文：黃俊輝

筆者於2014年7月，就曾就旅居香港無戶籍國民所面對護照申請、入國許可等所遇問題撰文反映，轉眼六年，仍然希望大家更瞭解我國無戶籍國民在台生活／出國／回國定居等所面對一連串問題，希望當局能早日協助及促使立法院朝野盡快通過《新經濟移民法》以改善這些海外國人回國發展的困難情況。

我國的「無戶籍國民」是指持有中華民國國籍並未在台灣設戶籍者，其主要有兩類人士，在海外出生父或母其中一方為中華民國國籍者、昔日旅居海外獲華僑身份者（如韓國華僑、菲律賓華僑、香港華僑等）。

雖然有「護照」，無戶籍國民的權益天差地遠

無戶籍國民依法得持用我國護照，作為回國及出國之用，但因大部份給予我國免簽證國家，都要求護照上必須具有國民身份證號才能適用，所以護照雖然外表一樣，但便利性卻差天共地。尤其是單一國籍的旅韓僑胞，因此帶來生活上諸多不便。此外，現時以無戶籍國民身份回台，除了持憑我國護照更需要先向移民署申請臨人字入國許可（效期由一年、三年，只有少部份僑居國可享與護照同效期），效期內入國能停留三個月，得延期一次就要返回僑居地。

僑胞雖然多次向外交部反映免簽待遇問題，多年來都沒多大進展，無戶籍國民眼看政府每年都宣傳我國護照評比及免簽國數目增加，卻只有望門興嘆的份兒。

除了入出國不便，無戶籍國民在台停留或日常生活也會遇到不少問題，由於無戶籍國民居留條件嚴苛，不論是否台二代 （父或母在台有戶籍依親申請居留）或沒有親人在台灣的僑胞，都難以突然放棄在外生活一年以達至設籍要求。定居其中一條設籍要求是無戶籍國民連續7年在台合法停留，每年超過一半時間留台才能設籍，相信難度極大，相信成功達陣者廖廖可數。

「旅居港澳無戶籍國民」不是僑胞，但在台灣比「外國人」還不方便

因為在台停留生活而缺居留證，簡單如開立手機帳號、銀行帳戶都難度極高，申請人往往因為沒有雙證件而被拒之門外，我們接到的反映投訴及經歷多不勝數。

例如，有案主到過不同銀行及郵局因只有我國護照及「統一證號基資表（表示具有身分登記的一紙文件，但明定無身分證明效力）」仍未能成功開戶，銀行會要求申請人提供住址證明／手機號碼等文件，但我們向中華郵政以及銀行反映查詢時，皆會因分行和主管不同而有所出入，如在中華郵政開立存簿儲金，其官網亦明列外國人及華僑（無戶籍）申請開立帳戶所需文件，但前線職員往往因不熟悉相關規定及嫌麻煩就拒絕申請。

我們也曾向國家傳播委員會反映，目前持有護照及統一證號難以在各大電訊商申請手機帳號甚至是儲值預付卡，用外國護照反而能輕易購得，這些實例往往令人感到無助及被歧視，更莫說停留期間尋找工作，也因為各部會沒有一致及清晰指引，無戶籍國民都要東跑西跑穿梭於各部會仍不得要領。

Photo Credit: 中央社

除此之外，旅居港澳無戶籍國民亦因為已非屬僑委會服務僑區，而引致諸多不公現象。

其中，「旅居港澳無戶籍國民」不能跟其他地區無戶籍國民依就學條例選擇回國升學（國小以至華僑高中），而〈港澳關係條例中〉有關港澳居民投資600萬設籍限制，等亦較無戶籍國民1000萬優待。「旅居港澳無戶籍國民」不是奢望政府有任何特別待遇，只希望部會能一視同仁，維護無戶籍國民應有權益，不要將居於港澳的作差別待遇。

《新經濟移民法》可望解決問題，但政府會不會認為「港澳不是海外」？

事實上，國發會及行政院於2018年力推的《新經濟移民法》，其中第3章31至38條有提及海外國人部份，以相對友善出入國許可及停居留等期限放寬，實是一項喜訊，例如將「免入國許可、單一國籍得免經許可在台從事工作，在我國從事專業工作或中階技術工作者」得申請居留。另外就是投資居留，投資達到一定金額才可居留，日後海外國人具原投資居留條件，居留一年且335日以上，或連續居留兩年平均每年270日以上，或連續居留三年平均每年183日以上。期望立法院朝野早日審議通過，讓無戶籍國民更便利回國發展及設籍。

不過欣喜之餘，港澳無戶籍國民也擔心政府又以「港澳地區非『海外』」為由將之排除，於國發會推出新經濟移民法草案網上諮詢時，我等無戶籍國民亦已提出必須一視同仁包含居港澳者適用。此外，現實是大多數無戶籍國民皆非創業投資專家或未具投資能力，我們也建議政府及立法院將定居設籍條件中，有關無戶籍國民連續七年在台合法停留縮改為3年，並接受意願回國居留之無戶籍國民得直接申請3年期居留證。

其實，國人不論回國停留或居留皆需要生活開銷，食衣住行等各方面無疑也是經濟效益，先讓國人可回國居留，有助生活適應，如居所（租住或購買）、申請汽機車駕照、小孩就學等方面安排，並可作為日後定居設籍申請的參考要素，如有需要配合政府人口政策也可鼓勵及輔導這類申請人所選的居留縣市，相得益彰。

最後，期望政府相關部會及立法院正視無戶籍國民的權益，從寬處理居留申請以吸收人力及經濟收益，也讓這群「國民」真正有國可以歸屬。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航