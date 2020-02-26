茲卡病毒的症狀並不嚴重，為何孕婦卻要特別當心？

文：劉育志醫師

茲卡病毒（Zika virus）是一種黃病毒（flavivirus），能夠經由埃及斑蚊和白線斑蚊等病媒蚊來傳播。西元1947年，研究人員從烏干達茲卡森林裡的猴子身上分離出這種病毒，而將它命名為「茲卡病毒」。西元1952年，首位感染茲卡病毒的人類病例被發現，爾後於南亞、非洲等地皆出現零星個案。由於茲卡病毒造成的症狀不會太嚴重，案例也不多，所以大多數人均不曉得茲卡病毒。

西元2007年，西太平洋島國密克羅尼西亞聯邦的雅蒲島，出現茲卡病毒疫情，共有49個確定病例與59個可能病例。西元2015年，美洲開始出現茲卡病毒案例，也有愈來愈多人遭到感染。茲卡病毒的散播速度相當快，在巴西估計有數十萬甚至超過百萬人受到感染。顯然茲卡病毒已成了全球關注的公共衛生議題。

感染茲卡病毒會怎麼樣？

感染茲卡病毒後，大約會經過大約3至12天的潛伏期，接著將出現發燒、紅疹、結膜炎、噁心、頭痛、肌肉痛、關節痛等症狀。這些症狀在持續數天之後會漸漸改善，死亡率很低。茲卡病毒的臨床症狀類似登革熱，不過較為輕微，許多患者覺得症狀不甚嚴重，所以沒有就醫。

大家可能會感到好奇，既然茲卡病毒的症狀不嚴重，死亡率又很低，為何會受到如此關注？

這是因為茲卡病毒於巴西大流行的同時，有大量孕婦產下小頭畸形的新生兒。這些新生兒的神經系統有發育障礙，頭圍比正常新生兒小很多，也將出現發展遲緩、智能障礙。美國疾病管制署已經證實茲卡病毒與小頭症之間的關聯。然而，確切病理機轉仍未明瞭。

Photo Credit: Paulo Whitaker/Reuters/達志影像 2016年3月，在茲卡病毒感染下，巴西當地孕婦產下具有小頭畸形的新生兒。

如何治療茲卡病毒？

目前沒有治療茲卡病毒的特效藥，醫師只能依照患者的疾病表現給予症狀治療。

如何預防茲卡病毒？

目前沒有預防茲卡病毒的疫苗，所以我們要盡量避免斑紋叮咬。前往疫區時務必穿著長袖、長褲，並使用含有DEET的防蚊液。懷孕婦女應該避免前往茲卡病毒流行地區，以免胎兒出現小頭畸形或其他致命的腦部缺陷。

由於茲卡病毒也可經由性交傳染，正確使用保險套也可預防茲卡病毒。

從疫區返國後，若感到身體不適，便需要盡快就醫。

台灣會出現茲卡病毒的疫情嗎？

台灣出現茲卡病毒疫情恐怕只是遲早的事。現代的國際旅行非常便利，每天均有許多人進出疫區，因為茲卡病毒的潛伏期有好幾天，而且症狀又不會很嚴重。患者可能在無意間把病毒帶到其他國家，並通過機場的發燒篩檢。2016年，台灣已發現首例境外移入的茲卡病毒個案。（按：2020年2月25日，疾管署公布國內出現今年首例茲卡病毒案例，屬境外移入，一名40多歲男性在泰國旅遊時感染）

氣候潮濕溫暖的台灣蚊蟲較多，近年來皆有登革熱疫情爆發，與登革熱相似的茲卡病毒未來也可能在台灣流行。大家一定要盡量清除積水容器，才能避免病媒蚊孳生。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：潘柏翰