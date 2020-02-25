關於歧視的歧視：香港政府禁止韓國人入境

香港政府宣佈對韓國發出紅色旅遊警示，2020年2月25日早上六時起，禁止韓國人士入境，作為防止武漢肺炎擴散的措施——來自韓國的香港永久居民除外。這是不是歧視？

世界衛生組織早前呼籲，各國應避免對其他地區採取旅行或貿易限制措施。1月31日，香港特區行政長官林鄭月娥表示，不會禁止中國內地人士（或從內地入境的非香港居民）入境，因封關政策不符世衛建議[1]。

林鄭月娥表示，禁止某一地區人士入境，是助長歧視的做法，香港不應「針對式排斥某些部份人」[2]。那麼禁止韓國人入境算怎樣呢？為甚麼對韓國「封關」就不算歧視呢？

1月25日，她亦表示，對中國大陸的「封關」建議「不切實際」[3]，故此不會執行。

在防疫工作中，有甚麼實際的考慮呢？是不是按該地疫情來衡量經入境而增加傳入疫症的風險？

截至最近找到的資料，韓國的武漢肺炎確診人數833，死亡人數是7。

中國大陸地區確診數為77150，死亡人數為2591。

為甚麼香港政府選擇對確診及死亡人數低得多的韓國封關？食物及衞生局局長陳肇始表示，要採取「果斷措施」。為甚麼只對韓國果斷？對疫情最嚴重的地區就一直拖延，在社會壓力下才逐步採取「唧牙膏」式的「局部性假封關」措施？2月23日的新聞報道指出：「比較強制檢疫實施首日與2週後22日的出入境數字，發現經港珠澳大橋、深圳灣入境數字不減反增，當中深圳灣入境數字更較首日增4倍。」[4]而所謂「強制檢疫」，更是欠缺周全配套、兒戲輕率的「自律式強制」小動作。

香港政府所說的「歧視」，選擇性地應用起來，本身便帶有歧視性。一項防疫措施，對中國大陸執行就是歧視，對韓國實施就不是歧視？負正得負，歧視者口中的平等都是歧視的，可說是「有關歧視的歧視」（meta-discrimination）。

2012年，香港的D&G禁止香港人與店外拍攝，卻容讓中國內地旅客如此做。香港平等機會委員會表示，這不涉種族歧視，因為香港人和內地人都是華人。2020年，鋻於香港政府不願封關防疫，食肆光榮冰室表示不招待來自中國內地的客人，而且員工只懂以廣東話點菜，同樣惹來歧視的爭議。香港平等機會委員會特地警告光榮冰室可能觸犯了《種族歧視條例》：「與語言有關的某些要求或條件，可能令某種族群體的人士因未能符合有關要求而蒙受不利，導致間接歧視該種族群體。」[5]究竟香港人和內地人甚麼時候是同一「種族」，甚麼時候不是？那麼做茶餐廳侍應是否須先懂得全球語言，那麼即使有些遊客不懂中文也不懂英文，也不會因此不懂點菜而「蒙受不利」？

要說種族議題，土生土長香港南亞裔人士長年受政策歧視，在升學、就業和申請護照等多方面皆受不公待遇，往往就跟他們中文不夠好有關，那麼他們的平等又該往何處尋？

Photo Credit: Joanbanjo , Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

歧視不好，便應一視同仁地回應。若以「平等」及「反歧視」之名的措施本身都帶有歧視性，這些措施只會有反效果。香港政府有關「歧視」和「平等」的做法，正呼應了奧威爾的《動物農莊》的名句：「所有的動物都平等，但有些動物比其他動物更平等。」

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本文獲授權轉載，原文見Medium。

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責任編輯︰Alex

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