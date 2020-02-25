唔派口罩固然慘，派咗仲慘——區議員如何不困於「蛇齋餅糭」應對疫潮？

前言

有受訪者披露一些新科區議員情緒低落到極點，他們不意街坊會將沒有口罩的不滿歸咎於他們。沒有口罩派固然會挨罵，但有口罩派會挨更多人罵。

因為數量永遠不敷需求，民眾會更加忿憤區議員派得不夠，派得不好，群起聲討。縱使區議員自掏荷包，變身團購專家，甚至特登飛去外國從事口罩外交，依然動輒得咎，落得左右為難。

當仇栩欣團隊派發口罩，先後遭五六人投訴甚至吵罵。議員、議助和義工都受盡了氣，而且筆者拍攝時仇的父母正悄悄在旁見證。

現今鍵盤的字母排列，乃因打字機剛誕生時，打得太快字母的鐵條會卡住，設計者為減慢打字者速度，將字母的順序隨意打亂。詎料應急的安排既成習慣，去到電腦時代定制依然保留，此即「內鎖效應」（lock-in effect）。

區議員的服務模式很難突破「內鎖效應」，簡言之即「人有我有」，一旦「人有我冇」則下場堪憂。不少新科區議員都滿懷理想，希望打破蛇齋餅糭換取居民選票的窠臼，但上任後不免面對居民的心態悉仍其舊。他們怎樣自處？如何承先啟後？

鄺葆賢（九龍城區議會副主席、黃埔西選區議員）

「之前都未試過咁嘅事，沙士時都未至於買唔到口罩。」

儘管世衛建議沒生病的人並非必須戴口罩，但鄺葆賢認為香港不宜比附。一來香港的人口密度很高；二來香港接壤大陸，大量人口在兩地流動。

鄺在農曆新年前已開始張羅口罩，可是處處碰壁，也處處小心，避免開空頭支票讓居民白等。她獲贈第一批口罩來自龍門冰室的資源分享中心，直接派給街坊；第二批口罩則來自朋友代購，為數650盒，以成本價轉讓。

訂貨時鄺曾擔心無法沽清，結果當然過慮，「十分鐘內名額就爆咗。」平時她只會為辦公室鎖門，但口罩到埗後便鎖上鐵閘。現在口罩已悉數派出，她呼籲外界不用打他們主意。

「有醫院同事為咗盒口罩排七個鐘頭。」她解釋民主派區議員的資源，其實與一般市民無異，曾收過一屋苑的業委會來信，希望她在全球採購物資以滿足黃埔需要，「我睇到嗰吓呆咗一呆。」

其實早於年三十晚（24/1）鄺已致電民政署要求政府派口罩，對方答覆數量根本不夠。儘管各地區議會均通過撥款，但政府的採購緩不濟急，到頭來無分議員和市民都得自救。她希望居民理解區議員不是官員，沒有實權；而且把所有精力都放在口罩，也會偏廢其他社區服務。

Photo Credit: 蕭雲 鄺葆賢

究竟派口罩是否區議員的責任？鄺認為年老的居民缺乏資訊和門路，為他們服務乃在情理之中，「始終有好多老弱唔可以咁luxury去自己解決問題。」

她解釋搜羅口罩並非旨在選舉，而是一人染疫必定會牽連社區，「要令社區唔好陷於恐慌，可以到鼓勵居民助人自助就更好。」

她批評政府一味強調自由市場，卻漠視民眾的情緒，「炒到幾百蚊一盒仲係自由市場？買唔到一定驚。」安撫民心本是政府職份，但政府可謂完全失敗，她相信市民看在眼內了然於心。

問到她和議助有否受過糟躓，她笑言：「唔好咁諗，買唔到一定唔開心嘅。當時覺得糟躓啫，過咗就冇嘢㗎喇。」

患難之際最貴乎信任，不同於新科區議員，她已經耕耘了四載光陰。她會如實告訴街坊已經盡力，有所為亦有所不能，超過她能力所及，其實是政府的責任。

最後筆者忍不住問，她怎樣兼顧區議員和公院醫生兩大工作。她連連說自己「有瞓覺嘅有瞓覺嘅，瞓到四至六個鐘頭。」

梁柏堅（灣仔區議會大佛口選區議員）

區議員在口罩荒中成為眾矢之的，「有冇口罩派」成了區議員是否勝任的政績。當梁柏堅在灣仔呼籲居民注意衛生，便有街坊當眾批評他沒口罩派表現不濟。又有居民謂「你哋係官嚟嗰啵。」他無奈答「我都想。」

「其實我一直都派緊。」不同於一般從政者，梁沒有頻繁「打卡」交代自己工作；更選擇毫不客氣回應網絡指責。有前輩規勸身為區議員不宜與人爭拗，「我覺得唔合理就要攞出嚟講，唔講就冇改變。」

