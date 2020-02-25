韓國「武漢肺炎」達893例確診、9例死亡，政府擬「超強封鎖」2大疫區

韓國「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情持續延燒，再度新增60例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，全境累計893人感染，並有9例死亡。目前韓國80%確診病例集中在大邱市及相鄰的慶尚北道，傳染發生地主要為新天地大邱教會（456例）及慶尚北道的大南醫院（113例）。新天地教會教主提交24萬餘信徒名單供全面檢測用，政府也研擬將針對這兩區進行「超強封鎖措施」。

（中央社）韓國中央防疫對策本部今天通報，截至今天上午9時，韓國較24日下午4時新增60例感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，累計達893例。

《韓國聯合新聞通訊社》指出，今天新增確診60人中，有16人來自大邱市、慶尚北道33人、京畿道5人、釜山3人、首爾2人、慶尚南道1人。

韓國中央防疫對策本部今天通報，一名確診感染新型冠狀病毒的女性，今天凌晨在漆谷慶北大學醫院因急性呼吸衰竭去世，成為韓國第9名死亡個案。《聯合新聞通訊社》報導，死者本月23日送醫、24日檢驗為武漢肺炎確診者，今天凌晨3至4時死亡。

大邱新天地教會將接受全面檢測

韓國《京鄉新聞》網路版今天報導，新天地耶穌教的教主李萬熙表示，決定積極配合政府防範冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的政策，將提交24萬餘信徒名單給政府供檢測用。

報導指出，正式名稱為「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」的韓國宗教教主李萬熙今天凌晨透過官網向教徒們發布「特別信函」表示，「新天地為了積極配合政府的防疫政策，將向政府提交全體信徒名單，並全數接受冠狀病毒檢測，前提是政府必須保障信徒的個人自由和隱私。」

李萬熙表示，「深知因冠狀病毒而蒙受的苦難，尤其，大邱教會的聖徒們所遭受的痛若令人心碎」，「希望大家成為積極協助政府貫徹防疫政策的聖徒」。

新天地發言人金西門（音譯）曾於23日在線上發表立場，「新天地聖徒是此次冠狀病毒疫情的最大受害人，為了儘快終息此一疫情，新天地將總動員積極協助。」

《韓國聯合新聞通訊社》今天指出，韓國中央災難安全對策本部表示，出現冠狀病毒疾病群聚感染情況的新天地教會將向政府提供信徒名單，政府將對新天地所有信徒進行病毒檢測，並隨時公開檢測結果。

中央災難安全對策本部表示，國務總理秘書室24日與新天地教會磋商，雙方就新天地提供全體信徒名單和聯繫方式，以及積極配合衛生部門檢測工作、鼓勵準信徒接受檢測等達成共識。

對策本部表示，政府強調若新天地方面不積極配合政府防疫，只能採取法律手段。

報導稱，新天地將提供信徒姓名、身份證號碼、聯繫方式和住址，並先提供今年1、2月訪問過大邱教會的信徒、訪問其他地區的大邱教會信徒等高危人群名單。韓國疾病管理本部將對高危信徒進行病毒檢測，並致電詢問其餘信徒是否出現異常症狀。

對策本部表示，新天地信徒總計21.5萬人，這可能不是最終資料，準信徒不會列入信徒名單。新天地表示，將要求各分會安排有症狀或訪問過大邱的準信徒接受檢測。預計對策本部最快今天下午起陸續收到名單，並立即提供名單給全國衛生站和地方政府，對住所在管轄區內的信徒展開檢測。

大邱、慶尚北道地區進入「特別管控」

韓國執政黨共同民主黨、政府和青瓦台今天召開協商會議，會中決定將大邱和慶尚北道兩地劃為特別管控區，採取超強「封鎖措施」力阻冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在社區擴散。

《韓國聯合新聞通訊社》指出，這場聯席會討論針對大邱市、慶尚北道地區採取高強度防控措施及編制補充預算等。共同民主黨首席發言人洪翼杓告訴媒體，「最大程度封鎖」意味著補強織密防疫網，阻斷疫情在社區擴散，並不是說要完全「封市封道」禁止出入。

韓國中央防疫對策本部透露，截至24日上午9時，與新天地大邱教會、慶尚北道清道郡大南醫院有關的確診病例分別為456例、113例，之後的疫情資訊尚未對外公佈。

中央防疫對策本部將於今天下午公佈與新天地大邱教會、清道郡大南醫院有關的確診病例的具體資訊。

鑑於韓國武漢肺炎疫情連日來快速蔓延，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天晚間升高對韓國的旅遊警示至最高的第三級，和中國同為非必要勿前往的警示。

美國疾管中心表示，武漢肺炎正在韓國廣泛蔓延，病毒能在人與人之間傳播，老年與慢性病患者的風險可能增加。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日說，韓國武漢肺炎進入社區傳播階段，旅遊疫情建議等級提升到第3級警告；27日起從韓國入境，須居家檢疫14天。外交部也表示，24日調整韓國全境旅遊警示為「橙色」，大邱廣域市及慶尚北道清道郡兩處旅遊警示為「紅色」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範