【關鍵眼中盯】吳斯懷沒進「國防外交委員會」讓你鬆一口氣？別高興得太早

總統大選期間被外界稱為「親中」而受到非議的國民黨不分區立委吳斯懷，25日在黨內協調的過程中抽籤失敗，新的會期無法成為「國防外交委員會」的委員，叫好的人覺得命運之神在台灣的國防政策前面擋下什麼洪水猛獸，支持吳斯懷的人也同時感到惋惜。

事實上，過去許多新聞報導也充斥這樣的誤解，好像今天國防外交的委員才能管國防外交，不是社福衛環的委員就不能質詢衛生環境，甚至連部分剛上任的新科立委都有這樣的誤解，但這個認知其實是錯誤的。

確實，我國的立法院是「委員會」制度，各類議題在院會提案後，都會送到所屬的委員會去討論——經濟歸經濟、財政歸財政、國防歸國防，只有跨部會的議題才會需要「聯席」讓多個委員會一起審查。開議之前，每個立委也會進入所屬的委員會，依法每個委員會有13至15席立委，同一位立委也不能加入一個以上的委員會。單從這樣看起來，下個會期的國防外交事務好像真的和吳斯懷沒有關係。

然而，法律規定的立法院職權和議事規則中，皆沒有禁止立法委員在非自己所屬委員會質詢或提案。換句話說，立法委員不管是屬於哪個委員會，他都可以提出各個領域的法律修正案，也可以登記後在每個委員會質詢（問官員問題）和審查議案（二讀時協調法條細節）。每一屆的立法院，也都有努力用心、守備範圍大的立委每天在各個委員會穿梭發言。

這代表什麼意思？那就是不管吳斯懷最後進入哪一個委員會，他都可以針對台灣的國防議題提案，在國防外交委員會開會的時候列席質詢發言，向相關部會調閱資料。一般來說行政單位也會配合提供，畢竟立委是民意選出來的。主要的差別就是他不能參與委員會表決。

那些慶祝一半的人要渾身顫抖了，這麼一來，國家的機密資料不就都被看光光了嗎？

立法者當時也有想到這一點，所以〈立法院議事規則〉中有規定，在遇到審議國家機密相關的事務時，可以「由主席或出席委員提議改開秘密會議」。

Photo Credit: 中央社

在秘密會議中，除了委員會的立法委員[註] 和「由主席指定之列席人員暨會場員工」之外，其他人皆不得入場開會，會議開始前會統併清點現場人員，所有秘密文件也都會由專人蓋印、固封，特別機敏的文件也會當場收回，所有人都不得攜出會場。在實務上，這樣的秘密會議場合別說是閒雜人等或媒體，甚至連立委助理或辦公室主任有時都不得其門而入。

這樣聽起來就滴水不漏了嗎？大致如此。不過正如立法院每個大大小小的會議，會議主席皆有極大的權力在秘密會議拒絕外人加入，當然也有指定人士列席的權力，只要能夠說出符合〈立法院秘密會議注意事項〉中「與會議直接有關」的理由。主席開了口，不是所屬委員會的立委同樣可以進場。

所以接下來國防外交委員會的觀戰重點，首先應該是會不會選出國民黨籍的召集委員，讓他在輪值的時候可以取得充分的會議掌控權（國民黨在這方面的籤運一向強旺），再者，相關人士想必也會在機敏的會議期間操作此一議題——一方要進，另一方不給進。

新會期媒體的鎂光燈可能不只會聚焦在議場的主席台，也會轉移到立法院紅樓301會議室的木門外頭。

註解

年久失修的〈立法院議事規則〉47條中講到「本院舉行秘密會議時，除立法委員及由主席指定之列席人員暨會場員工外，其他人員均不得入場」，雖然看似未特別指定需「所屬委員會的立法委員」，但《立法院各委員會組織法》第6條提到「各委員會會議須有各該委員會委員三分之一出席，方得開會」與相關法條，可解釋非所屬委員會立委為（可以發言和提案但不能表決的）列席者，立法院實務執行上秘密會議也多僅會讓委員會的委員參加，甚至曾有秘密會議主席驅逐非委員會立委的紀錄。

延伸閱讀

核稿編輯：翁世航