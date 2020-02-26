抗疫時刻林鄭最虛偽的兩個字︰同心

抗疫之中，最虛偽的兩個字，叫「同心」。

口講同心，叫人放下矛盾分歧一同抗疫，轉頭就向中央篤灰，打小報告。

叫人同心，她打小報告罵建制派沒有與她站在同一陣線；叫人同心，她罵行政會議成員表現強差人意；叫人同心，她罵為香港人出生入死的前線醫護搞罷工，要醫管局炒人算帳。

《蘋果日報》踢爆的「抗疫報告」，由特首辦向中央提交，罵盡全香港人。報道有幾可信？林鄭月娥連日來沒有反駁、不見記者、政府喉舌不作回應，沒有按慣例火速「澄清謠言」，等同默認，就算建制派亦信以為真，因為實在是太熟悉的口吻。

全世界都錯，獨是特首自己沒有錯，獨是三萬警察沒有錯；林鄭不是說過她「一無所有」只餘三萬警察嗎？這份小報告說明了，林鄭貫徹始終，從頭到尾，沒有建制派、沒有行政會議，只有三萬警察、只有槍炮催淚彈。

叫人同心，警察從來沒有手軟。15人在葵涌連儂牆貼文宣被捕，堂堂警謊發言人跑出來說「有老師帶住學生去犯法」「口口聲聲講理念有幾崇高，犯法就係犯法。」警察懂不懂法律，是否明白什麼叫「無罪推定」？你說犯法就犯法？

法庭都未判，甚至還未過堂，你警察就可以講「犯法就係犯法」，法律原則都不識，執法而不知法，做什麼警察？全部警察都係跟成龍學法律？學堂上那些課，你讀屎片？

望望北方，習近平叫「舉國同心」抗疫，不過法院不會停擺，繼續狠狠判刑，趁全世界忙於應付武漢肺炎時，偷偷重判桂民海入獄十年，繼續以法治人，以為神不知鬼不覺。

「舉國同心」之時，維權律師許志永被抓，在武漢僅餘的兩名公民記者失蹤，消失於人間。「舉國同心」之時，網絡狠狠滅聲，只餘歌功頌德，全世界都要感謝武漢。所謂疫情透明度僅是口頭禪，一聲令下，湖北之外各省確診感染數目，準時趨近零；早前監獄系統一天就爆出幾百確診病例，翌日再無病例公布，公檢法系統嚴密，病毒彈出彈入，只可以一天內爆發，要聽命守規，同心抗疫。

張曉明燉冬菇、王志民被貶去研究黨史，林鄭支持度跌至個位數，一個政治活死人，只與三萬警察的槍炮催淚彈法律武器，卻主宰香港人的豐厚儲備超級銀彈，派大錢如皇恩大赦，假同心，真作嘔。

本上獲授權轉載，原文見作者網誌。

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