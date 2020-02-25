用「防疫視同作戰」苛責醫護出國，實為低估了醫療人員的委屈

文：陳亮甫

中央疫情指揮中心於2月23日下午，由陳時中指揮官透露，為了因應疫情，避免因為由疫區返國後被強迫隔離，減損醫護人力，因此即日起限制所有醫事人員出境。消息一出，引起軒然大波，許多民眾紛表贊同，相對之下醫護人員叫苦連天，接連抱怨出國費用無法退款、政府怎能限制人身自由？頃刻，官方態度隨即轉彎，表示目前僅有方向，會以指引的方式讓醫院參考，細節稍後研議。

筆者作為臨床人員與工會幹部，由幾個觀點探討本次風波：

一、限制醫護出國，誰是最大贏家？

其實早在政府初露口風之前，各大醫療院所就開始軟性勸導暫莫出國，但光從醫院內規，能夠給員工的約束力畢竟還是有限，若醫院對擅自出國的員工有所懲罰，在法律上也未必佔據贏面。另外，對於從日本、韓國、東南亞、歐洲歸國的員工，醫院擔心員工「無症狀帶原」故傾向讓員工暫停第一線工作，然究竟應給予公假或要求員工自假，在法規上仍有爭議。

於是政府出手了，一旦規定「原則上禁止出國，經院方核准後可放行」，便替焦頭爛額的管理階層解套，也因此診所醫療人員自始自終不在被約束的範圍之內。根據官員回應，2月25日的會議會與專家、各院院長們開會討論，會議結論走向如何，應該不難臆測。

二、醫護在意出國權益，因果其來有自

為什麼醫療人員對於休假出國滿懷期待、對於任何干涉大冒肝火？筆者深知各行各業有其血汗辛酸，沒有要說醫護人員應有特權，僅就事實做釐清。

假設有一個醫療單位，人數大約20人，每個人的年資剛好都有一週年休，一年之中也就這一次機會能夠出國。作為單位管理者（例如護理長）為求單位人力均勻，不至於在某個月分出現人力天窗，通常會在前一年底便讓員工抽籤決定自己要休假的區間。在人力吃緊的醫院體系，若錯過了原先排好的放假時程，要改至另外一個時間放長假談何容易？我重複一次，各行各業有其辛苦之處，台灣不是只有醫療人員面臨低薪過勞人力不足的問題，但或許也是因為這樣，更讓醫護無法理解此時禁令單獨針對醫療人員，用意為何？

Photo Credit: 中央社

三、要是能重來，怎麼做才會更好？

政策制定需要許多專業的跨領域合作，值此疫情高張期間，亦讓人不忍苛責指揮中心的倉卒決策。從陳時中部長脫口而出至今，各方已各自獻策，希望協助政府度過危機。

首先，可以預料到此時多半醫療人員其實不敢前往旅遊警示地區，一方面擔憂染病，二方面更因為作為醫療人員的責任感而有所警惕。其次，目前旅遊警示地區已有分級，指揮中心宜針對各級警示所應採取的限制程度做完整的揭示，非旅遊警示地區則不該予以限制。同一時間，醫療人員也非常在意因為接觸確診個案的「防疫隔離假」是否能享有公假，是醫院經營者展現出氣度的時候了。

民眾此刻肯定會說「防疫視同作戰，還想出國去玩？」以此作為苛責反對者的論述，但我認為這樣的說法錯解了醫療人員的委屈，忽略了自SARS防疫時期以來累積的陰影，也太小看政府在這議題上能夠有所作為的程度。作為臨床人員，我們除了悲憤感到不值以外，更應該在發聲的管道內有所作為，才是協助社會面對疫情的正確態度。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航