炎命名為「COVID-19」，中文直譯為「2019冠狀病毒病」。

這個正式名稱是由幾個單字及特別意思縮寫而成，之中的COVI就是由單字COronaVIrus縮寫而來。corona這個單字本身意思就是「冠狀物」，因此corona（冠狀的）+ virus（病毒）就是武漢肺炎的冠狀型病毒。正式名稱中的D代表的是disease，也就是「疾病」的意思。而最後的 -19代表的是武漢肺炎爆發的年份。很多人都誤以為武漢肺炎是2020年才爆發的，但其實在2019年底就已經開始有疫情陸續爆發了喔！

A: Why are people so afraid of COVID-19? B: That’s because COVID-19 is a type of coronavirus that is very similar to SARS and MERS. A: SARS and MERS have killed quite a lot of people around the world! B: Yeah, that’s why people are so afraid. A: 為什麼人們都對武漢肺炎感到如此驚慌呢？ B: 那是因為武漢肺炎跟嚴重急性呼吸系統綜合症和中東呼吸綜合症相似，都屬於冠狀病毒。 A: 那兩種疾病可是帶走了許多人的性命！ B: 這就是為何人們如此懼怕武漢肺炎。

transmission/transmit 傳染

只了解武漢肺炎的名稱還不夠，接下來要聊聊傳染一事了！想要用英文表達病毒的傳染途徑的話，可以說the modes/means of transmission。

mode跟means都有「方法，方式」的意思，注意means恆用複數形。而transmission這個單字本身的意思就是「傳遞，傳播」，是從動詞transmit所延伸的名詞形態。若想用動詞來表示病毒是藉由某物質傳遞的話，也可以說the virus is transmitted through/by/via…。

You need to be careful with this virus as it can be transmitted via several different modes. 這個病毒有多種傳染方式，所以不要掉以輕心。

droplet infection 飛沫傳染

經過研究發現武漢肺炎能夠通過飛沫傳染，因此造成很多恐慌。那麼飛沫傳染要怎麼說呢？很多人都以為飛沫傳染是spit infection，這是因為spit的意思是「口水，唾液」，但這不是正確說法。筆者小V現在就教你專業用法，正確的說法應該是droplet infection喔！droplet本身的意思就是「小滴」。飛沫傳染不僅是通過口水傳染，有時候人們不小心打噴嚏，之中的鼻水也是有傳染力的。只要是人身上的一小滴分泌物都有可能成為飛沫傳染的途徑，因此才會使用droplet。

Please always remember to wear a mask when you are outdoors because the new virus can be transmitted through droplet infection. 出門都要記得帶著口罩，因為這種新型病毒可以透過飛沫傳染。

stockpile 囤貨

在得知武漢肺炎能通過飛沫傳染之後，許多地方都開始有「瘋搶口罩潮流」，很多地區的藥局口罩都銷售一空，工廠也都在連夜趕工生產口罩。很多民眾都說有有心人士故意在「囤貨」，那麼這該如何表達呢？

其實很簡單，只要用stockpile這個單字就可以表達出「囤貨，囤積」之意。這個單字是由兩個簡單的單字組成，也就是 stock（存貨）+ pile（堆積），這樣就能一舉三得學會三個單字喔！

A: Your cabinet is already full of masks! B: I still think I should buy more. A: There’s no need. Your stockpile is already big enough. A: 你的櫥櫃裡有好多口罩喔！ B:我覺得我還需要更多。 A:不需要，你的囤貨已經夠多了。

quarantine 隔離檢疫

目前台灣有實施居家隔離的制度，也就是確診病例的接觸者須在自家隔離14天，不得外出。那麼英文的說法就是home quarantine（居家隔離）。home這個字大家都認識，就是「家中；居家」的意思，那麼quarantine的意思是「隔離檢疫」，所以合在一起就可以表達出居家隔離的意思了喔！

Those who have had contact with the patient will need to spend time in quarantine. 那些與病患接觸過的人需要被隔離。

break out 爆發

接下來要介紹跟武漢肺炎相關的片語啦！如果有新疫情在國外爆發時，該怎麼說？若要說又有新疫情爆發的話，可以使用break out這個片語，break out的意思就是「爆發；突然發生」，名詞形為outbreak，這不僅可以用在疫情，也可以用在突然發生的事件身上喔！

The fire broke out during the night. 這場大火在夜晚突然發生。

be infected with 感染上

若是要表達有人不幸感染到了武漢肺炎的話，可以說be infected with + 疾病名稱。infect這個單字本身就是「感染；傳染」，搭配的介系詞是with。當然，infect也有名詞形，也就是infection，意思跟動詞相同。

Children are more likely to be infected with this virus. 尤其是小孩更容易染上這個病毒。

be entitled to 有…的資格

由於瘋搶口罩熱潮的緣故，台灣政府即在2020年2月6日宣布「口罩實名制」的制度，也就是說只有擁有台灣健保卡的人才可以到藥局購買口罩，每人七天內能購買兩片口罩，而自當月20日起，則放寬為兒童每人七天內能購買四片口罩。

那要如何表達出只有符合相關資格的人才可以購買口罩呢？ 其實相當簡單，只要使用片語be entitled to，後面加上原形動詞就可以了。entitle本身的意思為「使符合資格」。

Only those with a national health insurance card are entitled to purchase masks from the pharmacy. 僅有具有健保卡的人才可以到藥局購買口罩。

put off 延後

現在由於武漢肺炎疫情爆發，許多事情都需要被延後，例如台灣的學校大多都宣布延後開學，而很多國際活動也都因此延後或是取消了。

那麼怎麼用英文表達延期呢？其實用片語put off就可以了。put off的意思就是「延後，延期」。put後面加不同的介系詞都會有截然不同的意思，所以大家要記得不要搞錯了喔！補充同義字為postpone。

The education ministry decided to put off the start of the new semester because of the COVID-19 outbreak. 由於武漢肺炎爆發的緣故，教育部決定延後所有學校的開學日期。

看完這篇文章之後，是不是比較瞭解外國報導在說什麼了呢？其實閱讀國外報導與文章也是練習英文的好方法，所以想增進英文不妨多看看國外的報導，從國際的視野了解事件，不僅能瞭解時事，還能順便學英文喔！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航