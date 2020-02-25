從「俄國認證人工病毒」之亂的Facebook數據看謠言傳播

2月21日早上，《信傳媒》發表了〈全球首例官方認證 俄國衛生部指武漢肺炎是人工病毒〉這則「新聞」，消息來源相信是《新唐人電視台》2月16日節目《新聞拍案驚奇》的一段錄音。[1]

同日《俄羅斯衛星通訊社》亦引述俄羅斯衛生部的說法，表明未將新冠病毒定性為「人工合成」。[2] 雖然沒有事實基礎，《信傳媒》的「新聞」在社交媒體上廣為流傳。

我在2月24日搜尋有關「俄國衛生部指武漢肺炎是人工病毒」的報道和澄清文章，包括同一媒體在不同平台上（Yahoo奇摩新聞和MSN）發佈的連結，再以社群工具「CrowdTangle Link Checker」收集Facebook上的互動數據，嘗試比較「謠言」和「澄清文章」在Facebook上的反應有何差別。

數據限制

在講述結果之前，先說明數據的限制。

一，今次主要收集台灣媒體上的文章，只有三個例外︰《新唐人電視台》、《俄羅斯衛星通訊社》及《立場新聞》。另外《關鍵評論網》的文章由香港編輯部產出（但亦有分享至受眾以台灣讀者為主的Facebook專頁），並放到香港的Yahoo新聞平台上。

二，文章分成兩類︰謠言文章與澄清文章。全部文章均以Google搜尋得出，亦只限在新聞媒體網站、新聞平台上的文章，不包括內容農場或任何非連結的Facebook帖文等，這個限制源於人手難以整理太多資料。

三，這些數據只能反映有關文章在Facebook這個平台上公開帖文的反應，未能包括在其他社交媒體、通訊軟件中的傳播，也不包括Facebook權限未設定公開的帖文。

四，以下的Facebook反應、留言及分享數字，並不能完全代表讀者數字。因為有些網站原本已有讀者瀏覽，未必透過Facebook看到文章，而且在不同專頁發佈的同一條連結，雖然同樣計算一次分享，但專頁接觸及的人數可以相差極遠。不過一般而言，越多人看到文章，其讚好、留言和分享的次數便越多，影響力越大。

文章列表

以下文章歸類為「謠言文章」，來自五個媒體︰

全球首例官方認證 俄國衛生部指武漢肺炎是人工病毒（信傳媒）

世界首例官方認證！俄羅斯：新冠肺炎是「重組病毒」（TVBS）

武漢肺炎》全球首例官方認證 俄衛生部指武漢肺炎是人工病毒（新頭殼）

俄衛生部：新冠病毒是重組病毒（新唐人電視台）

全球首例 俄國認證：武肺是人工病毒（三立新聞網）

另外由於有部分文章放到Yahoo奇摩新聞及MSN上，總共有12條連結。而《三立新聞網》放在自家網站的新聞曾經更新，故排除在外，只計算放在另外兩個新聞平台上（內容未有更新）的數字。

至於澄清及查證的文章如下︰

武肺病毒驚爆人工合成？俄國衛生部回應了（東森新聞）

俄證實新冠病毒人工合成？俄衛生部出面打臉（中時電子報）

官方披露「病毒人工合成」？原文曝光 俄國衛生部1句話回應（Ettoday）

俄羅斯衛生部澄清：從未將武漢肺炎定性為人工合成病毒（Nownews）

俄聯邦衛生部並未將新冠病毒定性為「人工合成」（俄羅斯衛星通訊社）

【Fact Check】俄官方確認武漢肺炎病毒人工重組？錯！（立場新聞）

【Fact Check】「俄國認證武漢肺炎是人工病毒」的消息從何而來？（關鍵評論網）

總共來自七個媒體、共11條連結。

謠言文章傳播更廣

上述所有文章當中，Facebook上表現最好的是《信傳媒》放到Yahoo奇摩新聞上的文章，其次是《信傳媒》放在其網站上的文章。前者的反應（144,342）和留言（15,750）數字，均是後者的兩倍有多，而前者的分享（22,095）數字更是後者（5,089）的四倍多。[3]

相比之下，澄清及查證文章的11條連結加起來，也及不上《信傳媒》放在其網站上那篇文章的表現，更遠遠落後放在Yahoo奇摩新聞那篇。整體而言，查證文章的數字只有謠言文章的十分之一左右。

即使如上文所言，這些數據有其限制，但查證文章與謠言文章在Facebook數據上的龐大差異，足以說明謠言一但傳出去便難以收回。查證謠言先天處於劣勢，一來查證必然要在謠言散播開去後才出現，二來查證所花時間比造謠多，以致澄清、解釋往往比謠言傳播得慢很多。

以上亦只限於來自新聞媒體的文章，未包括內容農場、Facebook帖文或各種傳來傳去的訊息，後者更難以有系統偵察及澄清。希望所有在傳媒工作的人都能夠認真對待自己發佈的消息，謹慎查證，以免賠掉整個行業的公信力[4]，亦希望讀者可以小心吸收資訊，不要因為消息符合自己口味便當真。

相關文章︰

註︰

核稿編輯︰Alex