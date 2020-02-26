國民黨的出路是「以台灣為中心」，他們卻選擇死抱九二共識不放

「典範的轉移與修正」，對於學過研究方法的人而言可謂基本的概念工具。亦即特定領域的學術社群成員都透過某些理論，去分析或描述既存的經驗現象，如果這套論述的具有充分的解釋力並且重複操作，我們視其處於「常態科學」的狀態。

相對來說，典範的危機來自於「異例」的出現，這些不尋常的現象或是不僅讓既有典範的解釋力備受挑戰，甚至威脅此套理論的核心假設。這時候有兩種發展的趨勢，既有典範信仰者常識在不觸及核心假設的前提上，進行理論的修補，使其對「異例」存在解釋的正當性；另一方面，新的學術社群則積極建構新的典範架構，除了含括舊典範原有的解釋對象與範圍，並足以針對經驗是時以外的「異例」發揮普遍的描述，在這「修補-揚棄」的競爭中完成了「典範轉移」的過程，孔恩（Thomas Kuhn）稱之為「科學革命的結構」。

如果說九二共識是一個人為建構的典範，在特定歷史時空背景下有其政經脈絡，那麼最重要的初始條件自然是2005年中共通過《反分裂國家法》後的兩岸情勢與政治須求。

九二共識下，台灣的主體性正被轉化為自身的「被統戰價值」

深入觀察，「兩岸政治定位與一個中國」可視為「九二共識」的核心假設，雖然國民黨在90年代以來一直都有「以中國為中心」與「以台灣為中心」兩條路線的爭論，前者在《中華民國憲法》、《國統綱領》與《兩岸人民關係條例》的內涵中得到體現，後者則在終止《動員戡亂臨時條款》與《中華民國憲法增修條文》與「特殊的國與國關係」中找到線索。然而隨著李登輝因為2000年敗選離開國民黨後，標誌「以中國為中心」的論述取得上風，遂構成所謂「一個中國，各自表述」典範的產生。

平心而論，中共在2005年之前徹底否決國民黨「一中各表」的片面說詞，始終認為「各自表述一個中國」（各表一中）才是當年的客觀事實與論述的主體。然而《反分裂國家法》的通過引發國際社會與台灣輿論對其意圖改變台海現狀的隱憂，胡錦濤基於「反獨重於促統」的政治需要，因而重啟「國共第三次合作」的政治舞台，為了營造合作的政治氛圍，才讓國民黨在「九二共識」擁有部分的表述空間。對於這些轉折與背後的政治目的，國民黨刻意以兩岸和平包裝帶過。

等到馬英九上台後，胡錦濤隨即將中共對台政策的戰略調整為「促統重於反獨」，國民黨以為在這個「一中各表」的政治前提下，兩岸重啟各項事務性協商並簽署多項協議，並自認讓台灣擁有穩定的經貿交流與外交空間，並宣稱這是「民進黨政府辦不到的事與成就」。馬英九當下的語境猶如英國首相張伯倫在慕尼黑協議後的口吻：明明是綏靖政策，卻視為帶來了這個世代的和平。

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諷刺的是，國民黨豈不知在九二共識下已將台灣的主體性，巧妙轉化為自身的「被統戰價值」，正當胡錦濤高舉「寄希望台灣人民」，透過經濟讓利達到其「入島入戶入心」的目標時，國民黨儼然成為兩岸「扈從—恩庇」體系之下的買辦集團。所謂的和平紅利完全被黨內各權貴的代理系統剝削殆盡，猶如自己執政時期所存在的地方派系的壟斷勢力，這些買辦掮客仍在武漢包機的爭議中持續扮演穿針引線的角色。

九二共識已失去當時的意義，只是有些人不願意承認

太陽花學運的爆發，以及2016年大選結果可視為對於國民黨「以中國為中心典範」的挑戰，事實證明所謂「九二共識」的解釋權與定義權從來就不在台灣這一邊，其成就的利益主體也是著眼中共的政治為基礎，國民黨所謂「自己有能力處理兩岸關係」的說法，本質上就是迎合、搭配北京對台統戰的整體戰略佈局而已，執政時期如此，即便在野了也不改其志。

習近平掌權之後的中共政權有了結構性的變化，在對外政策上改變了鄧小平以來的「韜光養晦」的持穩策略，取而代之則是「中國夢／一帶一路／中國製造2025」的積極作為，在內政上習近平不僅透過修憲取消國家主席任期制，更在經濟社會議題中上採取「國進民退」與建立「新型態社會控制」體系，權力的擴張自然體現在對台政策的整體佈局與積極作為中。

特別是在民進黨執政後，中國透過各項銳實力遂行各項外交打壓、軍事威嚇、經濟緊縮與社會對立的統戰工作，最終以去年的習五點講話作為一個階段性的總結，北京的陽謀很明顯，所謂「九二共識」必須成為北京對台政策的政治樣版，國民黨不僅沒有表述的空間，甚至只有配合演出的份。

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悲哀的是，面對九二共識明顯出現典範危機之際，馬英九與國民黨高層顯然不願意面對這些客觀現實，2018年的大選拜韓國瑜之賜隱藏了背後論述蒼白空洞的窘境，面對中國逐步逼迫的作為還試圖延續先前的綏靖政策邏輯，希望在「簽署兩岸和平協議」的架構下持續扮演代理人角色。

當下新冠肺炎疫情蔓延，國民黨不僅在兩岸議題中進退失據毫無章法，甚至大談「後九二共識時期的兩岸關係」，這種說就是全然看不見過去那套「以中國為中心」的「九二共識典範」，已經與當下的國際輿論與台灣民心完全違背，當核心價值被掏空之際，國民黨只能在「以台灣為中心」的基礎中重建新的典範。

問題是，這個黨又有多少有識之士找到問題的本質呢？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航