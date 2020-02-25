流感數字下跌︰做好預防措施，努力不會白費

做咗差不多一個月預防措施，洗手、戴口罩、減少社交活動，係咪真係有幫助？

筆者分享一下香港衛生署衛生防護中心的流感數據︰

圖左係普通門診呈報的類流行性感冒（influenza-like illness, ILI）求診數字，藍線係2019年的數字，紅線是2020年至上星期的數字。雖然1月份的數字兩年相約，但2020年2月初的數字比2019年同期明顯減少。

圖右係私家醫生診所呈報類流感求診數字，2020年2月頭兩個星期的數字，亦只與2019年農歷新年的低位相約（農曆新年有不少私家醫生放假，會令數字較低），還未見有流感高峰期，相比2016至2018年的數字，2020年2月的類流感求診數字亦較低。

雖然這些數字現在只是描述性，而亦有可能因為大家唔敢睇醫生，或較多人接種了流感疫苗而令今年2月的數字處於低位。但筆者相信，大家辛辛苦苦做好個人衛生措施，絕對是令2020年2月數字保持在低位其中一個好重要嘅因素。

可能會有人問，流感少咗咁又點？

其實如果我哋控制到流感，就會減少了因流感高峰期而迫爆公立醫院的情況發生的機會，那自然能讓醫護們可專心一點對付武漢肺炎，同時亦可以減低醫護人員的壓力！

所以，對抗武漢肺炎除咗預防武漢肺炎，都可以透過減少其他傳染性疾病的感染，令醫療體系唔會咁容易出現爆煲的情況！

雖然已經一個月，但大家記住繼續做好自己，點都會有用，至少可直接令自己無咁易病，亦可間接幫到醫護。

參考資料︰Flu Express, Volume 17, Number 7 (Centre for Health Protection)

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

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