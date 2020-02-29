五大類「補骨醫材」優缺點分析：「骨水泥」是真的灌水泥進去嗎？

文：陳如頤（NOW健康）

許多中老年人都有骨鬆、骨骼構造異常等問題，例如脊椎側灣、神經壓迫所引起的骨刺，甚至切除腫瘤後所造成的骨頭缺損，治療時必須使用補骨醫材。專家提醒，這類醫材種類繁多，使用前應先多了解，在醫師評估及衡量自身經濟狀況後，再做選擇。

國內骨科權威、嘉義長庚醫院榮譽院長許文蔚，以大樓鋼筋水泥來形容人體的骨骼。臨床顯示，造成骨頭缺陷的原因包括：意外事故、老化退化、骨質疏鬆、切除腫瘤等。為了增進骨頭的復原速率，或是填補骨頭缺陷，就必須使用補骨醫材。

依照衛生福利部食品藥物管理署核發相關醫材現況，補骨醫材可分為五大類，其中以後面兩者的使用頻率最高：

自體骨 去礦化骨 生物骨燒結 合成人工骨 骨水泥

在所有補骨醫材中，以自體骨的質量最為有限，主要是因為手術時由患者的骨組織取出，填補至缺損部位。常見的取骨範圍有脛骨、腓骨、肋骨、腸骨等，其優點是沒有免疫排斥的問題。

另外，去礦化骨則是由捐贈大體提供的人骨，篩檢後去除礦物質所留下的骨基質，成為去礦化骨基質（DBM）的異體移植產品，因含有人骨生成所需的傳導因子，可誘導骨細胞生成，是除了自體骨外修復效果最好的選擇。

還有一種生物骨燒結，主要是由異種提供的骨組織（如豬骨、牛骨）經去除脂肪組織與蛋白質後，再高溫燒結可得。優點是與人體骨骼組織結構類似，細胞生成環境較佳，可促進硬骨細胞增生，但有少數人會出現免疫排斥反應。

而最為常見的是合成人工骨，主要材料為磷酸鈣鹽類（如磷酸三鈣、氫氧機磷灰石），這也是最廣泛使用的骨填補材，因成分與人體骨相似，且製成多孔性以模擬天然骨特性，能提供骨傳導功能，作為骨細胞生長時貼附支架。

至於骨水泥，則是由壓克力系材料「聚甲基丙烯酸甲酯」（PMMA）所製成的產品。使用時需要混和粉劑及液劑，再注入缺損部位，慢慢硬化。常用於人工關節置換術中及脊椎整型術中。不過，產品固化時會放熱，可能造成周邊組織損傷。

許文蔚指出，補骨醫材使用範圍廣泛，例如切除腫瘤後所造成骨骼缺損、重複置換人工關節所引起骨缺損等情況。此外，再處理骨刺、神經壓迫時，必須採用減壓手術，術後打人工骨釘，如果自身骨頭不足，也需要補骨醫材。

雖然健保也給付補骨醫材，但數量有限，通常還是需自費。許文蔚提醒，醫病雙方於術前應該妥善溝通，醫師講解評估各類醫材的優缺點、疾病狀況、治療方法，以及健保給付範圍、可能需要自費的項目，病人充分了解後才能減少醫療糾紛。

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