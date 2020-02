《為什麼我們製造出玻璃心世代？》：脆弱的謬誤——殺不死你的，讓你更脆弱

文:強納森・海德特(Jonathan Haidt)、葛瑞格・路加諾夫(Greg Lukianoff)

【第一章 脆弱的謬誤】

殺不死你的,讓你更脆弱

天將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,增益其所不能。 ——孟子,公元前四世紀

二○○九年八月,維吉尼亞州夏綠蒂鎮(Charlottesville),三歲的麥克斯.海德特(Max Haidt)開始在幼稚園上學。不過,在他獲准走上十八年的求學路到大學畢業之前,他的父母喬和潔恩(Jayne)必須參加強制出席的入學說明會,聽麥克斯的老師講解校方規定和各種程序。從討論所花的時間判斷,最重要的規定是:不可以帶堅果。因為可能有學生對花生過敏,所以絕對禁止帶含有堅果的東西進學校。當然,花生是豆類,不是堅果,但有些學生也對木本堅果過敏,所以乾脆把堅果、堅果醬和花生、花生製品全都禁了。為以防萬一,只要是在有處理堅果的工廠製造的食品,學校也不准帶,所以很多乾果和點心亦在禁止之列。

隨著違禁品清單逐漸變長,隨著時間滴答滴答過去,喬問在場家長一個他認為能幫助討論的問題:「這裡有沒有人的孩子對堅果過敏?如果哪位的孩子真的有過敏,我想大家一定會全力配合。但要是班上的小朋友都沒有這類過敏,我們是不是能稍微放寬規定,不全部禁止,只禁花生就好?」

老師顯然對喬的問題有些不快,她馬上阻止其他家長回應。別讓其他人為難,她說。別讓其他家長不自在。不管班上有沒有人過敏,校規就是校規。

你總不能怪學校小心謹慎。直到一九九○年代中期以前,還很少聽見美國孩童對花生過敏。一項研究顯示:在當時,八歲以下兒童有這類過敏的只占千分之四(照這個比例,麥克斯讀的幼稚園可能沒有人過敏,畢竟全校差不多才一百個孩子)。可是據同一份報告:用相同的方法在二○○八年再做一次調查,過敏率增加超過三倍,變成每千名孩童有十四名過敏(換句話說,麥克斯的學校可能有一兩個孩子過敏)。美國的孩子為什麼越來越容易對花生過敏呢?沒有人知道。但合情合理的反應是:小孩子比較脆弱,我們得保護他們,別讓他們碰花生、花生製品和所有接觸過堅果的東西。做得到的為什麼不做?反正,除了家長準備便當得麻煩一點,這不會造成任何傷害,不是嗎?

不料,這帶來的傷害挺嚴重的。後來發現:花生過敏率之所以暴增,正是因為從一九九○年代以後,家長和老師開始保護學生,不讓他們接觸到花生。二○一五年二月,權威研究出爐。及早認識花生過敏(Learning Early About Peanut Allergy, LEAP)的研究假設:「規律食用含花生之製品,能誘發保護性免疫反應,而非過敏式免疫反應」。研究人員徵求家長協助,對六百四十名四到十一個月大的嬰兒進行實驗(這些嬰兒或是濕疹嚴重,或是檢驗證實有其他過敏,因此是花生過敏高風險群)。研究人員請半數家長遵照對高風險兒的標準建議,完全不讓孩子接觸花生和花生製品;再給另一半的家長用花生醬和膨發玉米做的點心,請他們每週至少讓孩子吃三次。研究人員仔細追蹤每個家庭,等到小孩年滿五歲,再檢查他們對花生有沒有過敏反應。

實驗結果令人詫異:在受「保護」不碰花生的孩子裡,有百分之十七發展出花生過敏;而刻意接觸花生製品的那組孩子,則只有百分之三發展出過敏。其中一位研究人員在訪談中說:「為預防食物過敏,幾十年來,過敏學家一直建議別讓嬰幼兒吃過敏食品,例如花生。但從我們的研究發現看來:這個建議不但不正確,可能還造成對花生和其他食物過敏的人增加。」

這種解讀完全有理。免疫系統是演化工程的奇蹟。既然它無法預測孩童會遇上哪些病原體和寄生蟲(而人類這個物種既雜食又能行動,預測更難),它就被(天擇)「設計」成能從早期經驗中快速學習。免疫系統是複雜的適應系統,我們可以說它是動態系統,它既能適應環境變遷,也能隨環境變遷改變。它必須接觸各式各樣的食物、細菌,甚至寄生蟲,才能充分發展對應能力,以免疫反應回擊真正的威脅(例如造成鏈球菌咽喉炎的細菌),同時忽視種種非威脅(例如花生蛋白質)。預防接種也是運用同樣的道理。小時候接受疫苗注射之所以能讓我們更健康,並不是因為世界上的威脅減少了(「病菌禁入校園!」),而是因為在接觸少劑量的威脅之後,我們的免疫系統有機會學習怎麼應付威脅,將來再遇到類似的敵人便能成功抵禦。