梁早覓得一批台灣口罩，自資$17000經已付訖，豈知裝運之際適逢出口禁令頒布。「都合理嘅，人地要保障自己國家。」他剛剛收到退款。

梁轉而拜託朋友，對方在法國從事藥妝，本已訂到一批口罩，但到當地取貨，才知中國人以數倍現金奪走。朋友坐在地上流淚，廠商把剩下的20盒散貨賣給她。

梁無法大批入貨，但繼續張羅口罩，自行分成七個一包，一星期一包，定時贈予灣仔各大廈的清潔工。名義上僱主須為工人提供口罩，但事實上他們就是沒有，兼且無力自購。他幾乎傾盡所有口罩，都直接給予他們。

「佢哋未必住喺當區，未必投票畀我。但佢哋係社區一份子，提供最重要嘅基本服務。」

這段日子梁都拿著手提購物車四出奔走，訪問當日黃瑞紅大律師送出一批口罩，筆者偕梁到律師行取貨。他藉此方式螞蟻搬家，將口罩輾轉送給最窘困的低下階層。

Photo Credit: 蕭雲 梁柏堅

區議員不時都會收到捐贈，比如最近港燈便送出二百個年糕。但他一反習俗，沒有開街站派給居民，而是悉數捐給聖雅各福群會。「好氣好力排隊嘅街坊唔係最需要，聖雅各福群會畀到啲獨居老人。」

他不想故意擺街站，派贈品，揮揮手，證明自己存在，向居民沽恩市惠。「遷就風氣就係最容易嘅事，我聽日都可以做。」他寧願吃力不耐好，不蹈襲「社區保姆」的舊路，「我參選時已經知道自己想做啲咩。」

梁解釋從政目標是「重新分配資源」，優先將資源分配給最需要的人，急人之難，各適所需。他認為民主派與建制派的分別正在於此，「有資源當然要派，但要思考點分配，依個就係區議員嘅智慧同作用。」

他認為民主派之所以大勝，首要原因不在於政綱，而在於冒出大量首投族，特意為趕走建制派投票。「其實我哋未贏，我哋唔係贏喺價值觀。」

既然未取得真正勝利，對錯就不宜太早論定。更應趁此機會推陳出新，實踐理念，讓首投族肯定區議會本身值得投票，在下一屆繼續參與。「永遠望住建制派點做，永遠都唔會進步。我希望新生代明白我點解咁做。」

筆者仍感困惑︰「擔唔擔心自己好難連任？」

梁柏堅的回答直如托克維爾上身︰「我去選唔係為咗下一屆連任，係為咗要做我想做嘅事。如果當選都唔實踐自己理念，講咩嘢下一屆？唔可以本末倒置。」

托克維爾於《民主在美國》批評過美國總統的連任制，認為務求連任的動機會傷害民主精神。「個人利益會凌駕大眾利益」，「讓算計取代了愛國情操。」

Photo Credit: 蕭雲 梁柏堅

梁已準備好承擔。「大把人為理想付出嘅代價大過我。我因為依場運動而入到區議會；更多人為依場運動去咗另一地方。我輸到極不過輸個議席，有乜所謂？」他希望民眾明白區議會不過徒具表面，民主派執政後隨即被政權架空杯葛。必須面對事實，一起戮力改變。

梁為自己的決志作結：「我唔想變成自己討厭嘅敵人…唔可以為咗連任而做議員。要贏嘅唔係我，係香港。」

現在梁柏堅繼續與法國等地的朋友聯絡，除了自己出錢也居中協調，幫助有心人採購保護衣等裝備，給予另一迫切需要的群體，「要保障社區，先要保障醫護人員。」

訪問令筆者想到西鄉隆盛的名言：「不與人對，與天對。」意解不以人作參考，乃以天為榜樣，不受世俗的毀譽動搖。

仇栩欣

訪問兩度遭電話打斷。

「唔好意思…我明白明白…我哋派咗三百幾個籌…已經盡量公平…係我自己拎錢出嚟㗎…，我個區有一萬人㗎！滿足唔到咁多個，已經盡量做得幾多得幾多…唔應該分支唔支持我…」

仇無奈地放下電話。她說一名投訴者主動cut線，收線前罵她「冇支持你嘅人就有，有支持你嘅人就冇！」

仇和大夥一樣，都是在新年後漸漸覺得「大鑊」，自備的口罩遠遠不夠，遂拜託經營藥房的朋友，一有來貨立即買下，「唔理喇，總之係口罩就買。」終於花幾千蚊搶到一箱中童大小的口罩。

後來仇獲朋友鼎力襄助，親自運送一批越南口罩到港。她不計運費，以成本價分給城市花園居民，每人限取五個。為防人龍太長，辦事處在開站前半小時才公布消息，並須出示居民証。豈知不過片刻，人龍已由城市花園迤邐至維港頌。

僧多粥少，向隅者眾，拿不到籌的人充滿怨言，但拿到籌的人也滿腹牢騷，不住批評應該每戶人人有份，而且要直接放入信箱，免受排隊之苦，筆者聽得不住搖頭。不少人吵嚷糾纏，指控有人打尖、派籌太少、安排不周。仇與議助和義工，卯盡全力才化解到不絕人龍還有不住投訴，整個辦事處充斥著心力交瘁。

