中東「武漢肺炎」疫情擴散：伊朗12人死亡僅次中國，各國出現確診都與伊朗有關

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）在中東地區持續擴散。伊朗確診人數昨（24）日來到61人、官方宣布死亡病例12人，讓伊朗已成為中國以外死亡人數最多的國家，而另有議員爆出在科姆市（Qom）已有超過50人死亡。另外波斯灣地區國家包括伊拉克、阿富汗、巴林、科威特、阿曼等地都傳出確診病例，且都與伊朗有關。對於疫情持續擴散，WHO則表示，目前還不到「大流行」階段。

伊朗疫情發燒：官方宣布12死，議員爆料50死

《中央社》報導，伊朗衛生部副部長哈利其（Iraj Harirchi）24日在國營電視台記者會上表示，伊朗感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）已有12人喪生，目前確診病例為61起。

《中央社》報導，立場較親改革人士的伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報導，一名來自科姆市的議員員法拉哈尼（Ahmad Amirabadi Farahani）透露光在疫情源頭城市科姆市就有50人死亡。什葉派穆斯林聖城科姆市是伊朗爆發最多病例的地方，該市位於首都德黑蘭以南120公里處。

衛生部長納馬基（Saeed Namaki）昨天說：「病毒從中國傳至科姆市。一名來自科姆市的商人死於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），他生前常去中國...…往返中國和伊朗的直飛航班已停飛，但這名商人搭乘非直飛航班。」

波斯灣各國紛紛出現病例，皆與伊朗有關

綜合《中央社》和《自由時報》報導，阿富汗接壤伊朗的省分22日出現3起疑似病例後，當局立即暫停所有往返伊朗的海陸運輸。公共衛生部門表示，3人皆從伊朗疫情最嚴重的科姆市返國，其中一人於24日確診。

科威特已於上週自伊朗撤離約750名公民，並在入境時為他們做檢測。24日科威特宣布國內首3起確診病例，為3名自伊朗第二大城麥什赫德（Mashhad）返國的旅客，但伊朗當局仍未公布麥什赫德有確診病例。官方《科威特新聞社》（KUNA）今天報導，確診的3人中包括1名從伊朗入境的沙烏地阿拉伯公民。

同為波斯灣國家的巴林，《巴林新聞社》（BNA）今天引述衛生當局的話報導，巴林出現首起武漢肺炎確診病例。巴林衛生部說，這名感染武漢肺炎的患者，是一名從伊朗返國的巴林公民。

伊拉克什葉派聖城納加夫（Najaf），24日出現該國首起確診病例，為1名伊朗籍神學生，在伊拉克政府頒布對伊朗的旅行禁令前入境。一名地方鎮長今天告訴《路透社》，在科威特的要求之下，伊拉克已關閉與科威特的沙夫萬鎮（Safwan）旅客及貿易邊界關卡，但該名鎮長未闡明原因。

《中央社》報導，《阿曼電視台》（Oman TV）報導，波斯灣阿拉伯國家阿曼衛生部今天通報，阿曼出現2起武漢肺炎病例。這是阿曼首度傳出疫情 。報導中說，2名確診婦人都曾到過伊朗，目前情況穩定。阿曼民航局已停止阿曼與伊朗間的所有航班。

目前波斯灣地區僅剩沙烏地阿拉伯、卡達沒有確診病例，2國皆已停飛所有往中國的航班。

鄰國關閉與伊朗邊界

《中央社》報導，隨著伊朗疫情升溫，鄰國伊拉克、土耳其、巴基斯坦紛紛關閉接壤伊朗的邊界，阿富汗也禁止兩國之間的空中及陸上交通。土耳其和巴基斯坦當局都已經宣布將關閉與伊朗之間的邊界，伊拉克政府早於20日就決定對伊朗關閉邊界，並停發簽證給伊朗人。

亞美尼亞總理帕齊尼安（Nikol Pachinian）今天同樣宣布，亞美尼亞將關閉與伊朗的邊界，並暫停兩國之間的航班，預計這些措施將持續兩個星期。阿富汗今天也暫停與伊朗之間的空中及陸上交通，而伊朗境內有上百萬名阿富汗難民。

WHO：現階段還未達到「大流行」

武漢肺炎蔓延全球逾30國，除了亞洲之外，歐洲、北美洲、非洲、中東地區都淪陷，據疾管署的最新統計，截至今日早上7時30分，全球確診人數已經超過8萬例，死亡2698人。國際間已開始討論疫情是否成為「大流行」（pandemic）。

《中央社》報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天則在日內瓦記者會上表示，目前還沒有看到病毒在全球範圍內不受控制的傳播、全球也未有大規模的重症或死亡。隨後他自問自答表示，「這種病毒是否具有大流行的潛力？絕對有。到這個階段了嗎？評估結果還沒有。」

譚德塞說明，

現在使用大流行一詞不符合事實，且肯定會引起恐懼。現在不是專注要使用什麼字詞的時候，每個國家都必須針對自身情況進行風險評估。世衛現在看到的是全球各地出現流行病，以不同的方式影響著國家，需要採取「針對性」的應對措施。世衛正密切關注義大利、伊朗及韓國等國病例增加情勢。

所謂「大流行」是指新疾病的全球性傳播。當世衛宣布達到這個階段後，意即全球所有國家都應該立即啟動應對計劃。以2009年發生H1N1新型流感為例，世衛當年4月宣布為「國際關注公共衛生緊急事件」，在同年6月進一步宣布成為「大流行」後，引發全球搶購疫苗。美國10月宣布緊急狀態，採取一系列措施保障民眾健康，例如豁免健康保險的某些要求，方便醫療機構處理激增的流感患者，並積極研發疫苗。



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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範