這也是所謂「衛生假說」(hygiene hypothesis)的基本理據。對於為什麼國家越健康、越乾淨,過敏率通常越會上升(這又是一個進步的問題的例子),衛生假說是最主要的解釋。發展心理學家艾利森.高普尼克(Alison Gopnik)對衛生假說的說明簡潔清楚,我們有幸受惠,正好引來佐證本書主旨:

由於重視衛生、抗生素普及和戶外嬉戲太少,孩子們現在不像以前那麼常接觸微生物。這可能影響他們的免疫系統發展,讓免疫系統對其實不具威脅的東西過度反應,從而造成過敏。同樣地,一味幫孩子擋開各種風險,我們可能讓他們過度懼怕毫不危險的情況,無法習得他們將來必須熟悉的成年技能。

這帶我們回到神使的第一個重大謬誤,脆弱的謬誤:殺不死你的,讓你更脆弱。當然,從字面上細細考究尼采的原句(「殺不死我的,讓我更堅強」),它也不完全正確:有些東西固然殺不死你,但還是能對你造成永久傷害,讓你元氣大傷。可是,讓孩子相信失敗、羞辱和痛苦經驗會讓自己永遠受損,這種做法本身就是傷害。人類需要在身體和心理上接受挑戰和壓力,否則我們會退化。舉例來說,肌肉和關節都需要承受壓力才能適當發展。休息太多會讓肌肉萎縮、關節活動範圍縮小、心肺功能降低,甚至造成血栓。少了重力的挑戰,太空人很容易肌肉無力、關節退化。

反脆弱

對於逃避壓力、風險和少許痛苦所造成的傷害,沒有人解釋得比納西姆.尼可拉斯.塔雷伯(Nassim Nicholas Taleb)更好。這位博學之士出身黎巴嫩,他是統計學家,也曾當過股票交易員,現為紐約大學風險工程學教授。他在二○○七年出版的暢銷作《黑天鵝效應》(The Black Swan)中指出:我們大多數人是用錯誤的方式在思考風險。複雜系統裡幾乎一定會出現無法預見的問題,可是我們卻堅持要用過去的經驗計算風險。生命自有方法創造全然無可逆料的事件,塔雷伯將這種事件類比為黑天鵝——你照過去的經驗假定天鵝全是白的,怎料眼前突然出現一隻黑天鵝(塔雷伯是少數預測到二○○八年全球金融危機的人,他的根據就是金融系統難以招架「黑天鵝」事件)。

在後來出版的《反脆弱》(Antifragile)一書裡,塔雷伯說明人和系統如何突破困境,如何在安度生命中無可避免的黑天鵝事件之餘,還能像免疫系統一樣在回應中日益強大。他要我們區分三種東西。有些東西是脆弱的(像瓷器茶具),它們很容易破,而且無法自行修復,所以你得小心呵護,不讓小孩子碰它們。另一些東西是堅韌的,經得起碰撞。舉例來說,家長之所以讓小孩子用塑膠杯,就是因為塑膠杯掉地上多少次也不會破,只不過這些碰撞對杯子毫無益處。除此之外,塔雷伯要我們擴大視野,超越被過度使用的「堅韌」一詞,找到那些反脆弱的事物。在經濟和政治生活中,很多重要系統就跟免疫系統一樣:它們需要藉由壓力和挑戰來學習、適應和茁壯。反脆弱的系統要是沒有東西挑戰它們或促使它們奮發回應,就會變得僵化、脆弱而功能不彰。塔雷伯提到,肌肉、骨骼和兒童都是反脆弱的:

只要在床上待一個月……就會造成肌肉萎縮。複雜系統一旦沒了壓力,就會衰弱,甚至死亡。結構化的現代世界有很多事物在傷害我們,有的是由上而下實施的政策,有的是各式各樣的古怪安排……它們恰恰是在羞辱系統的反脆弱。這是現代性的悲劇:它們就像過度保護孩子的神經質家長,提供的幫助經常對人傷害最大。

塔雷伯在書一開頭就拋出頗具詩意的意象,這個意象值得所有家長深思。他注意到燭火遇風則滅,野火因風而熾。他建議我們別學燭火,也別把孩子變成燭火:「你應該成為渴求朔風的野火。」

只要你了解反脆弱的概念,便能清楚看到過度保護的不智。如果風險和壓力都是生命中正常而無可避免的部分,家長和老師該做的就是幫助孩子發展成長能力,教他們從這些經驗中學習。有句老話說得好:「讓孩子做好上路準備,而非準備好路給孩子。」但現在,我們做的似乎恰恰相反:我們試圖排除一切可能讓他們不愉快的事,卻沒發現這又犯了防止花生過敏的錯。要是我們出於保護之心,不讓孩子接觸各種可能令人不快的經驗,我們無異於讓他們更容易陷入無助,讓他們在離開我們的保護傘後無能應付這些事。我們認為:現代人對別讓年輕人「感覺不安全」的執著,是青少年自殺率和罹患憂鬱症、焦慮症的比例快速增加的原因(之一)。這一點我們還會在第七章詳加討論。

