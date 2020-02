飛沫傳染、居家隔離、囤貨⋯⋯這些肺炎疫情相關英文怎麼說？

文:Doris Lai

武漢肺炎病毒來勢洶洶,全球人心惶惶,想了解疫情,卻總是聽不懂看不懂英文報導?想知道「傳染」、「隔離」的英文怎麼說?別擔心,筆者小V現在就教你幾個必學單字片語,讓你輕鬆看懂國際新聞,即時跟上時事腳步。

在了解其他相關單字之前,首要先知道武漢肺炎的正確名稱才行!在2020年2月11日時世界衛生組織(World Health Organization,簡稱 WHO)已經正式將武漢肺炎命名為「COVID-19」,中文直譯為「2019冠狀病毒病」。

這個正式名稱是由幾個單字及特別意思縮寫而成,之中的COVI就是由單字COronaVIrus縮寫而來。corona這個單字本身意思就是「冠狀物」,因此corona(冠狀的)+ virus(病毒)就是武漢肺炎的冠狀型病毒。正式名稱中的D代表的是disease,也就是「疾病」的意思。而最後的 -19代表的是武漢肺炎爆發的年份。很多人都誤以為武漢肺炎是2020年才爆發的,但其實在2019年底就已經開始有疫情陸續爆發了喔!

A: Why are people so afraid of COVID-19?

B: That’s because COVID-19 is a type of coronavirus that is very similar to SARS and MERS.

A: SARS and MERS have killed quite a lot of people around the world!

B: Yeah, that’s why people are so afraid.

A: 為什麼人們都對武漢肺炎感到如此驚慌呢?

B: 那是因為武漢肺炎跟嚴重急性呼吸系統綜合症和中東呼吸綜合症相似,都屬於冠狀病毒。

A: 那兩種疾病可是帶走了許多人的性命!

B: 這就是為何人們如此懼怕武漢肺炎。