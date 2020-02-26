歧視心態人皆有之，重點是你願不願意誠實面對？

2月19日就在德國要過狂歡節的前一週，隔天也是大家到處歡樂扮裝的日子裡，德國中部法蘭克福東邊20公里外的小城哈瑙（Hanau），也是格林童話故事的家鄉，在這一天發生了一個慘絕人寰隨機殺人的恐怖事件。

一個43歲的德國男子，拿槍狂掃兩個非德裔人聚集的水烟吧（Shisha Bar），造成11人死亡，狂掃的兩個地方有9人死亡，5人受傷，兇嫌回家後更將他的母親槍殺而亡，最後他個人也自殺。至今在警方掌握的資料中，得知兇嫌在社群媒體有極端種族歧視的立場，結合精神病態幻想型的陰謀論思緒，兼有被害妄想的情狀，最終造成這一起重大的傷亡。

哈瑙市，是一個小城，在二十多年前，個人也曾在那工作過兩年，那個童話故事誕生的小鎮，確實有許多非德籍的住民，對於過去我也生活過的城市，在那裡人們的死傷，個人更深感難過。得知這個消息，我的第一個資料就是來自過去的一位克羅埃西亞裔的女性同事。她仍在那家醫院當護士，在她的臉書，上傳了一張全是漆黑的照片，中間點著一支燃燒的蠟燭，為哈瑙亡靈默禱，照片中完全沒有任何字句，一時之間我還不知發生了什麼事，只知道德國又發生了一件不幸的事件。

而這樣的暴力事件，在德國層出不窮，政治人物各自都發出了不同立場的言論，要保的也是自己選區的選票。身為總理的梅克爾（Angela Merkel）馬上語出嚴肅地道出，「種族歧視就是毒。」執政黨的總理會這樣憤怒，更是因為去（2019）年的六月，他們因為種族歧視的問題而痛失一位優秀的同黨同志。他是在同樣黑森邦的首都卡瑟爾市（Kassel）政府首長盧伯克（Walter Lübcke）。這位政府首長因為贊成擁護總理的難民政策及反對極右派的言論，而在住家前被人槍擊謀殺。六月槍殺事件沒多久，十月在前東德的城市哈勒（Halle）同樣地也發生了一起因為歧視猶太族群的槍殺案，造成兩死三傷。

此次哈瑙的槍殺事件後，極右派的德國另類選擇黨（AfD），馬上撇清兇嫌是與種族歧視有關，為了顧好選票，極右派單方強調，兇嫌是精神病患，他無法控制自己行為，完全不提他有種族歧視的想法。

哈瑙種族歧視引發的兇殺案，讓德國全民憤怒沸騰，大小城市的非德裔團體，都在各城舉行相關的默禱抗議行動，各種立場的政治人物也到場致意。德國這個號稱理性的國家，遇到種族歧視槍殺案，全國人民大都站在沉痛的立場默哀，但其實大家都知道，這個問題一直都在德國，如果它真是毒，大家都還找不到如何解毒的藥方。

槍枝管制

對於兇嫌為何能擁有槍枝，其實很簡單，他就是個被視為正常成年人，本身參加射擊運動協會多年，合法持有槍枝的證照，是個合法允許使用槍枝的獵人，兇嫌在2014年就在網路上購得槍枝，在射擊運動的協會中，也是個毫不起眼而正常的會員。

至今德國擁有合法危險武器而有登記者是540萬人以上。射擊協會會員則有130萬的會員，合法的獵人也有38萬人以上。但是通常這些合法擁有武器者，並不能在公開場合持有武器，他們只能在他們的練習場或指定處所施用，除非個人對官方表明有特別身處危險之可能時，才能申請合法在公開場所備用。

以上這些管理槍枝的規定是在多次兇殺案與運動休閒的角力中被協調出來的。至今所知此案的兇殘謀殺，當然和兇嫌的精神狀況有關，但是他之前寫了24張聲明中所持的種族歧視的基調，更讓人看到一個精神失常而又有種族歧視想法的擁槍者，造成的人命傷亡的殺傷力，不僅被他歧視的人被無情地毀亡，連他的母親在家也被他給槍殺了。

種族歧視應被誠實面對

在德國提到種族歧視，是個非常敏感的詞彙。每個人都害怕被別人聯想到自己有這樣的思考因子，擔心被貼上這樣的政治標籤，因為這樣就是政治不正確。但老實說，歧視在人人心中多少都有，只是我們要不要正視的問題而已。種族歧視其實呈現的是，個人內心的危機感，它可能出於自卑，可能出於一種忌妒，更來自陌生與無知。它在某種程度是個人為保護自己的不安全感而造成的心裡補償。

如果我們可以正視自己有歧視他人的狀態，其實不應去抵抗了解自己心裡深處的聲音，而是多了解被歧視者的族群，找機會與之多交流多對話，而不是一味地拒絕知道自己有歧視他人的想法。因為仇恨是會擴散的，對其他族群的無知所形成的仇恨也會越釀越大，它會跨越自我的紀律與規範，當仇恨被無知並加上精神上的病態給激發出來時，這些擁有武器者所造成的傷害，將是永遠無法彌補的社會傷痛。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航