安全至上主義的興起

在二十世紀,「安全」這個詞通常指人身安全。美國在二十世紀末期的重大成就之一,就是讓兒童的人身安全更受保障。由於集體訴訟迭起、調查記者揭弊(例如羅夫.納德〔Ralph Nader〕揭露汽車產業黑幕之作《任何速度都不安全》〔Unsafe at Any Speed〕)、消費者運動蓬勃、國民常識提高,危險產品和習慣已不如以往普遍。在一九七八到一九八五年間,全美五十州全部通過法令,強制乘載兒童必須使用安全座椅。家庭和日間托育中心也紛紛採取保護兒童措施,仔細拿開尖銳物和可能造成孩子窒息的小東西。這些作為成效斐然,兒童死亡率大幅下降。這當然是好事,只是在某種方面,對人身安全的重視可能已經過頭(我們剛才引用了艾利森.高普尼克的話,那段話出自她的文章:〈我們該讓小孩玩鋸子和刀嗎?〉〔“Should We Let Toddlers Play With Saws and Knives?”〕她的答案是:也許應該)。

然而,進入二十一世紀之後,「安全」的意義在某些大學逐漸發生「概念蠕變」(concept creep),擴大納入「情緒安全」。例如在二○一四年,歐柏林學院(Oberlin College)寄指引給全體教師,敦促他們用觸發警告來「讓學生看到您關心他們的安全」。那份文件其他部分清楚顯示,校方真正要告訴老師們的是:讓學生看到您關心他們的感受。在這份文件另外一處,你可以發現將安全和感受混為一談的例證:校方要求老師使用每位學生偏好的性別代名詞(例如對不願被稱做「he」或「she」的學生,老師應該用「zhe」或「they」稱呼他們),但原因不是出於尊重或適度保持敏感,而是因為教授要是用了不正確的代名詞,「會讓學生在課堂上不安全,或危害他們的安全」。如果學生知道自己能要求老師使用性別中性的代名詞,而老師沒有做到,學生也許會感到失望或不快,但這叫不安全嗎?教授在課堂上用錯代名詞,學生會面臨任何危險嗎?教授們是該留心學生的感受,可是,一再告訴校園成員應以「安全」和「危險」來評判別人的言論,歐柏林的學生和課堂討論難道不會因此變質嗎?

想弄清歐柏林校方為什麼會這樣使用「安全」這個詞,我們可以看看澳洲心理學家尼克.哈斯蘭(Nick Haslam)二○一六年發表的文章:〈概念蠕變:心理學傷害及病狀概念的擴大〉(“Concept Creep: Psychology’s Expanding Concepts of Harm and Pathology”)。哈斯蘭檢視好幾個臨床和社會心理學裡的關鍵概念(其中包括虐待、霸凌、創傷和偏見),觀察它們的用法從一九八○年代起發生了什麼變化。他發現這些詞指涉的範圍向兩個方向擴大:一方面「向下」蠕變,應用在較不嚴重的情況;另一方面則「向外」擴張,含括在概念上相關的新現象。

以「創傷」為例。依據精神病學主要指引《精神疾病診斷與統計手冊》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM)的早期版本,只有造成身體傷害的物理性因素才能稱為「創傷」,用法就跟現在在談「創傷性腦傷」時一樣。可是到一九八○年出第三版(DSM III)時,「創傷後壓力症候群」(post-traumatic stress disorder, PTSD)也被視為精神疾病——這是第一種非身體的創傷性傷害。不過,PTSD必須是由非常(extraordinary)而恐怖的經驗造成。從過去到現在,認定創傷事件的標準一向嚴格:一起事件要能「在幾乎每一個人身上引發顯著的痛苦症狀」,而且「在一般人經驗範圍之外」,才能被認定為創傷事件,因此造成的心理傷害也才能診斷為PTSD。換句話說,DSM三版想強調的是:創傷事件不可依主觀標準認定,它必須能讓大多數經歷它的人產生嚴重反應。戰爭、強暴和酷刑屬之,離婚和單純的悲痛則否(例如配偶因自然原因過世),因為後兩者即使事出不意,仍是生命中正常的部分。雖然這些經驗也令人悲傷痛苦,但痛苦和創傷不可等量齊觀。遭遇不屬於「創傷事件」的人也許能從諮商中獲益,但他們通常不需治療介入也能從失落中恢復。事實上,即使是經歷創傷事件的人,大多不需介入也能完全復原。

可是到二○○○年代初期,「創傷」的概念在醫療圈內嚴重向下蠕變,納入所有「個人視為身體或情緒傷害的經驗……(這些經驗對他們的)官能、心理、身體、社交、情緒或靈性幸福持續造成不利影響」。由於「傷害」的主觀經驗變成評估創傷的決定性因素,「創傷」一詞被用得更廣。不只心理健康專業人員這樣用,他們的委託人和病人也這樣用——而這些人裡有越來越多大學生。