不過大部分排隊者還是把矛頭指向政府。李生不諳上網，消息不靈通，只能夠「見隊就排」，排過日本城屈臣氏萬寧莎莎，結果都無功而還。「古之所無，今亦罕有，離哂大譜。」李生好生感慨：「我寧願用排隊時間拎個掃把清潔香港。浪費啲時間，折磨好多人，依個政府真係無能。」另一麥先生則說：「我講唔到有咩睇法，因為政府都冇做過任何嘢。」

仇本想繼續從越南取貨，但隨後越南也限制出口，她轉而親往日本。但這樣做也招致批評，質疑她掠取當地居民所需。仇解釋自己沒有「爆買」掃光店內口罩，「唔會一次過掃哂，行咗好多間，逐啲逐啲咁買。」

「如果我去玩兼掃貨，俾人話條氣會順。」原來這回是她人生首到東京，但什麼景點都沒有去，棄車信步而行，沿途見到便利店就進去。旅程共「參觀」了五十多間便利店，除了口罩沒買任何東西，下午抵埗，翌日返航，兩日來回。機票、酒店、口罩所費都以千元計，「啲錢倒出去咁用」，帶著約百包口罩回來。

訪問當日仇順道交收另一批韓國口罩。Albert在韓國時疫潮尚在早期，買了一批口罩問朋友要不要。但他通訊時誤將每包$14打錯為每包$1.4，朋友棄單，仇同朋友夾錢接貨。

綜觀所見所聞，不少居民習慣了建制當政，會在母親節插花到信箱，餽贈種種福利（同時索取個人資料用於選舉）。他們不適應要和民主派議員一起夾錢團購，甚至領取口罩時沒有自備容器，覺得議員該代為準備。到最後責怪議員表現不力，不願置信議員是自己掏荷包買口罩回來。

仇躊躇用什麼字眼才恰當，「我唔識點形容…師奶心態？」

Photo Credit: 蕭雲 仇栩欣

朋友曾勸她不宜公開派發自討苦吃，改為私下送給街坊。她深感左右為難，既不應坐視民眾苦於藥房炒價；但一己之力又無法攤分資源給選區上萬人，「城市花園成二千幾戶，我每戶入一兩個口罩照樣會俾人鬧。」

「好老實講城市花園係票倉嚟嘅，但我做得區議員要照顧埋基層。」仇解釋選區不止城市花園，還有周遭舊樓，既要服務居民，也要匡濟不均。「剩係自己戴口罩冇用，所有人一齊戴先有用。」現在她搜羅到的口罩會專注給予醫護、老人和清潔工等。

她認為新一代區議員的模式不是「派」而是「分享」。「去到搶掠資源人性就會顯現，我哋唔想市民為咗口罩而咁樣，有能力搵到咪share囉。一方有難，八方支援。」她呼籲民眾認清始作俑者是政府。

人不免在乎表面，令仇栩欣和梁凱晴成為選舉焦點。嘗見網民向仇爭取的「訴求」是每星期更新頭像，筆者笑而不語。

但外表帶來人氣亦帶來煩惱，會被標籤為「靠樣」和「花樽」。仇披露IG曾收到私信：「J圖影夠喇，可唔可以做番正事呀？」她沒有理睬。「我個IG係個人帳號，我想post咩係我自由。所有公事都放喺FB官方帳號，想睇正事可以去嗰度睇。」

參舉時她曾遭受否定的目光，「有啲人未開始就已經睇死我。」經過今次疫症，她收到不少人表示出乎意料的肯定。

「佢哋冇諗到我會做到咁樣。」口罩遮蓋了她的面孔，但其雙眼依然令人動容。

後記

當仇栩欣為城市花園的居民派發口罩，人龍很快繞成蛇餅，超過數百人等候，截龍時有一半人向隅。人潮四散，一白髮斑斑的婆婆徬徨地站在馬路上，筆者先拉她上回行人路，問她家中還有幾多口罩，婆婆揪心答道：「一個都冇呀！」

一對在旁的夫婦聽到婆婆苦況，立時上前掏出數個自備的口罩贈予婆婆。筆者好奇想訪問好人好事，太太先答自己姓「張」。

「你係咪都係排隊攞唔到籌？」

「…唔係…其實我係仇小姐嘅媽咪。」

「啊…」筆者重聽錄音，「啊」長達三秒。

「我哋嚟睇吓有咩要幫手。」原來仇父仇母擔心女兒或有閃失，特意前來守護，當時仇栩欣仍未知道。當居民大罵仇議員安排不善，父母正在附近，但不發一語，默默地幫女兒。

筆者問仇母有何感受。

「香港人好慘好慘，要高價搶口罩，政府又無能為力幫市民，我戥香港人無奈。」

本文獲授權轉載。

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